転職するか迷っている保育士へ。履歴書不要・私服OKの無料個別相談会を長野市で開催

株式会社アスカ

「今すぐ転職するわけではないけれど、今の働き方に少し迷いがある」

「条件が合えば、良い職場があれば考えたい」

そんな保育・療育従事者の声に応えるため、長野市にて気軽に参加できる無料の個別相談会を開催します。履歴書不要・私服参加OK・お子様連れも歓迎で、情報収集だけの参加も可能です。

個別相談会の詳細はこちら :https://hoikukyuujin.com/news/nw88

保育業界に特化した人材サービスを展開する株式会社アスカ（本社：群馬県高崎市、代表取締役会長：加藤秀明）は、2026年2月14日（土）、ホクト文化ホール（長野県長野市）にて「保育・療育のお仕事相談会」を開催いたします。

本相談会は、保育園・幼稚園・認定こども園をはじめ、放課後等デイサービスや療育施設など、保育・療育分野での就職・転職を検討している方を対象とした無料の個別相談会です。専任のコーディネーターが一人ひとりの希望や状況を丁寧にヒアリングし、働き方やキャリアについての相談に対応します。

前回、群馬県前橋市で開催した相談会では、「まずは話を聞くだけのつもりだったが、気持ちが整理できた」「無理に就職を勧められず安心できた」といった声が寄せられ、好評を博しました。こうした反響を受け、今回長野市での開催を決定しました。

就職後のミスマッチを防ぐために

保育・療育の現場では人材不足に加え、就職後のミスマッチや早期離職が課題となっています。アスカでは「一人ひとりに合った働き方を一緒に考える」ことを大切にし、地域密着型の対面相談を通じて、安心して長く働ける環境づくりを支援しています。全国で15万人以上の保育系有資格者が登録するアスカのノウハウを活かし、長野エリアでも一人ひとりに寄り添った相談を行います。

この相談会でできること

・正社員、パート、派遣など、ライフスタイルに合わせた働き方の相談

・園の雰囲気や人間関係など、求人票には載らない情報の提供

・「今すぐ転職しないが、条件が合えば知りたい」といった情報収集目的の相談

・ブランクのある方や子育て中の方の復職相談

新卒・第二新卒の方はもちろん、未経験の方や転職を迷っている方も参加可能です。

アスカは保育業界に特化した人材サービスとして、Googleクチコミ2,000件超・平均評価★4.8と、多くの求職者から高い評価を得ています。無理に就職を勧めない丁寧な対応が評価されており、初めて相談する方でも安心して利用できる点が特長です。

■ 開催概要

保育・療育のお仕事相談会

開催日：2026年2月14日（土）

時間：10:00～17:00（最終受付16:30）

会場：ホクト文化ホール（長野県民文化会館）3F 第1会議室

（〒380-0928 長野県長野市若里1-1-3）

参加費：無料

参加方法

事前予約制（下記フォームよりお申込みください）

予約フォーム：https://forms.gle/f9knXJM7CkF1fXX1A

※履歴書・職務経歴書不要

※私服参加OK

※お子様連れでの参加も可能です

■ 対象資格

保育士、幼稚園教諭、調理師、栄養士、看護師、児童指導員、放課後児童支援員 など

※その他の資格をお持ちの方もお気軽にご相談ください。

今すぐ転職を決めていなくても、将来の選択肢を広げる場としてご利用いただけます。

保育・療育の仕事を続けるか迷っている方も、まずは気軽にご相談ください。

アスカグループについて

株式会社アスカは、保育に特化した人材紹介・派遣・ダイレクトリクルーティングサービスを全国21拠点で展開しています。保育士・幼稚園教諭をはじめ、看護師、児童指導員や放課後児童支援員、調理師や栄養士など多様な職種に対応。専任コーディネーターが園の課題を丁寧にヒアリングし、採用から定着までを一貫してサポートすることで、安心して子どもたちと向き合える職場づくりを支援しています。

運営サイト一覧

■保育専門求人サイト

『保育求人ガイド』 https://hoikukyuujin.com/

■療育専門求人サイト

『療育求人ガイド』 https://ryouikukyuujin.com/

■保育専門ダイレクトリクルーティングサイト

『保育士スカウト』 https://www.hoikushiscout.com/

■保育学生向け求人検索サイト

『園ぴった』 https://www.enpitta.com/

■保育士向けお役立ち情報サイト

『保育士くらぶ』 https://www.hoikujyouhou.com/hoiku_club/

アスカグループ概要

■株式会社アスカ

代表者： 代表取締役会長 加藤秀明

所在地： 〒370-0849 群馬県高崎市八島町265 イノウエビル8F

設立： 1994年12月

事業内容： 一般労働者派遣事業／有料職業紹介事業

資本金： 3,900万円

■株式会社アスカクリエート

代表者：代表取締役会長 加藤秀明

所在地：〒330-8669 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティビル21階

設立：2004年9月

事業内容： 一般労働者派遣事業／有料職業紹介事業

資本金： 3,000万円

URL：https://www.asuka-hu.co.jp/