【ホテルグランヴィア広島サウスゲート】開業1周年記念企画 第2弾 UmiShima Dining 1stアニバーサリーディナーブッフェを開催

ホテルグランヴィア広島サウスゲート（所在地：広島市南区松原町2-37、総支配人：橋津大祐）は、来る2026年3月24日（火）に開業1周年を迎えます。

7階のメインレストラン Cafe＆Buffet「UmiShima Dining」（ウミシマダイニング）は、開業以来多くのお客さまに来店いただき、高い評価をいただいてまいりました。日頃のご愛顧への感謝を込めて「1stアニバーサリーディナーブッフェ」を開業記念日に開催いたします。

「1st アニバーサリーディナーブッフェ」を開業記念日に開催します

「UmiShima Dining」は当ホテル唯一の飲食施設として「瀬戸内の豊かな海や島々の恵み」をコンセプトに、開店以来延べ11万名（※1）を超えるお客さまをお迎えしてまいりました。

高い天井と開放的な窓から差し込む光が溢れる、木々の温もりに満ちた店内で提供する料理長の村尾 宏樹によるクリエイティブでジャンルにとらわれない多彩な料理と、「グランヴィア」ならではの心のこもった温かいおもてなしは、おかげさまで口コミでも高い評価（※2）を得ています。

「1stアニバーサリーディナーブッフェ」ではこれまで提供してきた人気メニューに加え、JR広島駅を挟んだ新幹線口にある「ホテルグランヴィア広島」内の直営レストラン 日本料理「瀬戸内」と中国料理「煌蘭苑」が提供するメニューもラインアップに加わります。

また当日は「ホテルグランヴィア広島」ロビー演奏の実績もある、シンガーソングライター「TAON」による生演奏も食事と一緒にお楽しみいただけます。

「UmiShima Dining」におけるディナーブッフェは、昨年のクリスマスシーズンと今年のお正月に続き3回目の実施です。好きなものを好きなだけ楽しめるブッフェの楽しみを、新たな旅立ちが重なるこの時期にご家族、ご友人とお過ごしいただけたら幸いです。

詳細は以下の通りです。

※1 2026年1月末時点

※2 Googleによる口コミ評価4.6/5点満点中

1stアニバーサリーディナーブッフェ 概要

【日 時】2026年3月24日（火）19：30～21：30（L.O 21：00）

【場 所】ホテルグランヴィア広島サウスゲート

7階 Cafe＆Buffet「UmiShima Dining」（ウミシマダイニング）

【料 金】大人 6,000円 / 6～12歳 3,000円 / 3～5歳 1,100円（税金・サービス料込）

※特別企画につき各種割引対象外

【含まれるもの】

スペシャルディナーブッフェ

・UmiShima Dining人気メニュー及び春からの新メニュー

・日本料理「瀬戸内」の和食メニュー

・中国料理「煌蘭苑」の中華メニュー

・ソフトドリンク飲み放題（ジュース・コーヒー・紅茶等） 等

【追加オプション】

アルコール飲み放題 2,000円（税金・サービス料込）

・生ビール ・グラスワイン（赤/白）

・ハイボール ・日本酒

・焼酎（麦/芋） ・カクテル 等

【生演奏奏者】

シンガーソングライター「TAON」

日本大学芸術学部卒業｜フルート専攻

日本大学大学院芸術学研究科 即興演奏を研究し修士課程修了

2017年フルアルバム『TAON』で全国デビュー

FMルピナス86.0MHｚ「TAON’ｓ MUSIC MASH」ラジオ番組パーソナリティ

「ホテルグランヴィア広島」でのロビー演奏や、プロモーション動画にも出演中。

開業1周年記念ロゴについて

開業1周年に先立ち、ホテル内スタッフから公募したデザイン原案をベースに制作した5つの候補作から、「ホテルグランヴィア広島サウスゲート」（広島駅南口）「ホテルグランヴィア広島」（広島駅新幹線口）両館スタッフによる社内投票を行い、本ロゴが採用されました。

1周年の「１」を穏やかな空と海の色のグラデーションで表現、これまでのご愛顧への感謝と、これからも安定したおもてなしを提供し、この地で皆様に長く愛されるホテルであり続けたいという思いを「瀬戸内の凪（なぎ）」と放射状に広がる「輝き」で表現しています。

Cafe＆Buffet UmiShima Diningについて

ホテルグランヴィア広島サウスゲート7階フロント奥にある、瀬戸内の豊かな海や島々の恵みをテーマにした、オールデイダイニング。JR広島駅直上という便利なアクセスでありながら、喧騒を感じないゆったりと過ごせる落ち着いた空間を提供いたします。

■提供内容

朝食（ブッフェ/宿泊ゲスト優先）

ランチ（ブッフェ）

ディナー（アラカルト）

喫茶/バー

個室あり（6名～28名）

■ご予約・お問い合わせ

TEL: 082-262-8787（受付時間：10:00～18:00）

予約はこちら :https://www.tablecheck.com/ja/southgate-hgh-restaurant/reserve/landing詳細を見る :https://southgate.hgh.co.jp/restaurant/

ホテルグランヴィア広島サウスゲートについて（https://southgate.hgh.co.jp/(https://southgate.hgh.co.jp/)）

2025年3月24日に開業し、広島駅直上にある瀬戸内を繋ぐ新たな旅の基点「ホテルグランヴィア広島サウスゲート」。最高のロケーションに位置し、世界遺産として名高い「厳島神社」や「原爆ドーム」へもホテルに隣接する公共交通機関でアクセス可能、ビジネスにも便利です。都会のオアシスでゆったり快適なプライベート空間をお過ごしいただけます。「ホテルグランヴィア広島」と二館合わせて広島地域最大級のシティホテルとして、お客さま一人ひとりに寄り添ったおもてなしをいたします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=4KEFgJhJgKA ]

JR西日本ホテルズが加盟する会員プログラムについて

JR西日本ホテルズでは、全国のJRホテルグループのご宿泊料金の割引など、対象ホテル・レストランがより便利にお得にご利用いただける『JRホテルメンバーズ』と、JR西日本グループの鉄道やショッピングで様々なサービス、特典が受けられる『WESTERポイント』の2つの会員プログラムに加盟しています。どちらも入会金・年会費は無料で、たまったポイントは対象施設にてご利用いただけます。（今回のイベントは、会員割引はございません。）

詳しくは、下記のURLよりご覧ください。

■JRホテルメンバーズ https://www.jrhotel-m.jp/app/

■WESTERポイント https://wester.jr-odekake.net/wester_app/

JR西日本ホテルズ

JR西日本ホテルズは、JR西日本グループとして、現在5ブランド、13ホテル（4,422室）を展開するホテルグループです。上質な旅の基点として、京都、岡山、広島など新幹線およびターミナル駅直結の安心感を基盤に、地域と共にお客様を魅了する「ホテルグランヴィア」、スマートな旅の基点として、京都、大阪、尼崎、富山駅への抜群のアクセスと先進的なサービスを提供する「ホテルヴィスキオ」、初代大阪駅の地に建ち、唯一無二の駅と鉄道の記憶を旅する「THE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collection」、創業1909年、時空を紡ぎ、今なおノスタルジックな世界観を提供する「奈良ホテル」、地域と旅人の縁をつなぎ、時間を忘れ夢中になれる空間があふれる「梅小路ポテル京都」、そして、2025年3月、瀬戸内の玄関口に新たな旅の基点として、上質なひとときを提供する「ホテルグランヴィア広島サウスゲート」が誕生しました。

「駅」から始まり誠実に積み重ねてきた信頼を発展させ、地域と共に、お客様一人ひとりの豊かな人生を広げ、これからも、世界に誇れるサービス水準をめざし、旅と食の魅力、人々の繋がりを創り続けます。

宴会場とレストランの空き状況がWEBでご確認いただけるようになりました

＜レストラン＞

空席状況のご確認、当日のWEB予約が可能です。

レストラン空席情報はこちら :https://www.hotels.westjr.co.jp/restaurant-reservation/?rest=g-hiroshima&_bdld=1wlSY6.oZma7v7.1729731046&_gl=1*1dtod9d*_ga*MTU2MjE3MDE1Ni4xNjgwNTcyNzA4*_ga_22BXB7WYGF*MTcyOTcyNzU4My4yMi4wLjE3Mjk3Mjc1ODMuNjAuMC4w#rest_serch_form

＜宴会場＞

ご希望日・形式・ご利用人数の入力で3カ月先までご確認いただけます。

(ホテルグランヴィア京都・大阪・岡山・広島、ホテルヴィスキオ尼崎、奈良ホテル 公開中)

宴会場空席情報はこちら :https://banquet-reservation.ibv.jp/granvia-hirosima/?cond=1VLUoonqgr3LwFgu6Hjb%2fWjBpHqeP5KxENGFtIZFw%2b5Oyr8oqTiFQElgq83tLQ8zLDIEMT44ztRdvNxhc6PeuJWXj0ajYywSTpnusRjHFFDtWFQxWRPjzeJ0D5ip4WTv%2fHXY9u35pzyF0I95YPW1yw1GdWeHVbBIlnJ%2bo5iUPlAeXtGmcOf7dWh2UTGKTgS9E4zKz1bT9p1LqMIFGwJxs5d17cHtwbfEcME%2bfAEeVkQ%3d