医学博士 岡博史によるYouTubeチャンネル「ひろし先生の“痩せる医学”」を開設！

内科から美容外科、心療内科、小児科、婦人科、泌尿器科まで幅広い診療を提供する総合医療機関「ヒロクリニック」は、68,000件以上のNIPT検査実績を誇る医療機関です。

このたび、ヒロクリニック統括院長・岡博史氏が、医学的根拠に基づいた健康的かつ効果的なダイエット法を発信するYouTubeチャンネル「ひろし先生の“痩せる医学”」を開設したことをお知らせいたします。

開設の背景

現代社会においてダイエット情報は溢れていますが、その中には科学的根拠が乏しいものや、健康を損なう恐れのある過激な手法も少なくありません。「痩せたいけれど、何から始めればいいかわからない」「無理なダイエットでリバウンドを繰り返してしまう」といった切実な悩みに応えるため、医学博士である岡博史が、専門家としての視点から「真に健康的で持続可能なダイエット法」を直接お届けする場として本チャンネルを開設いたしました。

▼YouTubeチャンネル「ひろし先生の“痩せる医学”」

youtube.com/@diet_clinic_jp(https://www.youtube.com/@diet_clinic_jp)

チャンネルの特徴

本チャンネルでは、単に体重を落とすことだけを目的とするのではなく、視聴者の皆様が理想的な体型を手に入れ、心身ともに健康な状態を維持できることを第一に考えています。

こんな方におすすめ

- 医学的根拠（エビデンス）に基づいた信頼性医学博士・岡博史が、最新のダイエット理論や研究成果をわかりやすく解説。根拠のないトレンドに振り回されない、科学的なアプローチを提案します。- 網羅的なコンテンツ展開ダイエットの基本理論はもちろん、具体的な「食事法」「運動法」、そして継続に不可欠な「心理的アプローチ（マインドセット）」まで、幅広いテーマを取り上げます。- 実践的かつ具体的なアドバイス「今日から何をすべきか」が明確になるよう、日常生活に取り入れやすい具体的なステップを提示し、視聴者の皆様の健康的なボディメイクをサポートします。- 健康を維持しながら理想の体型を目指したい方- 自分に合った食事や運動のバランスがわからない方- リバウンドしない「一生モノのダイエット方法」を探している方- SNS等の情報ではなく、医学的根拠に基づいた正しい知識を学びたい方

関連チャンネルのご紹介

本チャンネルのほかにも、各分野の専門的な知見をエビデンスに基づいて発信する複数のYouTubeチャンネルを運営しております。

ヒロクリニックについて

- ひろし先生の正しいエビデンス妊娠ch妊娠・出産やNIPT（新型出生前診断）に関する最新情報を発信しています。youtube.com/@niptpin(https://youtube.com/@niptpin?si=KRL1lxTZ3O6un6fz)- ひろし先生のAGA・植毛お悩みチャンネル男性の髪の悩みに対し、医学的根拠に基づいた解決策を提案しています。youtube.com/@hiroclinic-mens(https://youtube.com/@hiroclinic-mens?si=X_c-RwKeT2ravsn5)

ヒロクリニックは、2005年に川口で開業し、内科・皮膚科・美容皮膚科・美容外科・心療内科・形成外科・小児科・婦人科・泌尿器科を含む総合的な医療を提供する医療機関です。NIPTの検査実績が豊富で68,000件以上(※1)あり、検査結果を1～5日前後でお届けしています。ヒロクリニックのNIPT検査は国内で行っており、結果報告率が99.98％となっています。国内検査なので、これまでに検体輸送時の破損発生や輸送遅延の報告例はありません。

日本の主要都市で展開をしているヒロクリニックでは産婦人科専門医、臨床遺伝専門医、小児科専門医、精神科専門医など各種専門医が協力し診療にあたっております。各院はネットワークでつながっており、各専門医が、妊婦さんのさまざまな質問にお答えすることが可能です。

実際に出産した後は産婦人科の医師ではなく、小児科の医師が対応することが多いため、小児科医の意見を聞くことによってより幅広い知見を得ることができます。

また、これまでのNIPT検査に加えてキプロスのMedicover Genetics社と業務提携をし、微小欠失症候群の検出、228種類の単一遺伝子疾患の検出を行うことができるようになりました。微小欠失症候群の検出は国内で行われているところが他にないため、株式会社HUMEDITが運営している東京衛生検査所がその分野でのパイオニアとなり、全国のヒロクリニックで検査を受検できるように連携しております。

(※1)【調査概要】

・調査期間 ：2020年6月～2025年12月

・調査機関（調査主体）： 東京衛生検査所

・調査対象 ：当院にてNIPT(新型出生前診断)検査を受けた19歳～51歳

・有効回答数（サンプル数）： 約68,000

