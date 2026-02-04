立命館宇治キャンパス内に「学び」と「交流」をデザインする次世代型寮「Ritsumeikan Uji Dormitory」が2026年4月オープン

株式会社 共立メンテナンス

「ドーミー」の名称で全国約500棟以上の学生寮・社員寮を展開する株式会社共立メンテナンス（代表取締役社長：中村 幸治／本社：東京都千代田区）は、2026年4月、京都府宇治市に立命館宇治高等学校生徒寮『Ritsumeikan Uji Dormitory (略称：RUD(ラッド)』を新築オープンいたします。

「Ritsumeikan Uji Dormitory」公式WEBサイト：https://ritsumei-uji-dormitory.com/(https://ritsumei-uji-dormitory.com/?utm_source=20260204_release_prtimes_ritsumei&utm_medium=20260204_release_prtimes_ritsumei&utm_campaign=20260204_release_prtimes_ritsumei)

本寮は、立命館宇治中学校・高等学校の敷地内に位置し、校舎まで徒歩約3分という絶好のロケーションに誕生します。「生徒がともに生活し、学び合い、成長する教育寮」をコンセプトに、単なる住居としての機能を超え、寮生同士が刺激し合いながら成長できる環境を目指しました。プライバシーに配慮した居室を確保しつつ、RA（レジデント・アシスタント）プログラム(※)や多様な共用空間を導入することで、「仲間とのつながり」と「個人の時間」を両立。初めて集団で生活される生徒様が安心して、充実した学校生活をスタートできる住環境を提供いたします。

＜『Ritsumeikan Uji Dormitory』3つの注目ポイント＞

【安心・安全な住環境】

学校敷地内に位置するため、通学の負担がほとんどなく、学習や部活動、課外活動に最大限の時間とエネルギーを注ぐことができます。また、2階から4階の居住エリアは男女別にフロアを分離。各エリアの入り口にはICチップ認証によるセキュリティゲートを設置し、プライバシーへの配慮を徹底しています。

【学びと交流をデザインする、多様な共用設備】

生徒同士の自発的な交流やイベント、グループワークが可能な「ラーニングコモンズ」をはじめ、集中して学習に取り組める「共同学習室」や「スタディルーム」を完備。さらに、大浴場やトレーニングルームも備えており、心身ともにリフレッシュできる環境を整えています。

【管理栄養士監修の「食事」と、ハウスマスターによる「見守り」】

日々の健康を支える食事は、管理栄養士が栄養バランスを監修したメニューを朝夕2食、心を込めて手作りし、提供いたします。また、ハウスマスターが常駐しており、日々の声掛けや急病時の対応など、一人暮らしの不安にも寄り添い、保護者様にも安心していただけるサポート体制を整えています。

＜寮概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/30012/table/427_1_e569adb8ff8b8edadb67be55a5d8f9a7.jpg?v=202602040251 ]

(※)RA（レジデント・アシスタント）プログラムとは…

「学生寮」を“生活の場”から「多様な経験の場」へとバージョンアップさせる仕組みです。 RAは、寮生の日々の生活サポートや、学生生活をもっと楽しく充実させるためイベントの企画・運営といった寮生同士の交流を促進する役割を担っています。 また、活動は寮内にとどまらず、地域交流や SDGs 活動を通して地域との共生も目指しており、RA卒業生と現役RAのネットワークを構築し、RAが社会と繋がる機会の創出も行っています。

RAプログラム詳細ページ：https://dormy-ac.com/special/ra/(https://dormy-ac.com/special/ra/?utm_source=20260204_release_prtimes_ra&utm_medium=20260204_release_prtimes_ra&utm_campaign=20260204_release_prtimes_ra)

＜ドーミーとは＞

共立メンテナンスが創業時より運営する学生寮・社員寮事業です。各寮で寮長夫妻が常駐し、管理栄養士が監修したメニューを朝夕まごころ込めて手作りしています。現在、国際交流寮や各種コンセプト寮など幅広いスタイルにも対応し、全国に約500棟以上展開しています。ご入居者の快適な生活や健康を見守り、クオリティの高いサービスに努めています。

学生会館ドーミー：https://dormy-ac.com/(https://dormy-ac.com/?utm_source=20260204_release_prtimes_dormy&utm_medium=20260204_release_prtimes_dormy&utm_campaign=20260204_release_prtimes_dormy) 社員寮ドーミー：https://www.dormybiz.com/(https://www.dormybiz.com/?utm_source=20260204_release_prtimes_dormybiz&utm_medium=20260204_release_prtimes_dormybiz&utm_campaign=20260204_release_prtimes_dormybiz)

＜共立メンテナンスとは＞

共立メンテナンスは1979年に設立し、企業の給食受託業務から事業を開始しました。学生寮・社員寮「ドーミー」を運営する寮事業、ビジネスホテル「ドーミーイン」・リゾートホテル「共立リゾート」を運営するホテル事業、高齢者向け住宅「ドーミーシニア」を運営するシニアライフ事業を展開しています。食・住・癒のサービスを通して社会の発展に貢献してまいります。

https://www.kyoritsugroup.co.jp(https://www.kyoritsugroup.co.jp?utm_source=20260204_release_prtimes_kyoritsu&utm_medium=20260204_release_prtimes_kyoritsu&utm_campaign=20260204_release_prtimes_kyoritsu)

