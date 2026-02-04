GREEN×EXPO 2027公式ライセンス商品　春のお出かけはこれで決まり！「帽子」や「バンダナ」などの新商品が登場　2026年2月11日（水・祝）販売開始

2027年国際園芸博覧会マスターライセンスオフィス

GREEN×EXPO協会（正式名称：公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会、会長：筒井義信、所在地：横浜市中区)と２０２７年国際園芸博覧会マスターライセンスオフィス（代表業務執行者：西村宣浩、所在地：横浜市西区）は、2027年に横浜で開催されるGREEN×EXPO 2027（正式名称：２０２７年国際園芸博覧会）の公式ライセンス商品として、ヘッドウェアや雑貨など新商品を2026年2月11日（水・祝）より発売します。

今回の新商品はヘッドウェアを中心としたラインナップです。日差しが少しずつ暖かくなるこれからの季節に向け、アウトドアや日常のお出かけに最適な帽子をご用意しました。キッズサイズも展開しており、親子でのリンクコーデも楽しめます。また、様々な用途で使える「手ぬぐい」や、ファッションのアクセントになる「バンダナ」は、カラフルな4色展開で春の装いを彩ります。

来る春の行楽シーズン、「トゥンクトゥンク」のアイテムと一緒に、心地よい外の空気を感じてみませんか。

新商品ラインナップについて

■商品情報【ヘッドウェア】

商品名：EX27 LG キャップ 57-59cm（ブラック、ベージュ、ネイビー）

価格 ：3,850円（税込）

商品名：EX27 LG キャップ（子供）53-55cm（ブラック、ベージュ、ネイビー）

価格 ：3,630円（税込）

商品名：EX27 TK メトロハット（子供）54cm（ネイビー）

価格 ：3,850円（税込）

■商品情報【雑貨】

商品名：EX27 TK 手ぬぐい（地紋、ピンク、ブルー、グリーン）

価格 ：1,375円（税込）

商品名：EX27 TK バンダナ（地紋、ピンク、ブルー、グリーン）

価格 ：990円（税込）

■販売予定店舗

・EXPO 2027 オフィシャルストア

ほか

※オフィシャルストア各店により商品取扱い状況が異なる可能性がございます。

(C)Expo 2027 ２０２７年国際園芸博覧会公式ライセンス商品

２０２７年国際園芸博覧会マスターライセンスオフィスの概要

GREEN×EXPO協会は、「GREEN×EXPO 2027」のブランドとして、協会の保有する知的財産権（略称：協会IP）を統一的に管理・育成することでその価値が向上し、開催に向けた機運醸成やライセンス収入の確保につながることから、２０２７年国際園芸博覧会マスターライセンスオフィス（略称：2027MLO）に協会IPの管理を委託し、専門的な知見に基づく適切なブランド管理・育成を行っています。

2027MLOは、公式ライセンス商品の企画や製造、販売及びそれらの管理を行うほか、協会IPの使用承認代行、広報・宣伝・販売促進活動、公式ライセンス商品の販売店舗の開拓と管理（会場内外オフィシャルストア・公式ECサイト等）を行います。

・ 略称 ：2027MLO（ニーゼロニーナナ エムエルオー）

・ 開設日 ：2024年12月９日(月)

・ ホームページ ：https://expo2027mlo.jp

GREEN×EXPO 2027 開催概要

名称 ：2027年国際園芸博覧会

(International Horticultural Expo 2027, Yokohama, Japan)

正式略称 :GREEN×EXPO 2027 (グリーンエクスポニーゼロニーナナ)

開催場所 ：神奈川県横浜市

開催期間 ：2027年３月19日(金)～ 2027年９月26日(日)

テーマ ：幸せを創る明日の風景 ～Scenery of the Future for Happiness～

博覧会区域：約100ha(内、会場区域80ha)

クラス :A１(最上位) クラス(AIPH承認＋BIE認定)

参加者数 :1500万人（有料来場者数：1,000万人以上）

公式サイト :https://expo2027yokohama.or.jp/

公式マスコットキャラクター「トゥンクトゥンク」