春色を重ねて楽しむ「お手詰めもなか」。天空の茶室で過ごす、うららかな午後／ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 名古屋

三菱地所ホテルズ＆リゾーツ株式会社

ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 名古屋（所在地：名古屋市中区栄4-1-1 中日ビル、総支配人：清水 康年）は、2026年3月3日（火）よりティーラウンジ「THE TEA LOUNGE」にて、春の花々のように色とりどりの具材を載せて楽しむ「お手詰めもなか」を春季限定でご提供いたします。昨年も多くのお客様からご好評をいただいた「お手詰めもなか」を今年はさらにバージョンアップ。定番の小豆餡や栗、いちごに加えて、ホテルメイドのみかん餡が新たに加わり、より一層華やかな仕上がりとなりました。柔らかな光に包まれる天空の茶室で、春のうららかなティータイムをお楽しみください。

最中にのせるトッピングには愛知県産のいちごや栗の甘露煮のほか、果肉感を楽しめる爽やかなみかん餡、鮮やかなグリーンが映える妙香園の抹茶を使った抹茶餡などをご用意。いずれも店内で丁寧に手作りした、こだわりの味わいです。桜やいちごをかたどった見た目にも春らしい最中は、軽く炙ることでサクサクの食感に。お好きな具材をカナッペのように載せてお召しあがりいただくことで、最中の香ばしさと、白玉のもちっとした食感、いちごやみかん餡の爽やかな味わいなど、多彩な食感と風味をお楽しみいただけます。

名古屋の街を一望するティーラウンジで、春の訪れを感じる華やかな甘味とともに、穏やかな午後のひとときをお過ごしください。

春季限定メニュー「お手詰めもなか」

期間：2026年3月3日（火）～2026年5月30日（土）

時間：火～土 13:00～17:00（L.O.16:30）※日・月・祝日休み（3月より営業日が変更となります）

店舗：24F ティーラウンジ「THE TEA LOUNGE」

料金：2,000円 玄米茶付

URL：https://www.royalparkhotels.co.jp/ic/nagoya/news/d1wml0witwi9/

※料金には消費税・サービス料が含まれます。 ※画像は全てイメージです。

※内容は変更になる場合がございます。

ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 名古屋について

名古屋・栄のシンボル的存在「中日ビル」7Fの一部および24～32Fに位置するホテル。「旅する、チュウブ。」をコンセプトに、エントランスの左官壁アートをはじめ、中部の歴史やものづくりの魅力を館内の随所に散りばめ、一貫した中部体験でゲストをもてなします。日本のホテルだからこそ実現できる、地域とつながる唯一無二のひとときをご提供します。

所在地：名古屋市中区栄 4-1-1 中日ビル

客 室 数：246室

館内施設：レストラン（3店舗）、バー、

ティーラウンジ、サウナ、ジム

アクセス：名古屋市営地下鉄東山線・名城線「栄」駅、

名鉄瀬戸線「栄町」駅から地下街で直結。

URL：https://www.royalparkhotels.co.jp/ic/nagoya/

ロイヤルパークホテルズについて

ロイヤルパークホテルズは、全国に24ホテル・5,647室を展開しております。三菱地所ホテルズ&リゾーツ株式会社が計画・運営し、2025年1月に公開した新指針【Vision＆Credo／Value／Service Standard】(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000955.000039557.html)に沿って、私たちだからこそ提供できるサービスや価値をお届けいたします。今後も新規ホテル出店を進め、チェーン拡大とブランド力の向上を図るとともに、グループ一体となって持続可能な社会の実現に向けて取り組んでまいります。