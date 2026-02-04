普段は見られないロボットやモビリティが、初めて大集合！街で活躍するロボットや最先端モビリティに触れて“未来の街”を体感しよう！ TAKANAWA GATEWAY CITY ロボットフェス

東日本旅客鉄道株式会社「TAKANAWA GATEWAY CITY」PR事務局

2026年3月28日にグランドオープンを迎えるTAKANAWA GATEWAY CITYは、街の至るところでロボットが活躍する最先端の街です。この度街で目にするロボットはもちろん、普段はお客さまの目に触れないが実は活躍しているロボットや、ビジネス創造施設「LiSH」も関わりつつ開発が進む次世代モビリティを初めて大集合させ、お客様に“未来の街”を体感いただけるイベント「TAKANAWA GATEWAY CITY ロボットフェス」を、2026年2月20日（金）～2月22日（日）の3日間限定で開催いたします。

「100年先の心豊かなくらしのための実験場」であるこの街は、地球益を生み出すための３つの重点テーマとして「環境」「モビリティ」「ヘルスケア」を据えており、人とロボットが共生する世界を目指しています。

本イベントでは、この街のエネルギーセンター等の狭所・暗所も点検可能な世界最小クラスのドローン「IBIS2 Assist」や、高さも角度も自由自在で広範囲をモニタリングできるロボット「ugo mini」など、普段はお客様の目に触れないところで実は活躍しているロボットも登場し、点検の様子の見学や操縦体験ができます。

他にも、THE LINKPILLAR 1 SOUTH 2階 融合エントランスにて、デリバリーロボットによる商品受け取り体験や、清掃ロボットや警備ロボットのデモンストレーションもお楽しみいただけます。さらに、THE LINKPILLAR 1 SOUTH前では、様々な形の次世代モビリティに乗車することができます。

街で活躍するロボットや、最先端の次世代モビリティで、グランドオープンより一足先に少し先の“未来の街”の様子をご体感ください。

【TAKANAWA GATEWAY CITY ロボット体験イベント 開催概要】

・期間 ：2026年2月20日（金）～2月22日（日）

・場所 ：THE LINKPILLAR 1 SOUTH 2階 融合エントランス

THE LINKPILLAR 1 SOUTH前

・開催時間：11:00～17:00 ※2月20日(金)は13:00～17:00

※屋外のイベントは12:30～17:00

・入場料 ：無料

・主催 ：東日本旅客鉄道株式会社

・協力 ：ピクセルインテリジェンス株式会社、セントラル警備保障株式会社、ROBO-HI株式会社、

株式会社えきまちエナジークリエイト、CalTa株式会社、

株式会社JR東日本環境アクセス、JR東日本ビルテック株式会社

【ロボット・モビリティ一覧】

■DeliRo（デリロ）／自動運転配送ロボット

・メーカー ：ROBO-HI株式会社

・体験内容 ：お客様参加デリバリー体験

・体験エリア：THE LINKPILLAR 1 SOUTH 2階 融合エントランス

街の中でフードデリバリーを行います。建物内だけでなく、公道を走ることのできるロボットです。2月以降は活躍の場を広げ、音声にて街で開催されるイベントの告知をしたり、街をつなぐデッキ上を走ることで街の様々な場所に行けるようになります。

■Servi Lift（サービリフト）／自動走行配送ロボット

・メーカー ：Bear Robotics Japan合同会社

・体験内容 ：移動配送デモンストレーション

・体験エリア：THE LINKPILLAR 1 SOUTH 2階 融合エントランス

屋内専用のロボットで、THE LINKPILLAR 1NORTHおよびSOUTH内でオフィス向けのフードデリバリーを行っています。エレベーターやセキュリティゲート等の街の設備と連携し、建物内を走行します。２月以降サービス内容を本格化し、今後THE LINKPILLAR 2にも活躍の場を広げる予定です。

■STRIVERII（ストライバーII）／ドライ清掃ロボット

・メーカー ：株式会社オカムラ

・体験内容 ：清掃実演

・体験エリア：THE LINKPILLAR 1 SOUTH 2階 融合エントランス

除塵型清掃ロボット「STRIVERII」は、メカナムホイールを採用しており、正面を向いたまま前後左右へ自在に移動することができます。さらに、コントローラーで操作が可能なため、扱いやすい設計となっています。今後はエレベーターとの連携により、各階へ自動で移動できるロボットとしての活用が期待されています。

■HAPiiBOT（ハピボット）／ウェット清掃ロボット

・メーカー ：アマノ株式会社

・体験内容 ：清掃実演

・体験エリア：THE LINKPILLAR 1 SOUTH 2階 融合エントランス

自動床洗浄ロボット「HAPiiBOT」は、広い石材などの床面を効率よく洗浄できるロボットです。広範囲の洗浄を得意としており、TAKANAWA GATEWAY CITYのような大規模施設では清掃スタッフの心強い味方となります。洗練されたデザインと高い洗浄能力により、お客さまに快適な空間を提供することが期待されています。

■R3-Vac（アール３バック）／ドライ清掃ロボット

・メーカー ：LionsBot International Pte Ltd.

・体験内容 ：清掃実演

・体験エリア：THE LINKPILLAR 1 SOUTH 2階 融合エントランス

除塵型清掃ロボット「R3-Vac」は、高い吸塵力と安全性を兼ね備えたロボットです。本体のタッチパネルでは、侵入禁止区画を瞬時に設定できるなど操作性も優れており、コンベンションセンターのようなカーペット清掃での活躍が期待されています。さらに、表面ディスプレイには多彩な表情が表示される点も注目されています。

■KIRA CV ５０（キラ シーブイ ５０）／ドライ清掃ロボット

・メーカー ：ケルヒャージャパン株式会社

・体験内容 ：清掃実演

・体験エリア：THE LINKPILLAR 1 SOUTH 2階 融合エントランス

除塵型清掃ロボット「KIRA CV 50」は、高い吸塵力と機体サイズを活かした清掃性能が特長です。直径約58センチのコンパクト設計により、狭いベンチ下にも入り込めるほか、ツインブラシで壁面ギリギリまで接近しながら清掃できます。コンベンションセンターのような上質空間にも映える清掃ロボットとして期待されます。

■C-SParX（シースパークス）／自律型警備ロボット

・メーカー ：セントラル警備保障株式会社

・体験内容 ：異常発報実演

・体験エリア：THE LINKPILLAR 1 SOUTH 2階 融合エントランス

C-SParX（シースパークス）は、施設内を自律走行し、搭載されたセンサーやカメラで警戒・監視を行い、警備員へ情報を通報する警備ロボットです。TAKANAWA GATEWAY CITYにおいては、広い施設を警備員と警備ロボットが連携する事で、警備品質の均一化や警備高度化を実現し、街全体をロボットが当たり前に活躍する“人と共生する都市“を担います。

■IBIS２（アイビス ツー）／世界最小クラス点検ドローン

・メーカー ：株式会社Liberaware

・体験内容 ：操作実演

・体験エリア：THE LINKPILLAR 1 SOUTH 2階 融合エントランス

「狭くて、暗くて、危険な」かつ「屋内空間」の点検・計測に特化した世界最小クラスの機体です。「IBIS2」は、過酷な環境での飛行、安定した狭小空間での飛行、鮮明な点検映像の撮影が可能です。この街では、街全体を支える電気や熱供給設備の設備点検で活躍しており、省人化・省力化を始め街の発展に貢献します。

■ugo mini（ユーゴー ミニ）／遠隔点検ロボット

・メーカー ：ｕｇｏ株式会社

・体験内容 ：操作実演、体験

・体験エリア：THE LINKPILLAR 1 SOUTH 2階 融合エントランス

「ugo mini」は屋内施設において、遠隔操作により巡視や点検を行うロボットです。狭い通路や障害物が多い環境でもスムーズに移動することができるほか、伸縮する4Kカメラを搭載しており、高所や広範囲の撮影・確認が可能です。この街では、街全体を支える電気および熱供給設備のインフラメンテナンス用途として活躍しています。なお、「ugo mini」を活用した遠隔巡視・点検の導入は、地域熱供給会社として日本初の取り組みとなります。

■Rakuro（ラクロ）／自動運転歩行速モビリティ

・メーカー ：ROBO-HI株式会社

・体験内容 ：乗車体験

・体験エリア：THE LINKPILLAR 1 SOUTH 2階 融合エントランス

人を乗せて運ぶロボットで、デリロの兄弟です。昨年8月にナイトサファリというイベントを実施した際は、しまうま模様のラクロが夜の街を走りました。今後もナイトサファリのように、お客様に楽しんでいただけるようなイベントで使用するなど、検討を続けていきます。

■RoboBus（ロボバス）／自動運転ミニバス

・メーカー ：ピクセルインテリジェンス株式会社

・体験内容 ：自動運転体験乗車

・体験エリア：THE LINKPILLAR 1 SOUTH前

ピクセルインテリジェンスは自動運転×体験価値を創る企業です。RoboBusはハンドルのない6人乗り自動運転バスです。高性能センサーで安心走行し、手動切替も可能。大きな窓から景色を楽しめ、移動時間が特別な体験に変わります。

■MIMO C3 cargo e-scooter／折りたたみ式電動スクーター

・メーカー ：MIMO Motor Pte Ltd Singapore

・体験内容 ：乗車体験

・体験エリア：THE LINKPILLAR 1 SOUTH前

変形可能なカーゴスクーターは、人の移動だけでなく、建物から建物への荷物の運搬もシームレスに行えます。わずか3秒でトロリー（台車）に変形できるため、エレベーターや屋内空間でもスムーズに使用可能です。街の中を移動する際や、業務用の荷物を持ち運ぶ用途としての活用を想定しています。

【会場MAP】※イベント会場は変更となる場合がございます。【体験コンテンツの予約】

本イベントの体験コンテンツでは、ID-PORTと連携したTAKANAWA GATEWAY CITYアプリのイベント受付機能による事前予約を行います。

■予約/受付方法

１.TAKANAWA GATEWAY CITY アプリをダウンロード

２.アプリにログイン後、

「メニュー」→「アカウント」からSuicaを登録

３.アプリのトップ画面から、気になるイベントをチェックして予約

４.イベント会場で登録したSuicaを端末へタッチし受付完了

※ID-PORTは、Suica等交通系ICカードを利用したクラウド認証サービスであり、JR東日本メカトロニクス株式会社の登録商標です。