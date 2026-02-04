【3/18開催／東京】「スマレジ お店の未来カンファレンス 2026」開催決定！

iPadなどのタブレットを利用したクラウドPOSレジ『スマレジ』を展開する株式会社スマレジ（本社：大阪市中央区、代表取締役：宮崎 龍平、以下「当社」）は、2026年3月18日（水）、東京・日本橋の「KABUTO ONE」にて、お店の運営に関わるすべての人を対象とした店舗ビジネス総合イベント「スマレジ お店の未来カンファレンス 2026」を開催いたします。







■ 開催の背景・目的

現在、多くの店舗ビジネスにおいて、単なるデジタル化（DX）を超えた、本質的な「顧客体験の向上」や「経営戦略の確立」が求められています。 本カンファレンスには、店舗ビジネスの現場で意思決定を担う多様な実践者が集結。業界トップランナーの成功事例の共有や新たなビジネスマッチングを通じ、これからの「お店の価値」を再定義します。

当社のミッションである「お店を元気に、街を元気に！」の実現に向けて、日本の店舗ビジネス全体の底上げと、次世代の店舗像を皆さまと共に描く機会となることを目指しています。本イベントが、ご来場の皆さまにとって実りあるものとなることを願っております。

■ イベントの概要

■登壇セッション・ゲストの詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/71550/table/109_1_34cb5754ffdf6d5ff8f714b99b3adfcd.jpg?v=202602040251 ]＜SESSION A：10:30～11:30＞

ブランドが作る顧客体験の「頂き」とは

～顧客に愛され続ける体験価値のつくり方～

グローバルで熱狂を生む「アークテリクス」と、地域で愛され続ける「ブラックモンブラン」。スケールは違えど共通する、愛される商品の本質とコミュニティ作り。

【登壇者】

高木 賢 氏 アメアスポーツジャパン / アークテリクス ブランドヘッド

竹下 真由 氏 竹下製菓 / 竹下コーポレーション代表取締役社長

＜SESSION B：11:50～13:20＞

V字回復の武器と常識破りの多角化戦略

～約800億円売却の成長戦略と、アパレル・飲食の垣根を超える異業種参入～



逆境からのV字回復や、業界の常識を覆すポートフォリオ戦略。成熟市場で勝ち抜くための「逆張り」マーケティングを議論します。

【登壇者】

野村 一裕 氏 ビーケージャパンホールディングス 代表取締役社長

関谷 有三 氏 株式会社オアシスライフスタイルグループ 代表取締役社長

【モデレーター】

三戸 政和 氏 事業投資家

＜SESSION C：13:40～15:10＞

極めるほど、世界は広がるのか？

～HAJIME×飯田商店 「料理を突き詰める思考」と「ビジネスを拡張する論理」～



料理を極める「求道者」と、そのブランドをビジネスとして広げる「経営者」。食のプロフェッショナルたちが語る、深掘りと拡大の二項対立。

【登壇者】

米田 肇 氏 株式会社HAJIME &ARTISTES代表取締役 / シェフ

飯田 将太 氏 飯田商店 / 店主

【モデレーター】

渡部 建 氏 タレント

＜SESSION D：15:30～17:00＞

なぜ選ばれるのか？ブランドのつくり方と"価値"の再編集

～米・抹茶・家具／日常をハレに変えるデザインと経営～



ブランディングデザインの第一人者をモデレーターに迎え、既存産業をアップデートし続ける3社の経営者が「選ばれる理由」を解き明かします。

【パネリスト】

朽網 一人 氏 株式会社七葉 代表取締役

山本 浩丈 氏 株式会社AKOMEYA TOKYO 代表取締役社長

北村 甲介 氏 株式会社リビングハウス 代表取締役社長

【モデレーター】

西澤 明洋 氏 株式会社エイトブランディングデザイン 代表

＜SESSION E：17:20～18:20＞

未来のお店のカタチ

～ビッグデータ・AI・SaaSと創る店舗経営のこれから～

本当に役に立つDXとは何か。POSデータ、店舗分析、オペレーションの最前線から、テクノロジーと人が共存する未来の店舗像を語り尽くします。

【登壇者】

宮崎 龍平 株式会社スマレジ 代表取締役社長

小野里 寧晃 氏 株式会社バニッシュ・スタンダード 代表取締役

【モデレーター】

三戸 政和 氏 事業投資家

■株式会社スマレジについて

会社名 ： 株式会社スマレジ

代表 ： 代表取締役 宮崎 龍平

設立 ： 2005年5月24日

資本金 ：1,156百万円（2025年4月30日時点）

本社所在地： 大阪府大阪市中央区本町4-2-12 3F

URL ： https://corp.smaregi.jp/

＜クラウドPOSスマレジについて＞

スマレジはiPadやiPhoneを用いた低価格かつ高機能なPOSレジです。データはクラウド上で一元管理。時間と場所を選ばないリアルタイムな売上分析を実現しました。小売やアパレル、飲食店など多くの業態に応える機能を有し、小規模店舗から大規模チェーン店舗までご利用いただけます。

https://smaregi.jp/

ーーお店を元気に、街を元気に！ーー

当社は、POSレジを中心としたITサービスの提供を通じて、データを活用した新時代の店舗運営を支援します。また、店舗ビジネスに役立つ情報発信や、ユーザーの皆さまとの交流を通じて「お店」と「街」の元気を創造します。