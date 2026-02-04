観光教育×小田急沿線価値創造で初のコラボレーション！「小田急子ども観光学講座in海老名」を開催しました

公益社団法人日本観光振興協会【講座３】顔ハメボードを使っての発表の様子

日本観光振興協会（東京都港区 会長 菰田 正信（三井不動産（株）代表取締役会長））は、小田急不動産株式会社と多摩大学が産学連携により運営する「マチカド子ども大学(R)」、小田急電鉄株式会社とともに、令和8年1月17日（土）に「小田急子ども観光学講座in海老名」を開催しました。

本講座は、「マチカド子ども大学(R)」の特別回という位置づけで、玉川大学名誉教授・名桜大学特任教授 寺本潔氏を講師に迎え、小田急沿線の観光スポットを学び、沿線の観光とそれを支える観光産業についての理解を子どもたちに深めてもらうために実施したものです。

「マチカドこども大学(R)」、小田急電鉄株式会社が目指す沿線の観光資源の活性化と、当協会の観光教育発展の想いが合致し、今回の企画の実施に至りました。

当日は、小学3～6年生の児童28名が参加し、3つの講座の受講とロマンスカーミュージアムの見学を行いました。参加した子どもたちからは「小田急沿線の観光スポットについて知ることができ勉強になった」、「顔ハメボードでの発表が楽しかった」といった感想があり、子どもたちの様子を見学していた保護者からも今回の講座について高い評価をいただきました。

１．「小田急子ども観光学講座in海老名」の概要

・講 座 名：小田急子ども観光学講座in海老名

・日 程：令和8年1月17日（土）13：00～17：00

・場 所：小田急電鉄海老名本社サテライトルーム／ロマンスカーミュージアム

・講 師：玉川大学名誉教授・名桜大学特任教授 寺本 潔 氏

・参 加 者：公募により集まった小学生3～6年生28名

・主 催：マチカドこども大学(R)

・共 催：小田急電鉄株式会社・公益社団法人日本観光振興協会

・プログラム：

講座1 学校で使っている地図帳の「観光読み」＋「観光の花びら」ワーク

～小田急沿線の観光スポットを分類・紹介しよう～

講座２ ポジショニング・マップ

～客層に応じた旅行のタイプを考えよう～

講座３ 沿線の観光パンフレットを深読みしお客さんのニーズに応じた旅行企画を考える

→顔ハメボードで紹介しよう

体 験 小田急ロマンスカーミュージアムの館長による説明＋自由見学

２．講座のポイント

「小田急子ども観光学講座in海老名」オリジナルテキスト小田急沿線の顔ハメボード

１.オリジナルテキストの使用（寺本教授オリジナル教材）

今回の講座のために、小田急沿線の観光スポットと観光業を楽しく学ぶためのオリジナルテキストを作成し、参加者全員に配布しました。観光について考える複数のワークや講師の寺本先生によるコメントが掲載されており、講座当日以外でも個々人で取り組める設計になっています。また、小田急沿線に暮らす子どもたちに馴染みの深いキャラクター「もころん」が随所に登場し、見ていて楽しくなる工夫も施されています。

２.小田急沿線の顔ハメボード（寺本教授オリジナル教材）

小田急沿線の観光スポットを描いた顔ハメボードを7点作成し、講座３で使用しました。観光スポットの顔ハメボードを使い、そのスポットになりきって紹介することで、子どもたちも楽しく発表に臨んでいました。

３.多摩大学の学生によるサポート

講座では6つのグループに分かれ、グループ単位でワークに取り組みました。当日は初対面の子どもたちで編成されたグループでしたが、円滑に進行できるよう、各グループに1名ずつ多摩大学の学生がサポート役として参加しました。大学生が子どもたちの思考を促したり、意見を整理したりする役割を担い、年齢の近い存在として関わることで、子どもたちは楽しみながら自分の考えを積極的に発言していました。

３．講座の様子

寺本先生による講座１～３の様子を写真とともにお届けします。

【講座１】地図帳の「観光読み」

人差し指を地図帳に沿わせ、小田急沿線上をなぞりながら沿線の観光スポットや資源を確認するなど、まるで地図の上で旅行しているかのように動かす「観光読み」に取り組みました。

【講座１】観光の花びら

建物・施設／祭り・イベント／歴史・伝統／生活文化／食べ物／自然の6つの区分で小田急沿線の観光資源を出し合いました。

建物・施設では「小田原城」、祭り・イベントでは「あつぎ鮎まつり」など様々な観光資源が子どもたちから挙がりました。

【講座２】ポジショニング・マップ

観光客は一種類ではなく、その属性によって好みや行動が異なることをポジショニング・マップを通して学びました。自分自身の経験やサポート役の大学生の助言を基に、ファミリー／熟年夫婦／ハネムーナー／女子大学生3人組／インバウンドのそれぞれについて、旅行の好みを想像し「保養型or目的型」、「価格が高いor安い」の2軸からなる4象限のどこに当てはまるかを考えました。

【講座3】顔ハメボードでの紹介

グループごとに2つの観光スポットを選択し、それらのスポットを紹介するための案内文を考え、顔ハメボードをはめて、みんなに披露しました。

【体験】ロマンスカーミュージアムの見学

ロマンスカーミュージアム内で吉久館長からロマンスカーやミュージアムについての説明を受けた後、自由に館内を見学しました。

４．日本観光振興協会の観光教育の取組について

日本観光振興協会では、将来の観光産業を担う人財育成の基盤として、小中学生を中心とした観光教育の普及促進と、各地域に根差した人財の育成活動を行っております。具体的には、小中学校での出前授業の実施や観光教育副読本の無料公開・配布などの取組を通し、子どもたちへ観光の意義や観光産業の重要性を伝え、観光に対する視野の拡大、シビックプライドの醸成を目指しています。今回の「小田急子ども観光学講座in海老名」でも子どもたちに当協会の観光教育副読本を配布し、「観光の花びら」ワークで使用しました。日本観光振興協会では、今後も地域や企業の皆様と一緒に、観光産業の未来を担う子どもたちへの観光教育を進めてまいります。

【参考】観光教育副読本について

https://www.nihon-kankou.or.jp/home/jigyou/public/download/kankoukyouiku/

＜問合せ先＞

公益社団法人日本観光振興協会 観光地域づくり・人材育成部 担当：上阪・馬留・近藤

E-mail： jinzaisite@nihon-kankou.or.jp