AIGLE（エーグル）から建築的美学を纏う「AIGLE by インディア・マダヴィ」コレクションが登場

フランス生まれのウェザー・プロテクションブランド「AIGLE（エーグル）」は、建築家・デザイナー インディア・マダヴィ（India Mahdavi）とのコラボレーションによる「AIGLE by インディア・マダヴィ」コレクションを発表します。

2024 年に AIGLE の 170＋1 周年を記念して展開された特別なコラボレーション企画。その中でも高い評価と注目を集めた、インディア・マダヴィが再解釈したブーツの成功を受け、両者のクリエイティブな対話は、再びアウトドアの世界へと広がります。

建築的な視点と鮮やかな色彩感覚をもつインディア・マダヴィのビジョンは、スタイルと機能性を不可分の要素としてきた AIGLE のアウトドア・ワードローブに、新たな表情をもたらします。彼女ならではの表現によって、実用性に根ざしたプロダクトは、より自由でポジティブな存在へと昇華されています。

パリのアートギャラリーを自転車で巡る時間や、海辺でのひととき、コンサートへの立ち寄りなど、都市と自然を行き来するさまざまなシーンに寄り添う本コレクション。AIGLE×インディア・マダヴィは、シルエットに彩りと新鮮さを加え、雨の日の装いに新たな価値を提案します。

2024 年のアニバーサリーから着想を得た本コラボレーションでは、色彩と構造に遊び心を取り入れることで、これまでにないデザインの側面を提示。プロテクティブな機能性を備えたジャケットは、よりコンテンポラリーなカッティングを採用し、ジャストフィットからややオーバーサイズまで、幅広いスタイリングに対応します。

シームに沿って描かれたラインは、ガーメントの構造や建築的なフォルムを視覚的に表現。グレーな空模様に対するスタイルの解決策として、ボーイショーツがシルエットに軽やかさと自由な印象を添えます。

映画のように音楽的に、そしてフェスティバルではドラマティックに。

AIGLE×インディア・マダヴィが描く雨は、喜びに満ちたアートへと昇華されます。

インディア・マダヴィ コメント

「AIGLE とは、真正性、フランスのクラフトマンシップへの情熱、そして細部へのこだわりといった、強い価値観を共有しています。ブーツに続き、衣服を通じてこの対話をさらに発展させたいと考えました。ラインは構造の“裏側”を描き出し、これまで隠されていた側面が可視化され、揺るぎない喜びの表現へと昇華されています。」

インディア・マダヴィ

建築家／デザイナー／舞台美術家

【アイテム詳細】

レインコート by インディア・マダヴィ

価格：64,900 円 (税込)

品番：ZBFBQ43

インディア・マダヴィとのコラボレーションによって誕生した、防水MTD(R)ジャケット。モダンなデザインと高い機能性を融合し、防水性と透湿性を備えながら、軽やかな着心地で快適なプロテクションを提供します。取り外し可能なフードと一体型バイザーにより、シーンや気分に合わせてスタイルと快適さを調整可能。フェミニンなエッセンスを取り入れたデザインで、実用性・スタイル・汎用性を兼ね備えた、新しいアーバンスタイルを提案します。雨の日の外出を、より自由に、より大胆に楽しめる一着です。

ボーイショーツ by インディア・マダヴィ

価格：13,200 円 (税込)

品番：ZRYBT43

インディア・マダヴィとのコラボレーションによって誕生した、UVC & DRY FAST TEXTILE(R)素材を使用したボーイショーツです。モダンなカットとエレガントな仕上げが特徴で、日差しから肌を守りながら、スタイリングに個性を添えます。

同コラボレーションのレインコートと組み合わせることで、機能性とファッション性を兼ね備えた、トレンド感のあるコーディネートが完成します。

「AIGLE by インディア・マダヴィ」コレクションは、2 月 4 日（水）より、AIGLE 各店舗(https://www.aigle.co.jp/storefinder)および、AIGLE公式オンラインショップで発売いたします。

＜インディア・マダヴィについて＞

建築、インテリア、プロダクト、シナリオグラフィーまで幅広く手がける、パリを拠点とする建築家・デザイナー。

鮮やかな色彩と幾何学的なフォルムを特徴とする独自のスタイルで、空間にポジティブなエネルギーと遊び心をもたらしています。世界各地のホテルやレストラン、ファッションブランドとのコラボレーションを多数手がけ、現代を代表するクリエイターのひとりとして国際的に高い評価を受けています。

＜AIGLEについて＞

AIGLE（エーグル）は、1853年にアメリカ人実業家ヒラム・ハッチンソンによって、フランス・ロワール地方で創業したフランスブランドです。ブランド名はフランス語で「鷲（イーグル）」を意味し、アメリカを象徴する鳥に由来しています。

農業用として誕生したラバーブーツは、防水性と耐久性に優れ、乗馬や狩猟といった分野でも活躍してきました。やがて、街での雨の日に理想的なレインブーツとしても評価され、世界中で支持を集めています。現在も一部のブーツは、170年前と変わらない伝統的な手仕事により、フランスの工房で丁寧に作られています。

こうしたクラフツマンシップは、ブーツにとどまらず、ウェアやアクセサリーにも受け継がれており、実用性と快適性を重視したものづくりに活かされています。雨・雪・風といったあらゆる天候から人々を守りながら、 フランスブランドならではの洗練されたデザインを融合。機能性とエレガンスを兼ね備えた“全天候型のクラフツマンシップ”こそが、AIGLEが170年以上にわたり愛され続けている理由です。