『三ツ矢さくらレモネード』 2月17日から期間限定発売

アサヒ飲料株式会社

アサヒ飲料株式会社（本社 東京、社長 米女太一）は、『三ツ矢さくらレモネード』を2月17日から期間限定で発売します。

『三ツ矢さくらレモネード』は、新しい季節の訪れを感じる中味・パッケージで、春ならではの明るい気持ちを楽しめる炭酸飲料です。日本の春を象徴する桜の香りと甘酸っぱい味わいが特長です。従来の製法と比較し、加熱殺菌の温度を下げる「フルーツ引き立て製法」を採用することで果実の味わいをさらに引き立たせました。パッケージはレモンと桜の花びらのイラストとともに、「三ツ矢」の矢羽根を大きく描くことで、商品特長を分かりやすく訴求しています。

140年以上続く「三ツ矢」ブランドは“Move your heart.”をブランドパーパスとして掲げ、最も「心を動かす炭酸飲料」であること、最も愛されるサステナブルなブランドであることを目指します。

【商品概要】

商品名：三ツ矢さくらレモネード

容器・容量：PET500ml

希望小売価格：200円(税別)、216円(税込)

品目：炭酸飲料(果汁1％)

発売日：2月17日

発売地域：全国