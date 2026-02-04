【婚活実態調査レポート｜2025年版】婚活サービス利用者200名以上にアンケート！ 本当に出会えた人はどのくらい？

株式会社イード

株式会社イード（本社：東京都中野区、代表取締役：宮川 洋）は、婚活に役立つ最新情報をお届けするメディア「LiPro（婚活）」において、2025年に婚活サービスを利用した方を対象にアンケート調査を実施しました。

■調査サマリー- 婚活サービスを利用しようと思った理由は「普段の生活で出会いがないから」が最多- 利用した婚活サービスは「マッチングアプリ・婚活アプリ」が最も多い- 婚活サービスで出会った相手と交際できたのは48.8％- 次に利用してみたい婚活サービスで最も支持を集めたのは「結婚相談所」

■調査概要

調査期間：2026年1月6日～2026年1月20日

調査対象：2025年に婚活サービスを利用した、20代～60代以上の男女205名（男性84名、女性121名）※利用当時18歳以上限定

調査方法：「LiPro」読者によるインターネット調査

■調査対象

【性別】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/4642/table/493_1_91651eec038f90c0d21be3c3785f5289.jpg?v=202602040251 ]

【婚活サービス利用当時の年齢】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/4642/table/493_2_2a766d4f78a5e79bcadc545ac2578574.jpg?v=202602040251 ]

【対象となる婚活サービス】

- 結婚相談所- マッチングアプリ、婚活アプリ、婚活サイト- 婚活パーティー、婚活イベント、街コン- 相席居酒屋、相席カフェ、シングルズBar- 合コンセッティング- 自治体主催の婚活イベント

関連記事（LiPro婚活）

徹底比較！結婚相談所おすすめ人気ランキング10選(https://www.iid.co.jp/contents-marriage/review/ranking-top10/)

マッチングアプリのおすすめランキング！人気の優良アプリを徹底比較！(https://www.iid.co.jp/contents-marriage/review/app-osusume/)

本気度が高い！婚活アプリ・サイトのおすすめランキング(https://www.iid.co.jp/contents-marriage/review/konkatu-app-rank/)

婚活パーティーの口コミ人気ランキング！評価の高いおすすめパーティーは？(https://www.iid.co.jp/contents-marriage/ranking/party/)

合コンセッティングの口コミ比較ランキング(https://www.iid.co.jp/contents-marriage/ranking/conpa/)

結果は以下の通りです。

＜婚活サービスを利用しようと思った理由はなんですか？＞

婚活サービスを利用しようと思った理由として、最も多かったのが「普段の生活で出会いがないから」で120票となりました。次に多かったのが「結婚を強く意識したから」の31票です。「友人や知人が婚活サービスで相手を見つけていたから」「何となく興味があったから」「効率的に出会いたかったから」といった理由が同列で続く結果となっています。

＜利用した婚活サービス＞

利用した婚活サービスは、「マッチングアプリ・婚活アプリ」が最多で182票です。回答者の9割近くがアプリを利用して婚活していました。次点が「婚活パーティー・婚活イベント・街コン」で52票。次が「結婚相談所」で33票です。

＜婚活サービス内に、気になる相手や理想の相手はいましたか？＞

婚活サービス内で気になるお相手や理想のお相手が「いた」と回答した方は59.5%で、半数をやや超える結果となりました。

＜婚活サービスで出会った相手と交際に発展しましたか？＞

婚活サービスで出会った相手と交際に発展した人は48.8%。半数近くの方が婚活サービスで恋人を見つけていました。その中で、現在も交際している方は58%。わずかではありますが、すでに結婚された方もいました。

＜次に利用してみたい婚活サービスはありますか？＞

お相手探しや交際がうまくいかなかった方を対象に、次に利用してみたい婚活サービスを尋ねたところ、「結婚相談所」が最も多い支持を集めました。真剣な相手と出会いたい、プロのサポートを受けたいといった理由が多いようです。次に多かったのは「婚活パーティー・婚活イベント・街コン」、3位が「マッチングアプリ・婚活アプリ」となっています。

次に利用してみたい婚活サービスとその理由- 女性/20代【次に利用してみたい婚活サービス：結婚相談所】（利用した婚活サービス：マッチングアプリ・婚活パーティー・街コン）これまで自分なりにアプリや街コンで活動してきましたが、なかなか真剣な交際に繋がらず、時間だけが過ぎていくことに焦りを感じています。次はプロのカウンセラーのアドバイスを受けながら、最初から結婚願望が強い方だけが登録している環境で、腰を据えて婚活に取り組みたいと思ったからです。- 男性/20代【次に利用してみたい婚活サービス：結婚相談所】（利用した婚活サービス：マッチングアプリ）結婚を前提とした真剣な出会いを求めており、身元確認やカウンセラーのサポートがあることで安心して活動できると感じたため、次は効率的に理想の相手と出会える結婚相談所を利用したいと思いました。- 男性/30代【次に利用してみたい婚活サービス：自治体主催の婚活イベント】（利用した婚活サービス：マッチングアプリ）自治体主催のイベントであれば、男性と女性の扱いの差が少し減り女性の本気度も分かりやすいように感じたため。- 女性/40代【次に利用してみたい婚活サービス：街コン・合コンセッティング】（利用した婚活サービス：マッチングアプリ）街コンに興味があって昨年から探してはいるのですが、なかなか年齢的に参加出来なかったりタイミングが悪かったりします。最近は合コンがないので、あの懐かしい雰囲気で自然と出会えたら良いのにな、と期待しています。- 男性/40代【次に利用してみたい婚活サービス：婚活パーティー・婚活イベント・街コン】（利用した婚活サービス：マッチングアプリ）ネットで相手を探して交際に持ち込むのはなかなか大変で、思っていたより労力が必要なことを知った。やっぱり出会いを求めて実際に現場に赴かないといけないのかなという気持ちが芽生えてきた。- 男性/40代【次に利用してみたい婚活サービス：マッチングアプリ・婚活アプリ】（利用した婚活サービス：マッチングアプリ）今は充電期間で活発的に活動は行っていませんが、婚活スイッチが入った時にすぐ動き出せるのはアプリやサイトだと思うので、何個かのアプリ、サイトに登録している状態です。- 女性/50代【次に利用してみたい婚活サービス：婚活イベント】（利用した婚活サービス：マッチングアプリ）婚活イベントとして、「婚活バスツアー」なるものに参加してみたいです。理由は元々、旅行をするのが大好きなことと、カフェでお茶するだけではわからない、お相手の人間性が垣間見られるのかなと考えています。「お相手と私」だけではなく、同じ参加者の方や訪れた地域の方々、お店の店員さんへの態度、物事への取り組み方、アクシデントが起きた時の対応など、本人が言っていることと実際にどうか？の答え合わせが短い時間でも一緒に行動することでできるのではないかと思うからです。■「LiPro」について

LiPro（ライプロ）は、暮らしに役立つ様々な情報を提供する情報メディアです。インターネット、エンタメ、教育、食事宅配など多様なジャンルからライフスタイルのヒントになる最新情報を配信しています。「婚活」ジャンルでは、結婚相談所やマッチングアプリなど、婚活や恋活に役立つ最新情報を配信中です。

「LiPro」URL：https://www.iid.co.jp/contents/

「LiPro（婚活）」URL：https://www.iid.co.jp/contents-marriage/

【おすすめ記事一覧】

無料で出会えるおすすめマッチングアプリ特集(https://www.iid.co.jp/contents-marriage/review/app-free/)

すぐ会えるマッチングアプリ特集(https://www.iid.co.jp/contents-marriage/review/app-suguaeru/)

20代におすすめのマッチングアプリ(https://www.iid.co.jp/contents-marriage/review/app-osusume-20/)

30代におすすめのマッチングアプリ(https://www.iid.co.jp/contents-marriage/review/app-osusume-30/)

40代におすすめのマッチングアプリ(https://www.iid.co.jp/contents-marriage/review/app-osusume-40/)

50代におすすめのマッチングアプリ(https://www.iid.co.jp/contents-marriage/review/app-osusume-50/)

60代におすすめのマッチングアプリ(https://www.iid.co.jp/contents-marriage/review/app-osusume-60/)

マッチングアプリの口コミランキング(https://www.iid.co.jp/contents-marriage/ranking/app/)

20代におすすめの結婚相談所(https://www.iid.co.jp/contents-marriage/review/consultation-osusume-20/)

30代におすすめの結婚相談所(https://www.iid.co.jp/contents-marriage/review/osusume-30/)

40代におすすめの結婚相談所(https://www.iid.co.jp/contents-marriage/review/osusume-40s/)

結婚相談所の口コミランキング(https://www.iid.co.jp/contents-marriage/ranking/consultation/)

■本リリースに関するお問合せ

メディアマーケティング本部 担当：河口

https://www.iid.co.jp/contents-marriage/contact/



株式会社イード

〒164-0012 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー17階

URL：https://www.iid.co.jp/