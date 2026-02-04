【広島もとまち水族館 バレンタイン特別企画】背中にハート模様(ハート)「フリソデエビ」企画水槽が登場！
広島もとまち水族館（館長：佐藤文宏／所在地：広島市中区基町6-78 パセーラ7階）は、2026年2月11日（水）より、バレンタイン特別企画「恋する海のバレンタイン」を開催いたします。背中にハート模様を持つことが特徴のフリソデエビを、企画水槽にて期間限定で展示するとともに、限定デザインの魚朱印を販売いたします。
フリソデエビは、名前の通り「振袖」を着ているようにピンクや紫色の斑紋があり、背中にハート模様が特徴の生きものです。期間中に販売する魚朱印は、「フリソデエビ」をモチーフにした限定デザインです。当館スタッフがデザインした自信作となっており、バレンタイン期間の来館記念にもおすすめです。
【バレンタインデー・ホワイトデー企画概要】
企画名：恋する海のバレンタイン
展示期間：2026年2月11日(水)～3月14日(土)
展示場所：広島もとまち水族館 エントランス
展示種：フリソデエビ
生物解説：見た目が鮮やかでハサミ脚がフリソデのように見えることが名前の由来の生きもの。ヒトデが鉱物で、オス・メスでペアとなって自分たちより大きなヒトデを捕食する。
※生きものの状況により、予告なく展示変更または終了する場合がございます。
フリソデエビ
【期間限定魚朱印】
来館者の記念として好評発売中の魚朱印に、限定デザイン「フリソデエビ」が登場します。本魚朱印は、展示期間にしか手に入らないデザインです。
販売期間：2026年2月11日(水)～2026年3月14日(土)
販売場所：インフォメーション/チケット売り場
販売価格：300円(税込)
【広島もとまち水族館 施設概要】
・所在地： 広島県広島市中区基町6-78 パセーラ７階
・公式サイト：https://aquarium-hiroshima.com/
・営業時間： 通常10時~19時（最終入館：閉館30分前まで、季節により変更可能性あり）
・料金： 大人（中学生以上）2,000円・小学生1,200円・幼児 大人1名につき1名無料
幼児２人目から500円
・駐車場： 基町クレドパーキング（最初の1時間無料サービスあり）
・施設（延床）面積： 2,700平方メートル
・展示水槽： 66基
・展示種・点数： 魚類、両生類、爬虫類、昆虫類ほか 200種・3,000点