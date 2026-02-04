佐賀が誇る【にじゅうまる＆北島の丸芳露】クイズに答えて抽選で18名様に当たる！

公益財団法人佐賀県産業振興機構 さが県産品流通デザイン公社

さが県産品流通デザイン公社（所在地:佐賀県佐賀市）は、佐賀県産品の魅力を発信する公

式サイト「SAGAPIN（さがぴん）」にて、2026年2月9日（月）から3月2日（月）まで、

クイズに答えて応募できるプレゼントキャンペーンを実施します。

本キャンペーンでは、佐賀県が誇るブランドかんきつ「にじゅうまる」と創業330年を迎

える銘菓「北島の丸芳露」を賞品としてご用意。抽選で18名様に、佐賀の“本当においしい”

県産品をお届けします。

■ 佐賀の「おいしい」の裏側に迫る― SAGAPIN STORY 公開

今回のキャンペーンにあわせて、佐賀県産品の背景やものづくりの現場に密着した記事コンテ

ンツ「SAGAPIN STORY」を公開します。

・なぜ「にじゅうまる」は“全部が二重丸”なのか

・なぜ「丸芳露」は330年も愛され続けているのか

生産者の想いやこだわりを深掘りし、読めばきっと佐賀の味がもっと好きになる内容となって

います。そして、その記事の中にクイズのヒントが隠されています。

■ クイズに答えて応募!佐賀の味が当たるチャンス

「SAGAPIN STORY」を読みながら簡単なクイズ（全6問）に挑戦。クイズに答えて応募すると、

抽選で18名様に佐賀県産品をプレゼントします。

佐賀県産品に詳しくない方でも誰でも答えにたどり着ける内容ですので、ぜひお気軽にご参加

ください。

https://sagapin.jp/story/

プレゼントキャンペーンについて

■応募期間

2026年2月9日（月曜日）10時00分～2026年3月2日（月曜日）23時59分

■応募方法

１.公社ホームページ「SAGAPIN」内の２月４日のNEWS

「クイズに答えて佐賀の“うまかもん”をゲット！

SAGAPIN（さがぴん）プレゼントキャンペーン開催」を確認

https://sagapin.jp/news/news-5296/

２. ページ下部の【応募フォーム】より回答を送信して応募完了

※クイズは2月9日（月）10時に公開します。

■当選者の発表

・当選者には、回答時にご入力いただくメールアドレスあてにご連絡します。

・賞品の発送は3月下旬を予定しておりますが、諸事情により多少前後する可能性があります。

■応募条件

・日本国内にお住まいの方（賞品の発送先が日本国内の方）

・キャンペーンの応募要項（ホームページ内に記載）に同意いただける方

■選べる商品（いずれか1点）

１.にじゅうまる 3kg（化粧箱入り／JAさが）3名

佐賀県の土壌で厳しい基準をクリアしたブランドかんきつ。爽やかな香り、弾ける食

感、あふれる果汁と濃厚な甘み。そのすべてが“二重丸”の完成度から、「にじゅう

まる」と名付けられました。

２. 丸芳露 10個入り（箱入／北島 ）15名

創業330年。卵と砂糖のやさしい甘さしっとりとした口当たり。世代を超えて親しまれる佐賀を代表する伝統菓子です。

さが県産品流通デザイン公社について

さが県産品流通デザイン公社は、県内の中小企業等を支援する「（公財）佐賀県産業振興機構」内に、県産品の販売促進等を目的に、平成29年（2017年）4月に設立した支援機関です。

県産品を磨き上げ、付加価値を高めながら、その良さを伝え、生産者と消費者をつないでいく「新た

な流通をデザインする」という思いのもと、県産品の情報発信や県内の生産者や事業者の皆様の販路

拡大及び海外市場の開拓など販売促進につながる支援に取り組んでいます。

※支援する事業者:佐賀県内に所在し、生業として営んでいる生産者、製造者、販売者。

■公式ホームページ「SAGAPIN」:https://sagapin.jp/