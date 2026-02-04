95.3％が「二季化」を実感！気候変動によりモノ選びは“安さ”より“通年的・長期的な価値”へ。

河淳株式会社

衣食住に関わるオリジナル商品を自社店舗で販売しているライフソリューションブランドKEYUCA（社名：河淳株式会社 所在地：東京都中央区、代表：河崎淳三郎）は、全国の20～60代の男女300名を対象に、「二季化」に関する意識調査を実施。気候変動によって春と秋の存在感が薄れる中、衣食住すべての領域で“シン・生活”への対応が求められている実態が明らかになりました。

■ 調査トピックス

・日本はもう四季ではない？約95％が「夏と冬の二季になっている」と実感！

・80％が「季節の変わり目」に迷い、服選びのタイミングに悩んでいる実態…。

特に「上着の有無や厚さの調整」と答える人が多く、日々の生活調整に悩む声が寄せられている。

・「春服・秋服をほとんど着ないまま、次の季節が来た経験がある」のは半数以上。

春・秋用の衣服に求められているのは「機能的で長期的に使用可能」であることが明らかに。

・衣服だけじゃない「二季化」の盲点。

「冷房と外気の温度差による体調不良」や「花粉の大量飛散」を実感している人が増加。

・猛暑の長期化で変わる「食の安全」基準。保冷・抗菌ニーズが44.7％に急増。

・物価高騰で買い物の基準も変化。安さより「長く使える本質」を重視する人が7割以上に。

■ 日本はもう四季ではない？約95％が「夏と冬の二季になっている」と実感！

気候変動が日常生活に与える影響に関する調査を実施したところ、95.3％の回答者が「日本の気候は現在、夏と冬の二季になっている、または近づいている」と実感していることが明らかになりました（図1参照）。

さらに、97.7％の人々が「10年前と比べて、夏（または夏のような暑さ）の期間が長くなった」と感じていることも分かりました（図2参照）。

この結果から、現代の日本ではほとんどの方が「二季」を強く実感していることがわかります。特に、夏と冬の長期化が進んでいるという意識が強く、これにより、春や秋が短くなっているという感覚が広がっていることが伺えます。

■ 80％が「季節の変わり目」に迷い、服選びのタイミングに悩んでいる実態…。特に「上着 の有無や厚さの調整」と答える人が多く、日々の生活調整に悩む声が寄せられている。

図1図２

二季化を実感する中で日々の暮らしにどのような課題が発生しているのかについても調査を実施しました。まず、「季節の変わり目が分かりづらくなったことにより、あなたの生活で『判断に迷う』と感じることはどの程度ありますか？」という質問に対し、80％の方が「判断に迷う」と回答（図3参照）。

さらに、具体的に『タイミングが分からない』と感じるシーンについて尋ねたところ、最も多かったのは「その日の上着の有無や厚さの調整」で、5割以上の方がこのタイミングに迷いを感じていることが明らかになりました。次に多かったのは「衣替え（服の入れ替え）のタイミング」で、こちらも5割以上の方が判断に迷っていると回答しました（図4参照）。

この結果から、季節を基準にした従来の暮らし方に限界を感じ始めている実態が浮かび上がりました。二季化の影響は、毎朝の『迷い』に直結しており、「いつ衣替えをしていいのか分からない」「何を着ればいいのか判断に迷う」という声が多く寄せられています。

■「春服・秋服をほとんど着ないまま、次の季節が来た経験がある」のは半数以上。春・秋用の衣服に求められているのは「機能的で長期的に使用可能」であることが明らかに。

図３図４

また、「『春服・秋服』について、直近1～2年で以下のような経験はありますか？」という質問には、52.7％の方が「春服・秋服をほとんど着ないまま、次の季節が来た経験がある」と回答（図5参照）。

これらの結果から、季節に基づく従来の暮らし方に限界を感じる人々が増えていることだけでなく、二季化の影響は、ファッションの楽しさや季節感を損ない、消費者の生活に深刻な影響を与えていることが浮き彫りになりました。

さらに、今後「春・秋用」のアパレルに求める機能としては、「洗濯を繰り返しても型崩れや縮みが起きにくい（45.3％）」「洗濯してもシワになりにくく、アイロンが要らない（41.0％）」「流行に左右されず、来年も再来年も着られる（41.0％）」が高い割合を占めました（図6参照）。

こうしたことから、消費者は気候の変動や季節の不安定さに対応できる、長期間使用可能なアパレルを求めていることが明らかになりました。

■ 衣服だけじゃない「二季化」の盲点。「冷房と外気の温度差による体調不良」や「花粉の大量飛散」を実感している人が増加。

図５図６

二季化によって、影響が及んでいるのは衣服だけではありません。外は猛暑、室内は冷房という『温度差』により、多くの方が体調不良や不快感を感じていることも分かりました（図7参照）。

また、健康被害だけでなく、これからの季節のお悩みである「花粉」に関する意識にも、二季化の影響が色濃く反映されています。調査の結果、半数を超える56.4%の方が、急な気温上昇によって花粉が「長期的・大量に」飛散していると感じており、住空間における「花粉を持ち込まない・溜めない」対策への関心がこれまで以上に高まっていることが伺えます。

■ 猛暑の長期化で変わる「食の安全」基準。保冷・抗菌ニーズが44.7％に急増。

図7図8

気温が不安定な時期が長引くことで、日常生活での衛生管理も変化していることが分かりました。

気温が高く不安定な時期に、お弁当や食材を持ち歩く際の意識を調査したところ、44.7%の方が「保冷・抗菌機能」をより重視するようになったと回答。次いで「密閉性」や「洗いやすさ」が挙げられ、高温・多湿な気候により、「食の安全」を守るための機能的バッグや容器へのニーズが顕在化しています（図9参照）。

■ 物価高騰で買い物の基準も変化。安さより「長く使える本質」を重視する人が7割以上に。

図9

さらに、相次ぐ物価高騰を受け、消費者の購買意識にも明確な変化が表れています。 調査では、「初期費用が高くても長く使えるものを選びたい」「機能性も耐久性も重視したい」と回答した人が合計で73.0%に達しました（図10参照）。また、今後「収納用品」に対して最も重視したいポイントを尋ねたところ、「流行に左右されないデザインで、壊れにくく、数年先も買い替えずに長く使い続けられること」が30.0%で最多となりました（図11参照）。

この結果から、目先の安さだけを優先するのではなく、一度手にしたものを大切に使い続ける「長期的なコストパフォーマンス」を重視する傾向が強まっていることが分かりました。

■ 毎日の質を向上させる、“シン・生活”におすすめのKEYUCAの課題解決グッズ

図10図11

今回の調査で浮き彫りになったのは、私たちが無意識に抱いてきた四季を前提としたライフスタイルが、今まさに大きな変化の時を迎えているという実態です 。KEYUCAはこの「二季化」という気候変動に対応し、これからの時代を前向きに捉える新たな暮らしのあり方を「シン・生活」と命名しました。

なぜ、カタカナの「シン」なのか。そこには3つの多層的な想いを込めています。

「新」生活：転勤、入学、就職など、春から始まる新しい環境やライフステージにおけるスタート。

「深」まる季節：より深く続くようになった夏や冬を快適に過ごすための機能を深掘りすること。

「進」化する暮らし：気候の変化による新たな課題に寄り添い、暮らし全体をより良く進化させていくこと。

KEYUCAが提唱する「シン・生活」とは、単なる消費やモノの買い換えを指すのではありません。「変化する気候」と「本質を求める価値観」という2つの大きな課題に対し、私たちは生活の質を中長期的に高める「生活投資財」をご提案します。日々のストレスを軽減し、数年先も「あってよかった」と思える機能美を追求した、KEYUCAならではのライフソリューションの一例をここにご紹介します。

◆ 折畳傘_遮光耐風55III無地（税込2,860円）

雨の日も晴れの日も使える全天候傘。ポリカーボネート骨を使用した風に強い耐風骨なので、風のある晴れた日でも安心してお使いいただけます。

生地にはPUコーティングを施しており、紫外線遮蔽・遮光・遮熱・防水効果があります。

機能：遮熱効果／紫外線遮蔽率99.9%以上／遮光率99.99％以上（1級遮光）

晴雨兼用／UPF50＋／耐風骨

店舗発売日：2026年2月21日（土）

商品URL：https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s4401979&cat=610003002(https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s4401979&cat=610003002)

◆ 晴雨兼用UVカットトレンチコートII（税込9,889円）

雨の日、晴れの日、花粉の辛い時期、どんな天候でも安心の全天候対応の定番コート。26年シリーズは、従来品よりも素材をより軽く、「持ち運びのしやすさ」「着用時の軽さ」にこだわりました。

デザインは、トレンチ特有の「定番・きちんと見え」のデザインを活かし、且つライトに羽織れるデザインに仕上げました。

店舗発売日：2026年2月21日（土）

◆ H_ノビノビリラックスカップ付きキャミップ（税込2,970円）

脇接ぎのない成型編みでノビノビリラックスな着用感と優しい肌触りのカップ付きのキャミップです。レーヨン、リヨセル混で吸湿性、通気性に優れてオールシーズン快適に使用でき、取り外し可能なパットが入っているため、ご自身の下着を付けて着用も可能。キャミップ仕様でブラ紐が見える心配もありません。

店舗発売日：2026年4月11日（土）予定

◆ たためる保冷ランチバッグ_平置き型（税込1,089円）

バッグの中でもかさばらないコンパクト保冷ランチバッグ。使わないときもコンパクトに折りたたんで収納できます。内面はアルミ蒸着フィルム付きなので、保冷剤を入れて使用すると保冷効果があるので暖かい時期でも安心です。また、外生地は撥水加工が施されているため、水や汚れがしみにくいのも特長です。

店舗発売日：2026年3月7日（土）予定

KEYUCAのランチバッグは、KEYUCAの豊富なラインナップから、お弁当箱とバッグがぴったりフィットするサイズ設計にこだわっています。密閉性の高いお弁当箱とセットでご使用いただくことで、保冷効率を最大限に高めます。

※写真は【山中塗】食洗機対応 レンジ天然木わっぱ 600ml（税込4,070円）です。

店舗発売日：2026年3月7日（土）予定

◆【すごナノ撥水】イージーワイドパンツ（税込5,489円）

防汚撥水機能で雨や水を弾き汚れに強いため、どんな天気やどんなシーンでも使える毎日着たくなるワイドパンツ。ハリのある素材とセンタープレスデザインにより、脚長＆痩せ見えするよう計算された美シルエットパンツです。

共通素材のトップスやジャケットとのセットアップも楽しめます。

店舗発売日：2026年1月16日（金）

商品ページ：https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s7907258&cat=610001006(https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s7907258&cat=610001006)

■ KEYUCA「二季化における新生活の意識調査」概要

・調査期間：2026年1月20日～23日

・調査方法：インターネット調査

・調査対象：全国の20代から60代までの男女300名

※本調査結果を使用される際は、「KEYUCA調べ」を出典として明記ください。

■ ブランド／会社概要

KEYUCA（ケユカ）とは

KEYUCAを運営する河淳株式会社は、創業以来50年以上、ホテル・飲食店・医療施設・スーパーマーケットの什器や空間づくりに携わってきました。

河淳で培われたプロフェッショナルユース向けの技術と経験を活かし、個人の生活に寄り添うプロダクトを提案するインテリアブランドとして生まれたのがKEYUCAです。

今年KEYUCAはブランド25周年を機に、生活者の課題解決に取り組む「ライフソリューションブランド」として、「生活投資財」を提供していきます。

URL ：https://www.keyuca.com

Instagram：@keyuca_design

https://www.instagram.com/keyuca_design/

会社概要

会社名 ：河淳株式会社

代表者 ：河崎淳三郎

所在地 ：東京都中央区日本橋浜町3-15-1

設立 ：昭和49年9月3日（1974年）

事業内容：リテールソリューション事業、グローバルハードウェア事業、

パブリックファニチャーインターナショナル事業、

メディカル事業、ホテル事業、

ThreeS事業、ケユカ事業、海外事業

URL ：https://www.kawajun.co.jp