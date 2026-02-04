Woltの「デリバリーなのに店頭価格」に大戸屋の75店舗が登場！

Wolt Japan株式会社

デリバリーサービス「Wolt（ウォルト）」を展開するWolt Japan株式会社（本社：東京都渋谷区、代表：ナタリア・ヒザニシヴィリ、以下 Wolt）と、株式会社大戸屋（本社:神奈川県横浜市 代表:蔵人賢樹、以下大戸屋）は、2月4日（水）より、北海道、宮城、東京、埼玉、神奈川、愛知、大阪、沖縄の8都道府県の計75店舗にて、Woltでの商品価格が店頭と同じ価格となる「デリバリーなのに店頭価格」（※）を開始します。

一般的にデリバリーサービスに掲載される商品の価格は、店頭で購入できる商品価格よりも高く設定されています。一方、生活に欠かせない食品や日用品の価格上昇は止まるところを知らず、家計への圧迫は強まる一方です。このため、Woltでは、物価高に苦しむ消費者をサポートするため、賛同する加盟店とともに、商品価格を店頭と同じ価格とする「デリバリーなのに店頭価格」の取り組みを2024年10月から開始しています。

今回、大戸屋は、本取り組みの趣旨に賛同し、Woltに掲載している直営店75店舗で「デリバリーなのに店頭価格」に参加することとなりました。「鶏と野菜の黒酢あん弁当」や「豚肩ロースの生姜焼き弁当」、「大戸屋ランチ弁当」など大戸屋を代表する人気の商品が、お店と同じ商品価格で、Woltでご注文いただけます。一つ一つ、店内で丁寧に作られた大戸屋のおいしいお弁当を、Woltがご自宅や職場にお届けします。

Woltは、今後も、パートナー店舗の皆様と共に、お客様への優れた顧客体験の提供に努めてまいります。

※別途サービス料や配達料が加算されます。「店頭価格」とは、原則として実店舗での販売基準とされている商品価格を指します。アプリ内「店頭価格」表記の店舗が対象です。また、対象店舗であっても特売品等、一部商品が対象外の場合があります。

デリバリーメニューの例 ※価格は税込鶏と野菜の黒酢あん弁当：1020円

彩りあざやかな野菜と鶏の竜田揚げを

大戸屋特製の黒酢あんで

豚肩ロースの生姜焼き弁当：1240円

すりおろし生姜がアクセント

やわらかで食べ応えのある絶品生姜焼き

大戸屋ランチ弁当：930円

ほっこり甘いかぼちゃコロッケと鶏の竜田揚げ

創業時から愛される人気メニュー

サービス概要- 「デリバリーなのに店頭価格」開始日：2026年2月4日（水）- 都道府県別の対象店舗数：北海道5店舗、宮城県1店舗、東京41店舗、神奈川9店舗、埼玉15店舗、愛知1店舗、大阪2店舗、沖縄1店舗Woltについて

Woltはヘルシンキを拠点に、地域で愛される人気のレストランやショップとの出会いの機会を創出し、商品の迅速な配送サービスを提供するテクノロジー企業です。地域の物流サービスからリテールに関するソフトウェア、金融ソリューションまで幅広い技術を開発しています。

2014年に創業し、2022年にDoorDashと協力関係を構築しました。現在、世界の30を超える国においてWoltのプロダクトとブランドで運営を行なっています。