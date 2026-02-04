トランスコスモス、絵本作家・さいとうしのぶ氏公式Webサイトを制作し、原画展開催にあわせて公開

トランスコスモス株式会社

トランスコスモスは、代表作「あっちゃんあがつく」で知られる絵本作家・さいとうしのぶ氏（大阪府堺市在住）の公式Webサイトを制作しました。本サイトは、トランスコスモスの障がい者雇用推進を担う「ノーマライゼーション推進統括部」に所属する障がいがあるクリエイターが制作を担当しました。2026年2月4日より堺市内で開催される原画展や各地のスタンプラリー開幕にあわせ、情報発信拠点として本日公開しました。

さいとうしのぶ氏公式WebサイトURL：https://www.saitoshinobu.com

■プロジェクト参画の背景：共感から生まれた制作協力

さいとうしのぶ氏は、「育ててくれた故郷・堺市の子どもたちへ恩返しがしたい」と、原画の無償貸出や無料講演会を企画されています。トランスコスモスは、この尊い志に深く共感し、その活動を強力にバックアップすることを決定しました。本プロジェクトにおいては、作家の社会貢献活動を継続的に支えるデジタルパートナーとして、Webサイト構築・運営を請け負っています。

■本プロジェクトの特色

1. 原画展と連動した情報発信

堺市内の主要観光施設や商業施設で展開される原画展やスタンプラリーの情報をWebサイト上で発信。市民や観光客がスマートフォンひとつでイベント情報を確認できる堺市の歴史文化資源の情報発信に寄与します。

2. 障がいがあるクリエイターによるプロフェッショナルな制作

ノーマライゼーション推進統括部の障がいがあるクリエイターが、Webサイト制作を担当。長年愛され続ける作品の世界観を大切にしながら、子どもから高齢者の方までが見やすく、楽しいデザインを実現しました。

3. 社会貢献の相乗効果（ソーシャル・シナジー）

障がいのあるスタッフが「プロのクリエイター」として、地元を代表する文化人の活動を支えるという構図は、ノーマライゼーションの理念を社会に体現するものです。アート（絵本）とデジタル（IT）が融合し、地域社会を豊かにする新しいモデルを提示します。

■さいとうしのぶ氏コメント

「原画展の開催にあわせて、私の想いが詰まったサイトを立ち上げることができ、感無量です。トランスコスモスの皆さんは、制作過程でも私のこだわりに寄り添い、丁寧な仕事で応えてくれました。障がいのある方々がもつひたむきな力と私の絵本が合わさって、堺の街に新しい風を吹かせられると確信しています。」

■さいとうしのぶ氏 公式Webサイト

-公式Webサイト：https://www.saitoshinobu.com

-公開日：2026年2月4日（堺市原画展開幕日）

-主なコンテンツ：作品紹介、作家プロフィール、原画展情報など

※堺市立町家歴史館ホームページ（https://www.sakai-machiyamuseums.com）にも情報掲載予定

■さいとうしのぶ氏 プロフィール

大阪府堺市生まれ、堺市育ち、堺市在住。

テキスタイルなどのデザイナーを経て、インターナショナルアカデミー絵本教室に学ぶ。現在、絵本の創作を続けながら、手作り絵本を広める活動もしている。『子どもと楽しむ行事とあそびのえほん』（文・すとう あさえ/のら書店）で産経児童出版文化賞ニッポン放送賞受賞。

他の作品に『あかちゃんとわらべうたであそびましょ！』（のら書店）『しつもん おしゃべりさん』（リーブル）で第3回ようちえん絵本大賞受賞。他の作品に、『あっちゃんあがつく』『しりとりしましょ！』『おみせやさんでくださいな！』『カっちゃんカがつく』（リーブル）『あぶくたった』『おべんとうばこのうた』（ひさかたチャイルド）などがある。

