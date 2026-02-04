【ホテルメトロポリタン 川崎】春からの新作アフタヌーンティー「彩りの息吹」予約開始

日本ホテル株式会社

ホテルメトロポリタン 川崎（運営／日本ホテル株式会社、総支配人／金田 文典）の直営するオールデイダイニング「Terrace and Table」では、2025年3月2日（月）より新作アフタヌーンティー「彩りの息吹（Breath of Colors Afternoon Tea）」を平日限定にて提供し、本日よりご予約を開始いたします。

アフタヌーンティー「彩りの息吹」（Breath of Colors Afternoon Tea）／（写真手前）目覚めのセイボリー／（写真奥）ひらく甘味陽光にほどける彩り（ミニパフェ）～春、満ちるひととき～桜花爛漫（デセールプレート）

生命力に溢れ彩りに満ちていく情景を映した、華やかなアフタヌーンティーが始まります。

海老の生春巻きやローストビーフなど心躍るセイボリーに続き、ローズやカモミールが香るスイーツがテーブルを彩ります。中盤にはみずみずしい「彩りのミニパフェ」が登場し、軽やかな口当たりでティータイムを優雅に演出。フィナーレのデセールプレートは移ろう季節に合わせ、4月10日（金）までは「～春、満ちるひととき～桜花爛漫」、初夏へと向かう4月13日（月）からは「きらめく初夏のひととき～陽だまりのそよぎ」を提供し、お客様の目の前でライブ感あふれるおもてなしをお届けします。開放感あふれる空間でお愉しみください。

「アフタヌーンティー」概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/30117/table/2246_1_8cb6b6f5a67d8812fe8a2547b6773f17.jpg?v=202602040221 ]

メニュー

WEBサイト :https://kawasaki.metropolitan.jp/restaurant/list/terraceandtable/menu/afternoontea-2026spring.html

◆目覚めのセイボリー

海老の生春巻き・“クルンジ” サーモンムース

肉々しい丸太のパスタ“パッケリ”

桜エビと枝豆のフィナンシェ・グリッシーニ ワカモレ添え

ローストビーフ タルタル仕立て

◆ひらく甘味

フラワーゼリー

ローズマカロン

オレンジムース

ピスタチオのボンボンショコラ

蜂蜜とカモミールのティラミス

和紅茶のスコーン

◆陽光にほどける彩り

彩りのミニパフェ

◆春、満ちるひととき（デセールプレート）

・桜花爛漫

※4月13日（月）より「きらめく初夏のひととき～陽だまりのそよぎ」に変更

◆紅茶各種（ティーアース季節のフレーバー）・コーヒー

※お替り自由。紅茶は茶葉の変更も可能です。

店舗情報

・オールデイダイニング「Terrace and Table（テラスアンドテーブル）」

・住所：神奈川県川崎市幸区大宮町1-5 ホテルメトロポリタン 川崎2階（JR川崎駅西口より徒歩2分）

・お問合せ・ご予約：044-533-1129（レストラン直通、10:00～20:00）