3月7日「サウナの日」、四国霊場・石手寺にて″寺サウナ×護摩行″イベント「蒸浄菩薩祭」開催 ― サウナ菩薩お披露目／愛媛サウナ巡礼 御朱印帳 発表 ―

SAUNiiiK合同会社煩悩サウナ巡礼 蒸浄菩薩祭 @石手寺

SAUNiiiK（サウニーク）と愛媛サウナ協議会は、2026年3月7日（土）「サウナの日」に、四国八十八ヶ所霊場 第51番札所・石手寺（愛媛県松山市）にて、寺サウナと護摩行を融合したイベント「煩悩サウナ巡礼 - 蒸浄菩薩祭」を開催いたします。

煩悩、ありますよね。だからこそ3月7日（サウナの日）。

四国八十八ヶ所霊場 第51番札所・石手寺を舞台に、火と蒸気で自分の内側に向き合う一日をお届けします。

受付後は「煩悩診断」でいまの自分を可視化し、結果に応じたアイスキューゲルを受け取ってテントサウナへ。薪ストーブの熱で溶かすロウリュが、蒸気とともに煩悩をやさしく浄化し、"悟り"へ導きます。

さらに護摩行（先着25名）による火の浄化、サウナ菩薩「蒸浄菩薩」お披露目、愛媛サウナ巡礼 御朱印帳の発表も。同日限りの"蒸浄"体験をぜひ。

会場：石手寺について

熊野山 石手寺 - 国八十八ヶ所霊場第51番札所 | 愛媛県松山市石手２丁目９－２１

石手寺は、遍路を始めた人物──"元祖遍路"衛門三郎の伝承が息づく寺。

欲にまみれた豪族が過ちを悟り、遍路の道を歩み、再生へと向かった──

その「浄化と再生」の物語が、この地に根づいています。

寺サウナ体験の流れ（3ステップ）

16人が収容可能な大型テントサウナ ※イメージ画像ですSTEP1｜煩悩を知る（受付 → 煩悩診断）

受付後、スマホで「煩悩診断」に回答。いまの自分に強い煩悩（テーマ）を"見える化"して、今日の巡礼の起点をつくります。

STEP2｜煩悩の色を受け取る（アイスキューゲル授与）

煩悩ごとに色分けしたアイスキューゲルをご用意しています。診断結果に応じて、あなたの煩悩の色のアイスキューゲルをお渡しします。手にした瞬間から、浄化の儀式が始まります。

STEP3｜蒸浄ロウリュ（サウナで煩悩を浄化 → 悟る）

テントサウナへ移動し、薪ストーブの上でアイスキューゲルをゆっくり溶かしてロウリュ。立ちのぼる蒸気とともに、煩悩を静かに手放し、悟りへ。

護摩行体験の流れ（サウナに入らない方向け）

STEP1｜受付（13:30までに集合）

護摩行は14:00開始です。開始前に準備・ご案内がありますので、13:30までを目安に受付をお済ませください。

STEP2｜事前案内（所作・注意事項の共有）

護摩行の流れ、場での所作、注意事項を簡単にご案内します。（服装・持ち物・撮影可否などもここでお伝えします）

STEP3｜護摩行（14:00開始）

石手寺にて護摩行を実施します。火の浄化を通じて、自分の内側と向き合う時間をお過ごしください。

STEP4｜終了・解散（状況により前後）

護摩行終了後は自由解散です。お時間のある方は、「愛媛サウナ巡礼」御朱印帳プロジェクトや、サウナ菩薩「蒸浄菩薩」のお披露目も、ぜひ楽しんでいってください。

蒸浄菩薩（じょうじょうぼさつ）とは

蒸浄菩薩 (じょうじょうぼさつ) | サウナ菩薩

蒸浄菩薩は、SAUNiiiKが生み出した"サウナ菩薩"。蒸気によって煩悩を浄め、心身を再生へと導く存在です。熱と蒸気の中で自分と向き合い、汗とともに執着を流していく──サウナという現代の行を通して、人々を小さな悟りへ導きます。

石手寺は、回心と再生の物語「衛門三郎」から生まれた寺。欲にまみれた豪族が罪を悟り、巡礼の末に"再生"を果たした伝承が息づいています。蒸浄菩薩は、その"浄化と再生"の力を現代に届けるために、この地でお披露目されます。

愛媛サウナ巡礼「御朱印帳プロジェクト」とは

愛媛サウナ巡礼「御朱印帳プロジェクト」特典 てぬぐい/アクキー/ステッカー

愛媛サウナ巡礼「御朱印帳プロジェクト」は、愛媛県内のサウナを“旅”として味わうための、SAUNiiiK発の通年企画です。

目指すのは、施設をただ「回る」ことではなく、ひとつひとつの滞在を“整いの記録”として残していくこと。

御朱印帳に押されるのは、来訪の証というより、今日の自分の状態をそっと刻む「しるし」。

ページが増えるほどに、あなたの体験が積み重なり、振り返ったときに“自分の変化”が見えてくる――競争でも達成でもなく、自分のための巡礼です。

対象施設は、SAUNiiiKが定義する「いいサウナ（体験品質重視）」を基準に順次選定し、まずは約7施設からスタートします。

※御朱印帳の特典（てぬぐい／アクキー／ステッカー）や参加方法の詳細は、順次発表いたします。

開催概要

イベント名：煩悩サウナ巡礼 - 蒸浄菩薩祭 @石手寺（寺サウナ×護摩行）

日時：2026年3月7日（土）10:00～16:30

会場：石手寺（愛媛県松山市石手2丁目9-21）

チケット：

・寺サウナ体験：\3,000

・護摩行体験：\2,000

・寺サウナ＋護摩行体験セット：\4,500

・【学生限定】寺サウナ体験チケット：\329

主催：SAUNiiiK（サウニーク）／愛媛サウナ協議会

イベントページ・チケット販売：https://peatix.com/event/4823020

SAUNiiiK（サウニーク）について

SAUNiiiK（サウニーク）は、愛媛を拠点に、サウナをただのリラクゼーションではなく「コミュニケーションツール」であり、挑戦が生まれる「クリエータープラットフォーム」として再定義していくコミュニティです。世代や立場を超えて人がつながり、コラボレーションや新しいカルチャーが生まれる場をつくりながら、地域・人・カルチャーを編み直していきます。

http://sauniiik.com/

https://note.com/sauniiik

愛媛サウナ協議会について

愛媛サウナ協議会は、愛媛県内のサウナ文化の発展と、施設・地域の魅力向上を目的に活動する団体です。

サウナを通じた地域の回遊促進や情報発信、施設間の連携づくりなどを行い、「愛媛でサウナを楽しむ」体験がより良く広がっていく土台を整えています。

本企画も、愛媛のサウナ施設を“巡礼”として楽しめる文化へ育てていく取り組みの一つです。

ehime-sauna.org(https://ehime-sauna.org/)