【福井県越前町】（2月23日 催行）越前焼の“産地”を知る、越前焼魅力探訪ガイドツアーの参加者を募集しています！

一般社団法人越前町観光連盟


福井県越前町（一般社団法人 越前町観光連盟／DMO ECHIZEN）では、日本六古窯のひとつに数えられる「越前焼」の魅力を、より深く体感していただくことを目的に、「越前焼魅力探訪ガイドツアー」 を開催いたします。



越前焼は、約850年の歴史を持ち、現在もなお越前町を中心に脈々と受け継がれている、日本有数の焼き物です。本ツアーでは、土づくりの現場、焼き上げを行う穴窯、完成した越前焼の作品、さらには実際に使う体験までを通じて、越前焼の魅力を一連の流れとして体感していただきます。単なる施設見学や作品鑑賞にとどまらず、越前焼が育まれてきた風土や、現代に続くものづくりの現場に触れることで、その奥深い価値を知っていただくことを目的としています。




福井県陶芸館の展示

本ガイドツアーでは、越前陶芸村を中心に、福井県陶芸館で越前焼について学び、越前焼の心臓部出る土づくりの工場である「坏土工場」を見学し、土づくりの現場を見せてもらいます。


また、陶芸村内にある共同窯である「越前窯」で、焚き上げ時の苦労や技などを窯元さんから説明をきき、越前焼が土づくりから形にあり焼きあがるまでの一連の流れについて解説してもらいます。


越前焼のカップをでコーヒーを飲める「越前焼で珈琲時間」への立ち寄りと、お気に入りの作品を見つけて購入することができる窯元直売所「越前焼の館」にも立ち寄ります。



本ガイドツアーを通じて越前焼の魅力を多角的に伝え、工芸文化への理解を深めるとともに、越前町ならではのクラフトツーリズムの可能性を発信していきます。




坏土工場

越前焼で珈琲時間

越前焼の館


【開催概要】


企画名：越前焼魅力探訪ガイドツアー


料　金：お一人25,000円（税込）


会　場：越前陶芸村周辺（福井県越前町小曽原）


内　容：福井県陶芸館の見学・坏土工場の見学・越前窯の見学
　　　　越前陶芸村文化交流会館（コーヒー付き）・越前焼の館　など


行　程：09:00　JR福井駅東口 出発
　　　　10:00　福井県陶館 見学（ガイド付き）
　　　　10:45　越前焼工業協同組合 坏土工場 見学（ガイド付き）
　　　　11:00　越前窯 見学（ガイド付き）


　　　　11:25　越前陶芸村文化交流会館（コーヒー付）・越前焼の館立ち寄り


　　　　12:15　道の駅パークイン丹生ヶ丘（休憩）


　　　　13:00　JR福井駅 到着・解散 予定


主　催：一般社団法人 越前町観光連盟（DMO ECHIZEN）



お申し込みついては、えちぜん観光ナビのイベントページをご確認ください。



▼イベント詳細


越前焼魅力探訪ツアー
https://www.town-echizen.jp/event/detail.php?id=894





主催


一般社団法人越前町観光連盟（DMO ECHIZEN）
〒916-0422 福井県丹生郡越前町厨71-335-1
TEL：0778-37-1234　FAX：0778-37-1805
E-mail：contact@town-echizen.jp
URL：https://www.town-echizen.jp/



えちぜん観光ナビ　https://www.town-echizen.jp/

