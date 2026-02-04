【2月18日開催：BtoCマーケティング担当者向け】Discovery to Commerce 2026～TikTok Shopが変えるEコマースの未来と成功事例～ ／ マイクロアド主催カンファレンス

株式会社マイクロアド

株式会社マイクロアド（本社：東京都渋谷区、代表取締役 社長執行役員：渡辺健太郎、以下 マイクロアド）は、2026年2月18日（水）に、BtoCマーケティング担当者向けに「Discovery to Commerce 2026～TikTok Shopが変えるEコマースの未来と成功事例～」というテーマにてカンファレンスを開催します。

本カンファレンスでは、国内外のトップデジタルマーケターが集結し、SNS・ショートビデオプラットフォームを「見る場」から「買う場」へ、そして “買われ続けるブランド” の設計についてノウハウを共有します。2025年のカンファレンスvol.1開催時に “1,200名以上” の視聴登録があった大人気企画をさらにバージョンアップして、より具体的にフォーカスした成功事例やノウハウを多数紹介いたします。

＜カンファレンス内容＞

カンファレンスの詳細・お申込みはこちら :https://na2.hubs.ly/H035PfP0※定員を超えた場合はお断りをさせて頂く可能性がございますがご了承ください

TikTokは “発見” プラットフォームから、“成果を生み出す” プラットフォームへ ──

2025年6月「ディスカバリーEコマース」として日本に上陸したTikTok Shopは、ブランドとユーザーの新たな関係性を生み出し続けています。昨年のリリースから約8か月。その間、多くのブランド・クリエイター・TikTok支援企業が試行錯誤を経て、成果・売上を最大化する成功パターンが見え始めました。

今回の『Discovery to Commerce 2026』 では、その “リアルな成功事例” にフォーカスし、実際に成果を出した企業の取り組みを中心にお届けします。縦型ショート動画、インフルエンサーマーケティング、ライブコマース、UGC活用、広告運用 ──

あらゆる施策の現場で「何がうまくいき、何が壁となったのか」。ブランド名・ショップ名を明示した具体的な事例を通じて、再現性のあるノウハウを共有します。

SNS・ショートビデオプラットフォームを「見る場」から「買う場」へ。そして “買われ続けるブランド” をどう設計するか。vol.1開催時に “1,200名以上” の視聴登録があった大人気企画をさらにバージョンアップして、より具体的にフォーカスした成功事例やノウハウを多数紹介します。



「共感・発見・購買」を一気通貫で実現する次世代のマーケティング、そして “TikTok Shopが変えるEコマースの未来と成功事例” をすべてのBtoCマーケターに届けます。

＜カンファレンス概要＞

■開催日時：2026年2月18日（水） 11:00～17:30

■会場 ：Zoomでのオンライン開催

■参加費 ：無料

■主催 ：株式会社マイクロアド、株式会社UNIVERSE PULSE

＜セッション内容＞

※各セッションごとのタイトルは、余儀なく変更する場合が御座いますので、予めご了承ください。

＜登壇企業＞ ※順不同

株式会社 UNIVERSE PULSE TikTok Shop活用総合支援サービス（マイクロアドグループ https://www.microad.co.jp/ ）



TikTok Shop Japan https://seller-jp.tiktok.com/account/register

studio15株式会社 TikTokやショートムービーに関する下記事業

TikTok Shop活用サポート事業 / ショートドラマ制作事業 / クリエイターサポート・プロダクション事業 / インフルエンサーマーケティング事業 / 旅行業支援・マーケティング事業 https://studio15.co.jp/



株式会社TORIHADA SNSマーケティング事業・クリエイターマネジメント事業・ファンマネタイズプラットフォーム事業 https://www.torihada.co.jp/



GroupX株式会社 TikTok Shopを活用したEC運営支援、クリエイターの育成およびライブ配信サポート、商品販売・物流・アフターサポートなど、D2C支援全般 https://groupx.jp/



株式会社ハックルベリー Shopifyアプリの開発、提供・ECサイト構築支援・EC/SaaS領域での共創事業立ち上げ。TikTok Shop連携専用コネクタ「CoreLink for TikTok Shop」の提供。 https://huckleberry-inc.com/



株式会社PLAN-B デジタルマーケティング支援、メディア事業、SaaS事業 https://www.plan-b.co.jp/



株式会社これから ネットショップ制作・コンサルティング・集客支援・TikTok Shopの運営支援 https://corekara.co.jp/



株式会社GROOVE EC経営支援・ECコンサルティング事業・DX小売事業 https://grooveinc.jp/



株式会社ライスカレープラス 食品飲料メーカーに特化したSNSマーケティング企画/戦略策定/実行支援 https://ricecurryplus.co.jp/



Gastroduce Japan株式会社 EC運営代行・制作・コンサルティング・SNSPR https://gastroduce-japan.co.jp/



株式会社メディアエイド SNSソリューション事業 https://mediaaid.co.jp/



株式会社コマースファクトリー EC支援事業 HP：https://comfactory.co.jp/ ECオタク：https://ec-otaku.com/



株式会社REECH インフルエンサーマーケティング支援 https://reech.co.jp/





＜注意事項＞

・イベント開始前までに、視聴用のURLをご参加者の方へご案内します。

・映像や音声が乱れる場合がございます。ご了承ください。

・配信内容の録画/録音はご遠慮ください。

・終了時刻は前後する可能性がございます。

・配信用URLのSNS等への投稿、他人へのシェアによる拡散はご遠慮ください。

