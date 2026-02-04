バレンタイン限定の心ときめくチョコレートスイーツが登場！ 不二家 銀座 バレンタインスイーツ

■西武池袋本店「不二家 銀座」にバレンタインスイーツが登場

株式会社不二家

2025年9月に西武池袋本店にオープンした、「いつもの、とくべつ」をテーマに不二家とゆかりの深い「銀座」とのつながりを表現した新ブランド「不二家 銀座」より、バレンタインスイーツを発売します。大切な人への贈り物にはもちろん、いつもそばにいる家族や友人へのプレゼント、自分へのご褒美としても。「不二家 銀座」のバレンタインスイーツをぜひお楽しみください。

◆「テリーヌショコラ」

自社製のチョコレートを使用した、濃厚でビターな味わいを楽しめるテリーヌショコラです。上面はココアパウダーと金粉でシックに仕上げました。チョコレートの美味しさが口いっぱいに広がる、チョコレート好きにはたまらないバレンタイン限定スイーツです。

2026年2月11日（水・祝）発売

税込2,106円

サイズ：約縦55×横145×高さ35mm

※不二家 銀座限定です。

◆「クランチアーモンドショコラ」

チョコレートムースとピスタチオムースの中にベリーソースをしのばせ、アーモンド入りのチョコレートで包み、上面にはシャンテリークリームとアーモンドを飾りました。

チョコレートとピスタチオ・アーモンドのハーモニーが楽しめる上品な味わいです。

2026年2月11日（水・祝）発売

税込745円

※西洋菓子舗 不二家でも販売いたします。

■「不二家 銀座」定番商品にもバレンタイン限定フレーバーが登場

頑張った自分へのちょっとしたご褒美やささやかな手土産にもぴったりな、ワンハンドで気軽に食べられる「ポケットショートケーキ」と、ペコちゃんの顔をかたどった可愛らしいサブレに濃厚な風味のクリームをサンドした「ペコサブレサンド」に、季節限定フレーバーが登場します。

◆「ポケットショートケーキ（ショコラ×栃木県産ミルキーベリー）」

ふわふわブッセ生地に沖縄県産和三盆糖入りチョコクリームと酸味が少なく、まろやかな食感と甘さが特徴の栃木県産白苺「ミルキーベリー」をサンドしました。濃厚なチョコクリームとフレッシュな苺のハーモニーをお楽しみください。

税込756円

2026年2月11日（水・祝）～2月20日（金）期間限定発売

※数量限定のため、無くなり次第終了となります。

◆「ペコサブレサンド（愛媛県産せとか）」

ペコちゃんの顔をかたどった可愛らしいサブレに、愛媛県産の柑橘類「せとか」のピール入りペーストを使用した濃厚な風味のクリームをサンドしました。

せとかならではの爽やかな香りと濃厚な味わいをお楽しみください。チョコレートが苦手な方へのプレゼントにもぴったりです。

税込350円

発売中

※数量限定のため、無くなり次第終了となります。

テーマは、「いつもの、とくべつ」。

ふらっと立ち寄ったお仕事帰りに、

ちょっとお出かけした帰りに、

家族と一緒のイベントの後に、

久しぶりに会うあの人のために、

「ちょっと、何か買っていこうか」。

日常のそんな瞬間に思い出してほしい、

新しい不二家のお店。

いつもの不二家と違う特別感も。

不二家らしい懐かしさや気軽さも。

毎日に彩りを添えてくれるお菓子を

たくさん揃えてお待ちしています。

※画像はすべてイメージです。

※商品は十分な数量をご用意しておりますが、万一品切れの際はご了承ください。

