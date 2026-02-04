筑波山の中腹で、“ちょいワクの寄り道”はじまる。甘い土産屋「877」オープン

株式会社ターバン

茨城県・筑波山の中腹に、新しい“寄り道”スポットがオープンします。

その名も「877（ハチナナナナ）」。登山や観光のあと、甘いクッキーと本格コーヒーでひと休みできる、黄色い土産屋（外観は黒っぽい）です。

2026年2月5日（木）、筑波山大鳥居近くにオープン！

「山の途中に、こんな店あったんかい！」

標高877mの筑波山。古くから信仰の山として親しまれ、いまでは首都圏から日帰りで楽しめる登山スポットとして人気の、関東平野唯一の百名山です。

そんな筑波山の中腹、観光ホテルが建ち並ぶエリアに、「877」はあります。

前身となる土産店「BASE877」（2021年オープン）では、Tシャツや手ぬぐいをはじめとしたオリジナルデザインの筑波山土産を販売し、登山客や観光客に親しまれてきました。

今回あらたに「877」と店名を改め、これまでの土産雑貨に、手作りクッキーと本格コーヒーが加わって、“甘い土産屋”としてリスタートします。

※店名の「877」は、筑波山の標高877mが由来です。

お店で焼き上げるビッグサイズなクッキーが看板商品です。

本格的なエスプレッソをお楽しみいただけます（店内／テイクアウト）店舗外観

「877」の主役は、焼きたてのチョコチャンククッキー。

ずっしり重量感のある大きめサイズで、かぶりつくとチョコがごろり。ハードめな食感で食べ応えも大満足です。

クッキーに合わせてご用意するのは、スペシャルティ豆を使用したオリジナルブレンドで抽出したエスプレッソドリンク。

じんわり沁みる深煎り系のブレンドで淹れるラテやアメリカーノは、クッキーとの相性も抜群です。

さらに、877の語呂つながりでバナナシェイクをはじめとしたバナナメニューもご用意しています。

登山のご褒美に。観光の途中に。ちょっとだけ“ちょいワク”な時間をお届けします。

日々に筑波山。オリジナルデザインの筑波山土産

チョコチャンククッキーチョコチャンククッキーとラテ食べ歩きもできますメニューは少しずつ増えていく予定です

前身のBASE877時代から愛されているオリジナルデザインの筑波山土産。Tシャツ、手ぬぐい、バンダナ、キーホルダー、ステッカーなど、筑波山にちなんだオリジナルアイテムを展開しています。

筑波山の等高線や、筑波山の標高877（店名でもあります）のモチーフなど、遊び心のあるデザインは、店舗を運営している地元つくばのデザイン会社（株式会社ターバン）が手がけています。

※商品の一部は、筑波山頂の姉妹店「877Stand」や、オンラインショップでも販売しています。

筑波山手ぬぐい「三方よし」等高線 T-shirt（ロングスリーブ）

Bricolage（ブリコラージュ）がテーマのちょいワク空間

内装のテーマは「Bricolage（ブリコラージュ）」。ありあわせのもので即興でつくるといった意味の言葉です。

筑波山の山体は、大部分が岩石でできています。登山道には大きな岩が露出し、特に山頂付近には弁慶七戻り、大仏岩、がま石など面白い形の奇岩がたくさん点在しています。

そんな筑波山らしさを彷彿させる岩や石、そして山麓に広がる広大な田んぼをイメージした農具などをアクセントに効かせて。モダンとネイチャーをコラージュしたちょいワクな店内で、ゆるりとお過ごしいただけます。

クッキーの匂いにつられてやってくる？ 謎のナニカ「COOKIE-O（クキオ）」

店内の様子店内の様子

このお店のどこかには、もうひとつの名物がいます。それが、クッキーが大好きな謎のナニカ「COOKIE-O（クキオ）」。

入口前にある石は、クキオの腰掛け石とされています。

クキオにちなんだグッズ販売も販売中です。

お子さまから都市伝説好きの方まで、クキオな時間をお楽しみください。

