【金沢大学附属病院×パシャっとカルテ】臨床研究と連動した市民向け肝臓病教室「肝炎なんでも相談会」を2月15日に開催
金沢大学附属病院 肝疾患相談センターが、令和8年2月15日（日）、市民を対象とした肝臓病教室「肝炎なんでも相談会」を開催を企画しており、本教室でArteryex株式会社の小野澤が登壇します。
本相談会は、肝炎や肝臓病を「知っているつもり」「後回し」にしてしまうことによる見落としや受診中断を防ぐことを目的とした市民向けイベントです。
専門医による講演・質疑応答・個別相談に加え、臨床研究で活用されているデジタルPHR（Personal Health Record）の考え方を紹介し、市民一人ひとりが自分の健康情報を理解し、適切な医療行動につなげることを目指しています。
臨床研究と連動：PHR活用による「検査結果の見える化」
本イベントは金沢大学が実施する肝炎ウイルス検査結果の管理・活用に関する臨床研究の一環として実施されます。そもそも肝炎は自覚症状が乏しく、
- 検査結果を紙のまま保管していない
- 以前の検査結果と比較できない
- 異常を指摘されても受診が途切れてしまう
といった課題が指摘されています。
そこでPHRアプリ「パシャっとカルテ」を活用し、検査結果をスマートフォンで一元管理・提示できる環境を整えることで、受診行動や治療継続にどのような変化が生まれるかを検証しており、その中でパシャっとカルテの理解を促進すべく弊社が登壇いたします。。
市民向けに「パシャっとカルテ」を紹介
当日はプログラムの一部として、臨床研究に協力するPHRアプリ「パシャっとカルテ」について、市民向けにわかりやすく紹介します。
「パシャっとカルテ」は、血液検査結果などを撮影・保存し、過去データの推移を自分自身で確認できるPHRアプリです。
医療機関の外でも健康情報を把握できることで、“気づいたときに動ける医療”への転換を支援することを目指し、Arteryex株式会社のCOO 小野澤 侑 が登壇。PHR導入・研究協力の立場から、病院外でも途切れない健康管理の重要性について解説します。
医師による講演・個別相談も実施
相談会では、金沢大学附属病院 消化器内科および保健管理センターの医師が登壇し、以下のテーマについて解説・相談対応を行います。
- 肝炎・肝臓病の基礎知識
- 血液検査結果の見方
- 日常生活で注意すべきポイント（食事・運動・飲酒）
- 医療機関を受診するタイミング
- 治療や検査費用に関する不安
参加無料・事前申込不要で、どなたでも参加可能です。
開催概要
イベント名：肝臓病教室「肝炎なんでも相談会」
日時：令和8年2月15日（日）14:00～16:00
会場：ホテル金沢 4階 藤の間
主催：金沢大学附属病院 肝疾患相談センター
参加費：無料
申込：事前申込不要
登壇者コメント
「肝炎は“知らないこと”よりも、“知った後に何も起きないこと”がリスクになります。
臨床研究を通じて、検査結果を自分で管理し、必要なときに医療につなげられる環境が、市民の安心と医療の質向上につながることを実証していきたいと考えています。」
- Arteryex株式会社 小野澤 侑
Arteryexについて
Arteryex株式会社は、医療データを患者自身が管理し、自らの“資産”として活用する「健康銀行」構想の実現を目指し、医療情報管理アプリ「パシャっとカルテ」を中心とした各種サービスを展開しています。
「パシャっとカルテ」で取得・蓄積したPHR（Personal Health Record）データを基盤に、医療情報の正しい二次利用を推進する医療情報プラットフォーム事業や、ヘルスケア領域におけるシステム・アプリケーション開発も行っています。
Arteryexは、ユーザーが自身の医療情報を自在に扱える社会の実現に向け、さまざまなサービスとの連携を促進し、新たな医療データ活用の価値創出に取り組んでいます。
