ジョンソンコントロールズ、多層階データセンターとAIファクトリーに最適な高密度チラー、YORK(R) YDAMを発表

ジョンソンコントロールズ株式会社- 最大3.5MWの冷却能力により、同等ソリューション比の単位面積当たり容量（容量集約度）を最大20%向上。- 設置面積の小さいコンパクト設計で、高密度ワークロードを抱える多層階データセンターに最適。- 効率性と水使用ゼロがABI Researchに評価され、Fortune誌のChange the Worldリストにも選出されたYORK(R) YVAMプラットフォームを基盤に開発。

【2026年2月3日、米国・ミルウォーキー発プレスリリース(https://www.johnsoncontrols.com/media-center/news/press-releases/2026/02/03/johnson-controls-launches-york-ydam-the-ultimate-highdensity-chiller-for-multistory-data-centers-and)翻訳版】 スマートで健康的、そして持続可能なビルソリューションのグローバルリーダー、ジョンソンコントロールズ(https://www.johnsoncontrols.com/)（NYSE:JCI）は本日、データセンター熱管理の最新イノベーションとして、YORK(R) YDAM 空冷磁気軸受遠心式チラー(https://www.york.com/commercial-equipment/chilled-water-systems/air-cooled-chillers/ydam_ch/ydam-air-cooled-magnetic-bearing-centrifugal-chiller)を発表しました。YORK(R) YDAMは、高密度・多層階データセンター特有のスペース制約や設置条件の複雑性を解消することを目的に設計された製品です。受賞歴のあるYORK(R) YVAMの技術を核に、水を消費せず小さな設置面積でクラス最高レベルの冷却能力を提供し、データセンターの迅速かつ効率的な拡張を後押しします。

YORK(R) YDAM 空冷磁気軸受遠心式チラー

土地制約の高まりを背景に、多層階データセンターやAIファクトリーが増加し、ホワイトスペース（サーバーラック設置エリア）の密度は従来比で最大10倍に達するケースも見られます。その結果、縮小する屋上スペースに適合する高密度対応の熱管理ソリューションへのニーズが高まっています。YORK(R) YDAMは最大3.5MWの冷却能力を備え、競合ソリューションに比べ小さな設置面積で単位面積当たり容量（容量集約度）を最大20%向上。53フィート（約16.2m）の標準フラットベッドトレーラに収まるサイズで出荷でき、輸送・荷役・揚重コストの抑制に寄与します。出荷開始は2026年末を予定しています。

ジョンソンコントロールズ グローバル・データセンター・ソリューションズ バイスプレジデント兼ゼネラルマネジャーのオースティン・ドメニチは「AIとハイパフォーマンス・コンピューティング（HPC）は、データセンターを従来の限界の先へと押し上げています。多層サイトは新たな成長機会を切り拓く一方で、最小限のスペースで最大の冷却出力を発揮する熱管理ソリューションを求めています。YORK(R) YDAMの優れた性能と設置面積の小ささは、チラー設置台数を最大で半分まで削減できる可能性があり、導入のリードタイム短縮と熟練作業員不足への対応にも貢献します」と述べています。

YORK(R)磁気軸受コンプレッサーを採用するYORK(R) YDAMは、高い冷却媒体設定温度での運用に対応し、推論・学習用GPUの45℃温水冷却を実現します。さらに、大きな温度差での運転が可能なため、ポンプ容量と消費電力の低減に寄与し、設備投資と運用コストの削減を後押しします。

YORK(R) YDAMは、米国ペンシルベニア州ニュー・フリーダムのジョンソンコントロールズ先進開発エンジニアリングセンター（JADEC）で開発され、実環境で想定される最も厳しい条件での評価を実施し、卓越した性能と信頼性を確認しています。加えて、専任のサポートチーム、迅速なサービス／部品供給など、強固なサポートネットワークにより、お客様の運用をグローバルに支援します。

※本プレスリリースは、現地時間2026年2月3日に米国・ミルウォーキーで発表されたプレスリリース(https://www.johnsoncontrols.com/media-center/news/press-releases/2026/02/03/johnson-controls-launches-york-ydam-the-ultimate-highdensity-chiller-for-multistory-data-centers-and)の抄訳版です。

※本資料における「53フィート（約16.2m）の標準フラットベッドトレーラに適合」は海外での搬送基準を示したものです。日本国内の道路では、車両全長は原則12mに制限されており、高速自動車国道ではセミトレーラ連結車16.5m、フルトレーラ連結車18.0mまでの特例が設けられています。さらに21mを超えるフルトレーラ連結車については、道路法に基づく特殊車両通行許可制度により、車両構造・通行経路・運行条件等を満たす場合に限り、公道通行が認められています。

（以上）

ジョンソンコントロールズ インターナショナルについて

ジョンソンコントロールズ(NYSE:JCI)は、人々の生活空間や職場、文教施設からエンタメ施設まであらゆる環境を変革しています。スマートで、健康的かつサスティナブルな建物環境を実現するビルテクノロジーのグローバルリーダーとして、建物のパフォーマンスを再定義し、人と空間、地球にとってより良い未来を実現することを使命としています。140年にわたり築き上げたイノベーションの歴史は、ヘルスケア、教育、データセンター、空港、スタジアム、工場など多様な施設の未来を形作るOpenBlueデジタルソリューションパッケージを生みました。ジョンソンコントロールズのビルテクノロジー製品、ソフトウェア、サービスソリューションのラインナップは世界でも類を見ない広範さで、いくつかのブランドは業界内でも高い名声を得ています。詳細はwww.johnsoncontrols.com(https://www.johnsoncontrols.com/)をご覧いただくか、SNSで@JohnsonControlsをフォローしてください。

ジョンソンコントロールズ日本法人について

ジョンソンコントロールズ株式会社は、ジョンソンコントロールズ インターナショナル（Johnson Controls International, Plc.）の日本法人（本社： 東京都渋谷区、 代表取締役社長：松下 太郎）です。建物のライフサイクルを通じた効率化を促進する中央監視、自動制御機器、空調冷熱機器、冷凍機、セキュリティシステムの設計、施工、保守、ならびに運用コンサルティングを提供しています。国内での導入業種はオフィスビル、商業施設、医療機関、教育機関、スポーツ施設、交通機関など多岐にわたり、数多くのランドマーク的存在の建物における施工実績があります。1971年6月設立。国内45事業拠点。詳細はwww.johnsoncontrols.co.jp(https://www.johnsoncontrols.co.jp/) をご覧いただくか、Facebookで https://www.facebook.com/johnsoncontrols.jp.be/ もしくはXで@JCI_jp(https://x.com/JCI_jp)をフォローしてください。