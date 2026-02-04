ジール、ホワイト企業認定の最高位「プラチナランク」を獲得

株式会社アバントグループ



アバントグループで、デジタルトランスフォーメーション（以下「DX」）推進事業を展開する株式会社ジール（本社：東京都品川区、代表取締役社長：沼田 善之、以下「ジール」）は、この度、一般財団法人日本次世代企業普及機構（以下「ホワイト財団」）が展開するホワイト企業認定制度において、最高位である「プラチナランク」を獲得したことをお知らせします。

■ホワイト企業認定について

「ホワイト企業認定」は、企業のホワイト化を総合的に評価する国内唯一の評価制度です。企業がホワイト化に向けて取り組むべき70設問を7項目（ビジネスモデル/生産性、ダイバーシティ＆インクルージョン、柔軟な働き方、健康経営、人材育成/働きがい、リスクマネジメント、労働法遵守)にわけ、総合的に判断・評価をおこない認定を付与しています。一つの取り組みにフォーカスするのではなく、7項目をバランスよく取り組む企業を評価しているのは日本の認定組織において「ホワイト企業認定」のみです。「プラチナ認定」は、その中でも特に高い水準での取り組みが評価された企業に付与される最高位のランクです。

■ジールの取り組み

ジールでは、フレックスタイム制度を導入やリモートと出社のハイブリット型の勤務を可能とし、時間や場所にとらわれない働き方を推進しています。加えて、育児休業や介護休業の制度を法定以上に拡充し、ベビーシッター補助や時短・短日勤務制度や、育児休業復職時・介護旧称取得時の応援金の支給など、独自の取り組みなどを通じて、ライフスタイルの変化にとらわれない柔軟な働き方を支援し、多様な人材が挑戦できる機会を創出しています。

また、新規事業アイデアコンテストやMVP表彰を毎年実施するなど、従業員の意欲ややりがいを引き出し評価する取り組みを積極的に実施しています。

そのほかにも、所属パラアスリートによるストレッチ動画の配信や食育セミナー、野菜購入費の補助などを通じて、健康的な生活習慣の促進や運動不足の解消、社内コミュニケーションの活性化に取り組んでいます。また、部活動や社内懇親にかかる費用補助も行い、社員が安心して能力を発揮できる文化の醸成、環境づくりを支援しています。

これらの取り組みを通じ、健康で充実した生活のもと、一人ひとりがやりがいを持ち、自分らしく力を発揮できる環境づくりを目指すとともに、誠意と熱意を持ったすべての社員が自由闊達に活躍できる組織づくりに取り組んでいます。

ホワイト企業認定に関する詳細は以下URLをご参照ください。

https://jws-japan.or.jp/

今後もジールは、データ活用領域における30年以上の実績と知見を生かし、企業のDX実現を伴走するパートナーとしてお客様の企業価値向上に貢献するとともに、すべての人々がデータを活用でき、そのデータから恩恵を受けられる社会の実現を目指してまいります。

【株式会社ジールについて】

株式会社ジールは、DX構想策定のコンサルティングやデータ基盤構築、AIを主軸としたデータ高度利用支援や内製化の伴走型支援など、プロジェクトの全工程にわたって、最先端のテクノロジーと専門性による一気通貫のサービスを提供し、企業のデジタルトランスフォーメーションやデータドリブン経営の推進を支援しています。自社製品として、クラウド型データ分析基盤「ZEUSCloud」、DX人材育成を支援する「ZEAL DX-Learning Room」、オープンデータ活用サービス「ＣＯ-ＯＤＥ」、AI系SaaS「STORYAI」なども展開しています。東証プライム市場上場の株式会社アバントグループの 100%子会社です。

社 名：株式会社ジール

設 立：2012 年 7 月

代表者：代表取締役社長 沼田 善之

URL：https://www.zdh.co.jp/

主要業務：ビジネスソリューションパッケージの開発・ライセンス販売・コンサルティングサービス・サポートサービス など

本社所在地：東京都品川区上大崎 2 丁目 13 番 17 号 目黒東急ビル 6 階

大阪支社：大阪府大阪市中央区伏見町二丁目 1 番 1 号 三井住友銀行高麗橋ビル 7F

札幌オフィス：札幌市中央区北5条西11丁目15-4

【アバントグループについて】

株式会社アバントグループ（本社：東京都港区、代表取締役社長：森川 徹治、東証プライム市場上場、証券コード：3836）を持株会社として展開するアバントグループは、財務情報・非財務情報を問わず様々な情報に基づき、お客様が適時・適切な経営判断を行い、経営改革を推進するためのソフトウエア開発・販売・保守や、ソフトウエアベースのコンサルティング・BPOサービスをご提供し、「経営のDX」に貢献しています。

コーポレートサイト：https://www.avantgroup.com/

主要なグループ事業子会社（いずれも100％所有）は以下の通りです。

＜アバントグループ＞

○株式会社アバント：https://www.avantcorp.com/

○株式会社インターネットディスクロージャー ：https://internet-disclosure.com/

○株式会社ジール：https://www.zdh.co.jp/

○株式会社ディーバ：https://www.diva.co.jp/

〇株式会社VISTA：https://vista.avantgroup.com/

※本リリースに掲載する社名または製品名は、各社の商標または登録商標です。

以上