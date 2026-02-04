全自動資産運用サービス「ウェルスナビ」にオンライン本人確認サービス「LIQUID eKYC」の公的個人認証（JPKI）を提供

株式会社ELEMENTS

株式会社Liquid（本社：東京都中央区、代表取締役：長谷川 敬起、以下「Liquid」）は、ウェルスナビ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：柴山 和久）が展開する全自動資産運用サービス「ウェルスナビ」における本人確認にオンライン本人確認サービス「LIQUID eKYC」の公的個人認証（JPKI方式）*1を提供しました。

*1 公的個人認証（JPKI）について：https://liquidinc.asia/jpki/

■要約

・株式会社Liquidは、全自動資産運用サービス「ウェルスナビ」にオンライン本人確認サービス「LIQUID eKYC」の公的個人認証（JPKI）を提供した

・導入理由は、eKYC市場シェアNo.1の実績と、アプリに適したUI/UXのカスタマイズが可能な点である

・今まで必要だった目視確認が不要となり、登録時の本人確認の工数負担を削減、ユーザー体験の向上も期待できる

■背景

「LIQUID eKYC」は、生体認証技術などを活用した本人確認をオンラインで完結するサービスです。

今回提供したカ方式（旧ワ方式）の公的個人認証（JPKI）は、マイナンバーカードのICチップをスマートフォンで読み取ることで、本人確認を完了できる仕組みです。

この導入により、今まで必要だった目視確認がICチップ活用で不要となり、審査工数を削減できます。

また、申込時に書面でのやり取りや本人確認書類の撮影が不要になり、ユーザー体験の向上も期待できます。

eKYC市場シェア6年連続No.1*2である「LIQUID eKYC」の豊富な実績と高度な技術、現在展開しているアプリのUI/UXを大きく変更することなく導入できるSDK*3などが評価され、今回の導入に至りました。

*2 ITR「ITR Market View」：アイデンティティ・アクセス管理／個人認証型セキュリティ市場2025」eKYC市場：ベンダー別売上金額シェア(2019年度～2024年度予測)

*3 Software Development Kit：ソフトウェア開発に必要なツール、ライブラリ、API、ドキュメントなどをまとめてパッケージ化したもの

■全自動資産運用サービス「ウェルスナビ」について

ロボアドバイザー「ウェルスナビ」は、ノーベル賞受賞者が提唱する理論に基づいた「長期・積立・分散」の資産運用を、自動で実現するサービスです。機能性、透明性、シンプルな手数料が高く評価され、働く世代の支持が拡大しています。強固な顧客基盤を持つパートナー企業を通じたご利用も広がっています。

ウェルスナビ：https://www.wealthnavi.com/

■eKYC市場シェア6年連続No.1 *4である「LIQUID eKYC」について

ネット上での契約やアカウント登録、口座開設時などに必要な身元確認をオンライン完結で行うサービスです。運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類の撮影、もしくはICチップの読み取りを行い、自撮りの顔写真との照合を行う方式や、公的個人認証（JPKI / スマホJPKI） を活用した方式を提供しています。学割などの年齢確認にも対応可能です。独自のAI技術、生体認証技術、OCR技術などにより、撮影開始から完了までの離脱率の低さを実現し、ELEMENTSグループ合計で累計本人確認件数は約1.5億件、累計契約数は約600社となっています。

Webサイト：https://liquidinc.asia/liquid-ekyc/

公的個人認証に関するページ： https://liquidinc.asia/jpki/

*4 ITR「ITR Market View」：アイデンティティ・アクセス管理／個人認証型セキュリティ市場2025」eKYC市場：ベンダー別売上金額シェア(2019年度～2024年度予測)

■株式会社Liquidについて

Liquidは、生体認証を活用し、認証を空気化することで、世界約80億人全ての人があるがままの状態であらゆるサービスを簡単・安全に使える、なめらかな社会の実現を目指しています。また、金融の取引時確認（犯罪収益移転防止法）、携帯電話契約（携帯電話不正利用防止法）、中古品買取（古物営業法）、不動産取引、CtoC取引などにおける本人確認のオンライン化の流れに合わせ、業界や導入事業者をまたがって横断的に不正検知を行う仕組みを提供し、利便性とセキュリティの両面を追求して参ります。

所在地：東京都中央区日本橋本町3-8-3 日本橋ライフサイエンスビルディング3 5階

代表者：代表取締役 長谷川 敬起

設立：2018年12月

事業内容：生体情報、生体行動に特化した画像解析・ビッグデータ解析（LIQUID eKYC、LIQUID Auth等）

Webサイト： https://liquidinc.asia

サービスサイト：

身元確認サービス「LIQUID eKYC」https://liquidinc.asia/liquid-ekyc/

当人認証サービス「LIQUID Auth」https://liquidinc.asia/liquid-auth/

デジタルIDウォレット「PASS」 https://liquidinc.asia/smartcity/

外国人向けデジタルIDウォレット「GPASS」https://liquidinc.asia/gpass/

■株式会社ELEMENTSについて

所在地：東京都中央区日本橋本町3-8-3 日本橋ライフサイエンスビルディング3 5階

代表者：代表取締役会長 久田 康弘

代表取締役社長 長谷川 敬起

証券コード：東証グロース市場 5246

設立：2013年12月

事業内容：生体認証・画像解析・機械学習技術を活用した個人認証ソリューション、衣食住における個人最適化ソリューション、個人情報を管理するクラウドサービスの開発・提供

Webサイト： https://elementsinc.jp/

※本プレスリリースに記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。