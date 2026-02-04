「自分の考え」を外部知見で磨き上げる社員の読書レポートが社内システムに集い、学びの相互作用をつくる読書制度とは

株式会社フォーカス

オリジナルプリントグッズ製作サイト「CLAT-JAPAN（クラティージャパン）」を運営する株式会社フォーカス（本社：山梨県甲斐市／代表取締役：常松 憲太）は、社員の知見を深め、組織全体の課題解決能力を高めるため、独自の「読書制度」を推進しています。本制度は、書籍から得た知識を800字以上のレポートにまとめて提出することを条件に、手当や昇給という形で評価・還元する仕組みです。2026年1月10日に開催された新年会では、年間で最も多くの本を読み、学びを深めた社員の表彰を行いました。

■読書制度とは：自律的な成長を支える評価設計

当社では、社員一人ひとりの学びを促進し、日々の業務に活かすことを目的として読書制度を導入しています。

本制度では、読書をして終わりではなく、レポートとしてアウトプットすることを必須としています。

提出されたレポートは、社員全員が閲覧できる独自のシステム上で管理・公開され、個人の学びに留まらず、会社全体の知見として蓄積・共有されます。制度の評価内容は以下の通りです。

・アウトプット手当：読書レポート1冊につき、3,000円を支給

・昇給制度：年間24冊以上のレポート提出を達成した社員は、翌年度の月給が1万円アップします。

■制度の狙い： 学びを集め、組織の価値に変える

当社は、販売会社全体で約50名という少人数の体制で、約40億円規模の事業を運営しています。この規模の組織においては、社員一人ひとりの発言や判断が周囲に与える影響は非常に大きく、「個の言葉」の質が、そのままサービスや組織の質につながります。自分の考えが正しいのか、独りよがりになっていないかを、自分の内側だけで判断するには限界があります。読書を通じて外部の知見や他者の経験に触れ、客観的な視点と照らし合わせることで、はじめて精度の高い意見や発信が可能になると考えています。外部の知見を取り入れることで、自分が当たり前だと思っていた仕事の枠組みを捉え直すことができます。これまで「ここまでやれていれば十分」「100％できている」と感じていたことも、別の視点から見直すことで、まだ改善の余地があることや、より広い視野で取り組むべき課題が見えてくる場合があります。そうした気づきは、自分の担当業務にとどまらず、「それ以外の仕事も自分の仕事として捉える」という意識の広がりにもつながります。

また、レポートをシステム上で共有することで、多様な価値観や考え方が重なり合い、組織全体の学びとして循環していきます。この仕組みは、当社の掲げるテーマ「集う価値に彩りを」 を、制度として体現するものです。

さらに、読書とレポート作成を通じて養われる「情報を読み解く力」「考えを言語化する力」は、オリジナルプリントグッズ製作という当社の事業において、お客様の意図を正確に汲み取り、形にするために欠かせない基礎力です。

当社の読書制度は、学びを行動に変え、言葉にし、仕事の質へとつなげていく姿勢を会社として正当に評価し、後押しするための制度です。

受賞者コメント

学びを「後回しにしない」仕組みが組織を強くする

年間最多のレポートを提出し、表彰された社員は、本制度を「会社が設けた“静かな鍛錬場”」であると表現しました。

「最初は『家庭にまで仕事が侵入してくる』と身構える気持ちもありましたが、継続する中で、この制度の真の価値に気づきました。仕事のスピードに追われると、思考は短距離走になり、安易な結論に飛びつきやすくなります。読書は、他者の論理をじっくり辿ることで、思考を『長距離走』に戻してくれる作業です。

特にレポート作成は、自分の曖昧な理解を解体し、筋の通る形に組み直す訓練になります。この『論理の体力』を鍛えることが、仕事での説明力や対話の質を確実に底上げしてくれました。組織の『知の水位』が上がれば、意思決定はスムーズになります。この制度は、忙しい時ほど後回しにされがちな学びを、習慣へと変えてくれる大切な仕組みです。

■代表取締役 常松 憲太のメッセージ：「正しい少数派」であるために

代表 常松が社員に伝える「正しい少数派になれ」という言葉。周囲に流されず、本質を疑い、自分の頭で考え抜くためには、その土台となる膨大な知識と視点が不可欠です。読書を通じて自らの軸を更新し続けることは、激動の時代において「正しい選択」をするための力を養うことに他なりません。

【会社概要】

企業名：株式会社フォーカス

本社所在地：山梨県甲斐市篠原984-1

電話：055-278-2311

代表取締役：常松憲太

設立：2009年5月14日

資本金：8,500万円

従業員数：133名（2024年9月1日時点、グループ合計）

事業内容：オリジナルプリントウェアの制作・販売

事業所：株式会社フォーカスクリエイティブ（静岡県浜松市）

ホームページ：https://corp.forcus.co.jp/

株式会社フォーカスは、2009年に山梨で設立されたオリジナルプリントグッズの制作会社です。高校生向けのプリントTシャツ事業に特化し、EC販売で安定的な収益を確立。コロナ禍での危機も自社工場への投資と社員待遇改善で乗り越えました。2025年には海外展開をオーストラリアで開始し、今後も国内外での事業拡大を目指しています。社員一丸で成長と新しいチャレンジを続ける企業です。