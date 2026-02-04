“切るだけ調理”なのに外食気分！家では作れない味わいで野菜がごちそうに『バーニャカウダ風 アンチョビガーリックソース』新発売

　モランボン株式会社（本社：東京都府中市　代表取締役社長：全 峰 碩）は、青果売場向けの商品として、「バーニャカウダ風 アンチョビガーリックソース」を2026年2月15日(日)より新発売いたします。




＜商品特徴＞


温めずにそのまま野菜につけるだけで、外食店のようなバーニャカウダテイストのメニューが家庭で楽しめます。



・ガーリックとアンチョビの旨みを効かせ、濃厚に仕上げたオイル仕立てのバーニャカウダ風ソース


・使い切りパック(野菜200～300g分)






■なににつけてもおいしい！アレンジメニュー



○サンドイッチの味付けに


野菜との相性が良く、いつものサンドイッチとは違う味わいになります。






○揚げ物のディップソースに


アスパラガス春巻やポテトフライ、オニオンリングなどの揚げ物につけてもおいしく召しあがれます。







＜開発背景＞


　バーニャカウダはメニュー認知度が約75%、食経験は約50%と伸長しているメニューです(当社調べ 2025年 N=200)。家での食経験がある人は「切って盛り付けるだけで食卓が華やかに演出できる」点をメニューの魅力として挙げています。そこで、この魅力を気軽に感じていただけるようトライしやすい使い切りタイプにしました。



＜商品概要＞


商品名　　　　　バーニャカウダ風 アンチョビガーリックソース


内容量　　　　　50g


入り数　　　　　1ケース＝20パック


保存方法　　　　直射日光をさけ、常温で保存


賞味期間　　　　210日


参考小売価格　　130円(税抜)／140円(税込)