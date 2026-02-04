子どもミュージカル「ミツシマ」、3月8日（日）公演に協賛

株式会社INREVO

株式会社INREVO（本社：福岡県福岡市、代表取締役：南 晴仁）は、2026年3月8日（日）に上演される、株式会社フェローズ主催のFELLOWS仲間・子どもミュージカル第４回東京『ミツシマ』に協賛いたします。

子どもミュージカル「ミツシマ」は、子どもたちが、歌・ダンス・演技を通じて、表現する喜びや仲間と協力することの大切さ、挑戦する意義を伝える内容となっており、子どもから大人まで幅広い世代に親しまれている完全オリジナルミュージカルです。

当社は、本公演を通じて、子どもたちの表現する場の支援と次世代の成長機会に貢献したいとの考えのもと、協賛させていただきました。

【公演について】

・日時：2026年3月8日(日)

【昼公演】11:50開場 / 12:20開演

【夜公演】16:00開場 / 16:30開演

※上演時間は約2時間を予定(休憩を含む)

・会場：渋谷区文化総合センター大和田 さくらホール

・住所：東京都渋谷区桜丘町23-21 4階 (渋谷駅 徒歩5分)

・公式HP：https://www.fellow-s.co.jp/kodomo-musical/tokyo.html

株式会社フェローズ（FELLOWS Inc.）

2003年の創業以来、クリエイター専門の総合人材マネジメントサービスを提供し、クリエイティブ産業の発展に貢献してきました。国内16箇所とシンガポール・ハワイに拠点を構え、映像・Web・ゲーム・アニメなど多様な分野のクリエイターと企業の最適な出会いを創出しています。また、スキルアップ講座や業界情報の発信、映画プロジェクトや子どもミュージカルの運営など、クリエイティブ業界の発展に貢献する取り組みを幅広く展開しています。

創業：2003年4月

所在地：東京都渋谷区恵比寿西1-7-7 EBSビル5Ｆ

資本金：1,600万円

代表者：代表取締役社長 野儀 健太郎

HP：https://www.fellow-s.co.jp/

■株式会社INREVO

採用課題の解決を通して企業の成長発展を支援する「ヒトトレ採用」を展開。「健康事業所宣言」認定の取得など、働きやすい職場づくりにも注力。「ホワイト企業認定」と2年連続「働きがいのある会社認定」を獲得。「ベストベンチャー100※」選出。ベンチャー企業でありながら、”誰もが安心して挑戦できる環境”の実現に向けて、制度と文化の両面から継続的に改善を重ねています。

設立：2024年1月23日

所在地：福岡県福岡市博多区博多駅前3‐4‐25 アクロスキューブ博多駅前

代表者：代表取締役 南 晴仁

HP：https://inrevo.co.jp/

※ベストベンチャー100

「ベストベンチャー100」とは、これから成長が期待されるベンチャー企業100社限定のサイトで、ベンチャー通信を運営するイシン株式会社が提供する法人向け有料会員制サービスになります。イシン株式会社にエントリーした企業の中から、イシン株式会社が厳正な審査のもと選出したベンチャー企業100社が「ベストベンチャー100」として紹介されます。

サービス概要や審査内容については下記をご参照ください。

ベストベンチャー100について

エントリーについて