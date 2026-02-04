栄養たっぷりビビンバメニュー！あなたはどっち派？

中日本エクシス株式会社

中日本エクシス株式会社 三重支店（三重県四日市市鵜の森、支店長・高野(たかの) 智治(ともはる)）と鈴鹿大学短期大学部（三重県鈴鹿市、学長・水谷(みずたに) 明弘(あきひろ)）は、E1A 新名神高速道路（新名神） 鈴鹿PA（集約：三重県鈴鹿市山本町）のテナントである株式会社ダイナックと連携し、地元の食材を用いて共同開発したメニューを2月12日（木）から鈴鹿PA（集約）にて販売します。

当連携は産学連携の取組みであり、「栄養バランス」「がっつりメニュー」「地元食材」の3つにこだわり、鈴鹿大学短期大学部生活コミュニケーション学科の学生がレシピを考案。鈴鹿PAの料理長が改良し、この度新メニューとして完成しました。

鈴鹿PA見学会の様子打合せの様子教授と学生の皆さん

【共同開発メニュー１.】 ※価格は税込表記 ※写真はイメージです

商品名：松阪牛のビビンバカレー

価 格：1,650円

販売期間：2026年2月12日（木）～3月31日（火）

販売場所：E1A新名神 鈴鹿PA（集約）「Curry Diner Route」

＜商品紹介＞

栄養バランスの取れるお料理を提供したいという想いを込めて、野菜、お肉、ごはんを一度に摂れるビビンバの具材を取り入れました。また、日本三大和牛である三重県の松阪牛を贅沢に使用。お肉の旨味を感じながら、コクのあるカレーとともにお召し上がりください。

【共同開発メニュー２.】 ※価格は税込表記 ※写真はイメージです

商品名：松阪牛のビビンバドッグ

価 格：1,100円

販売期間：2026年2月12日（木）～3月31日（火）

販売場所：E1A新名神 鈴鹿PA（集約）「Curry Diner Route」

＜商品紹介＞

日本三大和牛である三重県の松阪牛を贅沢に使用し、栄養バランスの取れるビビンバを挟んでホットドッグに仕上げました。さらにチーズをのせることで、パンとの相性も抜群。

※2月12日（木）のみ13時～販売開始予定。

鈴鹿PA（集約）では、当メニューの他にも、ご当地食材をふんだんに使用したメニューや、ボリューム満点のメニューを広くご提供しております。この機会にぜひお立ち寄りください。

