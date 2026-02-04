極上の時が流れる大人の隠れ家 【LA SHORO】全5棟のプライベートヴィラに、フィンランド製最新サウナを導入

株式会社吉田屋

南房総・鴨川の地で、1室400平方メートル の専有面積を誇るプライベートヴィラ「LA SHORO（ら・しょうろ）」は、この度、全5棟の客室内に独立型ログハウスサウナを新設し、リニューアルオープンいたしました。

南房総の鴨川温泉に佇む、わずか5邸の大人の宿

各邸約120坪の広々としたプライベート空間に、平屋一棟建て房州グランジ造りのゲストルーム、鴨川温泉・潮騒の湯が楽しめるかけ流しの露天風呂にプライベートプールや専用ブロアバス、ガーデンデザイナー玉井禎晋氏による和洋さまざまなエッセンスを取り入れたスタイリッシュな庭園を備えています。

心身を解き放つ「究極のプライベートサウナ」

「LA SHORO」が追求してきたのは、誰にも邪魔されない圧倒的な開放感と休息。近年のサウナニーズの高まりを受け、当館では「単なるサウナ」ではなく、ヴィラの贅沢な設えにふさわしい「本格的なフィンランド式サウナ」を各棟の専用庭に設置いたしました。

「LA SHORO」サウナ体験 5つの特徴

1. 独立したログハウス形式のプライベート空間 客室棟から独立したログハウスを専用庭に配置。一歩足を踏み入れると、天然木の芳醇な香りがゲストを包み込みます。2名様でもゆったりと過ごせる広さを確保し、カップルやご家族で気兼ねなくリラックスいただけます。

2. フィンランド・ハルビア社の最新モデル「スピリット（Spirit）」導入 世界トップブランド、ハルビア社の最新ヒーター「スピリット」を採用。丸みを帯びた美しいデザインと、パワフルな熱が特徴で、セルフロウリュによって立ち昇るきめ細やかな蒸気が、全身を優しく包み込みます。

3. プライベートプールを水風呂に。「水辺の導線」の完成 サウナのすぐ隣には、ブロアバス（水・お湯兼用）に加え、全棟完備のプライベートプールが鎮座。サウナ後の火照った体を、夜は星空を仰ぎながら、昼は南房総の風を感じながら、プールへ飛び込む。ヴィラならではのダイナミックなクールダウンが可能です。

4. 屋外ヒーター付きデッキチェアで、冬でも極上の外気浴 サウナ後の「ととのい」時間を左右する外気浴。新設されたデッキチェアには屋外ヒーターを完備し、季節を問わず快適に、南房総の豊かな自然の中で深いリラックスへと導かれます。

5. 好きな時に、好きなスタイルでプライベートサウナを楽しむ贅沢 チェックインからチェックアウトまで、ご自身のバイオリズムに合わせて何度でも。シャンパーニュを片手に、あるいは朝の静寂の中で心身ともに整える。プライベートヴィラだからこそ叶う、自由なサウナスタイルを提案します。

「LA SHORO」ご滞在体験 5つの特徴

1.本格会席料理が館内でも 完全プライベートを叶える一棟ヴィラながら、一歩隣接の鴨川館へ出掛ければ、旅館の料亭による本格会席を個室の食事処でお召し上がりいただけます。季節に合わせて、黒潮のぶつかる南房総の海で獲れた旬の魚介類を贅沢に使用した海鮮料理と、房総の豊かな大地が育む慈悲深い味わいをお楽しみいただけます。また、朝食は隣接する鴨川館の朝食ブッフェの選択も可能。

2. バトラーサービス 滞在中は、専任バトラーが様々なお申し付けやご要望にお応えします。ゲストのプライベートな時間を大切に、付かず離れずのさりげないおもてなしで、気兼ねのない安らぎのひと時を心ゆくまで過ごせます。

3. 大浴場での温泉も お部屋内の温泉だけでなく、隣接する鴨川館が誇る、広々とした大浴場「ときわの湯」「みぎわの湯」でのびのびお過ごしいただけます。また、太平洋が眼下に広がるインフィニティな新感覚温泉プール「HARUKA」もお楽しみいただけます。

4. フリーフロースタイルのテラスリビングでも セレクトした「クラフトビール」や「地酒」がフリーフローで楽しめる「風光（かぜひかる）」（※公式HP予約特典）でお過ごしいただくこともできます。地元のおつまみや、サステナブルながら絶品の「ベジブロススープ」もご堪能いただけます。

5. 海まで徒歩5分 完全プライベートヴィラでおこもりステイもよし、海まで気晴らしに散歩するにも絶好のロケーションです。

■ 施設概要

・施設名：

LA SHORO（ら・しょうろ） 所在地：〒296-0043 千葉県鴨川市西町1179番地

TEL 04-7093-5855 https://www.la-shoro.jp/

・アクセス：

電車:JR 安房鴨川駅下車【東京駅より特急約 2 時間】

高速バス:東京駅八重洲口発~鴨川シーワールド下車すぐ【約 2 時間】

車:館山道君津 IC ~房総スカイライン・鴨川有料道路経由【首都圏から約 90 分】

・新設設備： 全5棟 独立型ログハウスサウナ（セルフロウリュ可）

・導入機種： HARVIA社製「Spirit」

◆LA SHOROについて

各邸400平方メートル 、平屋一棟建ての広々としたプライベートヴィラ。わずか5棟のみの特別な空間には、114平米のゲストルームとかけ流しの客室温泉露天風呂、そしてテラスづたいに楽しめるプライベートプールやブロアバスを完備。松林を通り抜ける潮風を感じながら、贅沢極まる大人の休日が始まります。

お客様のプライベートの時を大切にすることを何よりも心がけ、さりげないおもてなしを目指しております。様々なお申し付け、ご要望には担当のバトラー（執事）がお応えいたします。誰にも邪魔されることなく、大切な方と大切な時を、心ゆくまでお楽しみください。