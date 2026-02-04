BarbourとKaptain Sunshine、海洋ワークウェアに着想を得たコラボレーションを発表

株式会社Barbour partners Japan

イギリス・ライフスタイルブランド＜バブアー＞は、2026年2月5日(木)、日本発メンズウェアブランド＜キャプテンサンシャイン＞とのコラボレーションを発表します。

バブアーは1894年、ジョン・バブアーによりサウスシールズのマーケットプレイスで創業。漁師や船乗りなどの港湾労働者を英国の過酷な天候から守るアウターウェアを提供したことからスタートしました。

一方、キャプテンサンシャインは、デザイナー・児島晋輔によって2013年に設立されたブランド。

トラディショナルをベースにフィールドウェアやワーク、ユニフォームなどプロダクトの垣根を越えて素材から作り込んだコレクションを展開しています。

本カプセルコレクションでは、両ブランドに共通する丁寧なクラフツマンシップを軸に、軽量素材、モジュラー構造、機能的なディテールを取り入れることで、ストリートウェアの感性と実用性のバランスを実現しています。

デザインの起点となったのは、バブアーのアーカイブモデル。

1990年代初頭に登場したEndurance（エンデュランス）と、2000年に発売されたTransport （トランスポート）という2つのアイコニックなモデルからインスピレーションを得ています。

エンデュランスは、Ventile(R)素材を用いた高耐久・撥水仕様で、過酷な環境下での使用を想定したモデル。一方、トランスポートは、マウンテンバイク用ジャケットとして生まれ、1980年代に登場したBedale（ビデイル）、Beaufort（ビューフォート）といった名作をベースに、サイクリングに適したショート丈のAラインシルエットが特徴のジャケットです。

今シーズンは、これら2型を現代的なシルエットに再解釈。コットンキャンバスを使用し、セーフティベストに着想した着脱可能なコントラストカラーのオーバーガーメントを組み合わせた2-in-1仕様。

また、オーバーサイズのシルエット、ドローコード、サイドジップなど、船乗りのユニフォームに由来するディテールを随所に取り入れ、北海に面した港町・サウスシールズにルーツをもつバブアーの伝統を表現しています。

本コレクションは2026年2月5日（木）より、バブアー公式オンラインストアにて発売いたします。

Barbour × Kaptain Sunshine Endurance Casual Jacket \79,200（税込み）

バブアーのアーカイブモデル、エンデュランス ジャケットをベースにした2-in-1デザイン。ショートフード付きのコントラストオーバーコートを備え、キャプテンサンシャインならではの取り外し・組み換えが可能なモジュラーデザインと、Barbourの実用性・クラフツマンシップを融合。

軽量なドライワックス仕上げのコットン素材を使用し、フラップポケット、ハンドウォーマーポケット、フロントのストームフライクロージャーを踏襲。

カラー展開：Light Olive / Dark Indigo / Oatmeal

Barbour × Kaptain Sunshine Transport Smock Casual Jacket \61,600（税込み）

トランスポートをベースに、バブアーのアーカイブモデルであるセーリングジャケットから着想を得た一着。モジュラー構造を採用し、カラーコントラストが目を惹くノースリーブ仕様のオーバーガーメントを組み合わせた2-in-1デザインが特徴。

カラー展開：Light Olive / Dark Indigo / Oatmeal

■About Barbour

1894年にジョン・バブアーが英国北東部の港町サウスシールズで創業。

北海に面した厳しい気候で働く港湾労働者のために撥水性に優れたアウターウェアを提供したのがそのはじまり。英国のカントリーウェアの代名詞であるBarbourのコレクションは、現在、ファッション性の高いライフスタイルブランドとして幅広く展開している。

5代にわたりBarbour一族によって受け継がれ、本年創業130年を迎えたBarbourは、ドイツ、イタリア、スペイン、フランス、アメリカ、日本を含む世界55カ国以上で販売されている。

2020年、Barbourは「Wax for Life（ワックス・フォー・ライフ）」をスタート。

1921年に導入されたリワックスとリペアに加え、2019年からサステナブル活動の一環として、お客様が不要になったワックスジャケットを回収し、廃棄する事無く生まれ変わらせ必要に応じてクリーニング・補修・リワックスを行い再販するアップサイクルプログラム。世界に二つとないジャケットが新たな持ち主へ受け継がれる、サステナブルな活動を実施している。

2024年5月、現5代目会長であるマーガレット・バブアーは、アウターウェア、シューズ、アクセサリーの製造において英国王からロイヤル・ワラントを授与されている。

■About Kaptain sunshine

デザイナー・児島晋輔によって2013年に設立されたブランド。

上質な原料から作る豊かな素材。日本のファクトリーの確かな縫製。

気にせず洗って天日干しできる日常着。古くからのトラデッショナルやフィールド・ウエアなどのエッセンスを大切に、旅へと連れ出したくなる一着をデザインしています。

お問い合わせ先

株式会社バブアー パートナーズ ジャパン

TEL: 03-6380-9170

e-mail: info@barbourpj.co.jp

バブアー公式オンラインストア：www.japan.barbour.com