万博キルギスパビリオンチームと大阪の料理人による食文化イベント「SEKAI KITCHEN」を2月15日に開催

一般社団法人demoexpo

一般社団法人demo!expo（所在地：大阪府大阪市西区京町堀1-12-11 愛晃ビル4F／代表理事：花岡、以下demo!expo）は、2025年10月に開催し約5万人を動員したアフター万博イベント「世界横丁」内で生まれた世界の食文化プロジェクト「SEKAI KITCHEN」の一環として、万博キルギスパビリオンチームと連携し、大阪の料理人とともに食と文化の交流イベントを2026年2月15日（日）に、靭公園に隣接するイタリア料理の名店「osteria ego（オステリアイーゴ）」で開催します。

SEKAI KITCHENとは

普段、日本で出会うことが少ない国や地域の食をテーマに、その日その期間だけのメニューを通して文化に触れる食事体験をつくるプロジェクトです。現地のレシピや監修をもとに、大阪の料理人がコラボレーションして一皿を仕立てます。従来のコース形式とは異なり、今回は食・音楽・装飾が入り混じる空間を自由に回遊できるスタイルを採用しました。

また、店内の音楽や装飾などの演出も含め、食を入り口に世界の気配を感じられる時間を目指しています。当日は営業時間内に、料理の提供に加えてパフォーマンスや展示を随時行う予定です。

世界横丁から生まれた取り組み

本企画は、demo!expoが主催する2025年10月に開催されたアフター万博イベント「世界横丁」内の実験企画として誕生しました。世界横丁は、万博でつながった国・地域、料理人、市民がまちの中で交差する場として開催され、2日間で約5万人が来場するなど、大きな反響を呼びました。

そこで生まれた出会いと反響をきっかけに、SEKAI KITCHENはイベントの枠を超えて展開される取り組みとして育まれています。

世界横丁2025 ホームページ :https://demoexpo.jp/sekaiyokocho/[動画: https://www.youtube.com/watch?v=TCwihEqZ-48 ]

世界横丁2025の様子

イベント概要

日時・会場

［イベント名］SEKAI KITCHEN キルギススキスギル編

［日時］2026年2月15日（日）11:30～20:00

［会場］osteria ego（オステリアイーゴ）大阪府大阪市西区京町堀1丁目13－20

参加方法

本イベントは、特定の人数に向けたコース提供ではなく、食事を中心に、空間・装飾・会話・パフォーマンスを自由に行き来できるオープン型の体験です。

入場時にワンドリンク＋ワンプレートのチケットをご購入いただき、追加のフード・ドリンクはキャッシュオンでお楽しみいただけます。

店内の装飾や展示、音楽・ダンスパフォーマンスなどを、 万博のパビリオンを巡るような感覚で、思い思いにお過ごしください。

特設ページ :https://sekai-kitchen-01.peatix.com

参加費

2,500円（税込）（ワンドリンク＋ワンプレート付）

※ワンプレートメニューとしてオリジナルプロフ（中央アジア風炊き込みご飯）を提供予定！ キルギス万博チーム直伝のレシピを、大阪のイタリア料理の名店「osteria ego」の山田シェフがアレンジします。

※追加のフード・ドリンクはキャッシュオンでお楽しみいただけます。

※その他、メニューの詳細は当日会場にてご案内します。

問い合わせ先

アリエンタ株式会社（TEL：078-862-9779 MAIL：honey@arienta.jp）

本イベントは事前予約なし・自由入場制を予定しておりますが、会場の収容人数に限りがあるため（目安：約40名）、混雑状況によっては入場をお待ちいただく場合や整理券を配布、時間制限等をお願いする可能性があります。当日の運営判断により対応方法が変更となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

なお、今後の情報については、demo!expo peatix特設ページ（https://sekai-kitchen-01.peatix.com）や万博キルギスパビリオンチームのインスタグラム（@arienta_kyrgyz_bazaar)より発信いたします。

主催者からのメッセージ

SEKAI KITCHENは、長期間にわたって万博関連の企画に携わってきた私たちにとって、集大成ともいえるプロジェクト「世界横丁」の中心企画として生まれました。

万博を通じて、そして世界横丁にご来場いただいた人たちと同じように、私たち自身も、料理や会話を通して、「やっぱり、世界は面白い」と何度も感じてきました。



おいしい。たのしい。知らなかった。



そんな小さな驚きが重なって、ほんの少し、世界の見え方が変わる。

SEKAI KITCHENが、そんな時間を共有できる場になれば嬉しいです。

共創パートナー

キルギス側：万博キルギスパビリオンチーム

国土の94％が山岳の「天空の国キルギス」！シルクロードにあり、古くから遊牧民が住む国。3/1(日)にナショナルデーに出演した民族音楽アンサンブル「ウルコル」が再来日、大阪でもう一度コンサートを開催することを記念し、今回はキルギス料理×音楽ーキルギス遊牧民の音楽についてもご紹介します。物販コーナーでは話題だった白いはちみつや羊毛絨毯なども販売！大阪関西万博のキルギスパビリオンの思い出、「ユキヒョウ」「白い蜂蜜」「キルギスダンス」...等、このイベントで皆さんともう一度お会いできることを楽しみにしております！

大阪側：osteria ego（オステリアイーゴ） 山田真志シェフ ※世界横丁協力店

靱公園に面したイタリアンレストラン「osteria ego」のオーナーシェフ。口福を通して人々を喜ばせるのが大好き。今回のプログラムを機に、各国の料理をパビリオンシェフと共に猛勉強＆取得。一所懸命に生きる人々を大切にしてくれる、心優しき匠。（https://osteria-ego.jp/）

※本リリース内容は2026年2月4日現在の情報であり、予告なく変更となる場合があります。

demo!expoとは

一般社団法人demo!expoは、大阪・関西万博をきっかけに、国・企業・市民がまちの中で交わる共創の場づくりに取り組んできました。

現在はその経験をベースに、大阪のまちを舞台にした社会実験や、世界各国・地域の人々と協働する文化・交流プロジェクトを推進しています。

［団体名］一般社団法人demoexpo

［所在地］大阪府大阪市西区京町堀1-12-11 愛晃ビル4F

［設立］2023年4月13日

［代表理事］花岡

［理事］今村 治世、岡本 栄理、長井 健一

公式サイト :https://demoexpo.jp/