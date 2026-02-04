10代・20代が抱く矯正歯科治療のイメージと現実「矯正歯科治療に関する意識調査」結果と事例を矯正歯科医が動画で解説

公益社団法人日本臨床矯正歯科医会

矯正歯科専門開業医の全国組織である公益社団法人日本臨床矯正歯科医会（会長：土屋朋未、HP：https://www.jpao.jp/）では全国の10代～70代の男女800人を対象に実施した「矯正歯科治療に関する意識調査」の結果をもとに、矯正歯科医が調査結果を解説する市民向け動画を、2026年2月4日（水）より当会YouTube公式チャンネル(https://www.youtube.com/channel/UC-twff6Wf7DTUinV_ZnkNlA)にて公開いたしました。

本動画は、「第53回 日本臨床矯正歯科医会大会・東北大会 市民セミナー」のプログラムとして収録されたもので、矯正歯科治療を検討する人々、とくに10代・20代の若年層が抱くイメージと、実際の治療との間に生じている認識のギャップに焦点を当てています。

動画内では、今回の意識調査結果をもとに矯正歯科医が分かりやすく解説し、調査結果の数字だけでなく日々臨床に携わる矯正歯科医の立場から、なぜこうした認識のズレが生じるのか、どのような点に注意すべきか、また実際に若年層に多い代表的なトラブル事例についても丁寧に解説しています。

当会では、矯正歯科治療に関する最新の情報や調査結果などを共有し、互いに学び合い知識を深める場として全国の会員が集まる大会を年に一度開催しております。例年、その大会に合わせて市民セミナーを開催しており、市民の皆様に矯正歯科治療への理解を深めていただく取り組みを行っております。矯正歯科治療についての正しい知識を得ていただきたいと考えておりますので、この機会に市民の皆様にぜひご視聴いただけますと幸いです。

■東北大会市民セミナーの動画詳細

公開日時： 2026年2月4日(水)

視聴方法：【公式】公益社団法人日本臨床矯正歯科医会YouTubeチャンネル

URL: https://www.youtube.com/channel/UC-twff6Wf7DTUinV_ZnkNlA

※無料でご視聴いただけます。

※本会の承諾なしに、参考資料の全部もしくは一部の引用または複製することは禁じております。

■動画プログラム

・講演： 若年層が抱く矯正歯科治療のイメージと現実

～アンケート結果から読み解く後悔のない矯正歯科の選び方～

１. 開会のご挨拶

公益社団法人日本臨床矯正歯科医会 会長 土屋 朋未

２. 調査結果から見る若年層が抱く矯正歯科治療のイメージと現実

公益社団法人日本臨床矯正歯科医会 東北支部会員 曽矢 猛美

３. 安易に選んでしまった歯科医院で若年層に多いトラブル ～代表的な事例紹介 ～

公益社団法人日本臨床矯正歯科医会 東北支部会員 曽矢 猛美

４. SNSが普及する中で知っておきたい“後悔しない”矯正歯科医院の選び方

公益社団法人日本臨床矯正歯科医会 広報理事 篠倉 千恵

５. 閉会のご挨拶

公益社団法人日本臨床矯正歯科医会 副会長 大澤 雅樹

参考：公益社団法人日本臨床矯正歯科医会とは

・日本臨床矯正歯科医会は、矯正歯科の専門開業医が所属する国内最大の団体です。

「よい咬み合わせときれいな歯並びによって心身の健康を育むこと」を目的とし、「見た目の美しさ」だけでなく、咬み合わせの改善、咀嚼（そしゃく）機能の向上、口全体の健康増進など、総合的な「正しい矯正歯科治療」に取り組んでいます。

・矯正歯科治療の専門家集団です。

歯科にも矯正歯科治療を専門に行うところもあれば、歯周病治療やインプラント治療を中心に手がけるところがあります。その中でオルソドンティスト(Orthodontist)とは、矯正歯科治療に特化した歯科医のことをいいます。

・日本臨床矯正歯科医会のメンバーは、矯正歯科治療の専従医です。

オルソドンティストになるには、歯科大学または大学歯学部に6年間通い、臨床研修を修了して国家試験に合格した後、大学付属病院の矯正歯科や臨床研修機関指定施設で歯科矯正学の理論と臨床に関する専門的な指導を受け、自己研鑽を積まねばなりません。