「筑波山ケーブルカー開業１００周年記念キャンペーン」第２弾を開催いたします！

京成電鉄株式会社ケーブルカー開業１００周年×ロープウェイ開業６０周年記念カードセット(台紙白バージョン,紺バージョン)筑波山ケーブルカー

京成グループの筑波観光鉄道（本社：茨城県つくば市、社長：枝村 誠）が運行する筑波山ケーブルカーでは、２０２５年１０月１２日（日）より開催している「筑波山ケーブルカー開業１００周年記念キャンペーン」の第２弾として「ケーブルカー開業１００周年×ロープウェイ開業６０周年記念カードセット」の販売と、「ケーブルカー１００周年ヒストリーパネル」を設置いたします。

「ケーブルカー開業１００周年×ロープウェイ開業６０周年記念カードセット」は、ケーブルカー開業１００周年記念カードと、ロープウェイ開業６０周年記念カードがセットとなった商品です。

「ケーブルカー１００周年ヒストリーパネル」では、１９２５年の開業当時から現在に至るまでの歩みを、写真や解説とともにご紹介いたします。車両や設備の変遷、時代ごとのエピソードを通じて、筑波山ケーブルカーが歩んできた１００年の歴史をご覧いただけます。

本件の概要は次のとおりです。

「筑波山ケーブルカー開業１００周年キャンペーン 第２弾」概要

１．ケーブルカー開業１００周年×ロープウェイ開業６０周年記念カードセット

【販売開始日】２０２６年２月１４日(土) ※売り切れ次第終了

【販売個数】５００セット

【販売価格】３００円（税込）

【セット内容】ケーブルカー開業１００周年記念カード × １枚

ロープウェイ開業６０周年記念カード × １枚 計２枚

【販売場所】ケーブルカー宮脇駅(台紙紺バージョン ２５０セット)

ロープウェイ山麓つつじヶ丘駅(台紙白バージョン ２５０セット)

※台紙の色のみ異なり、セット内容は共通となります。

ケーブルカー開業１００周年記念カード(表)(裏)ロープウェイ開業６０周年記念カード(表)(裏)2．ケーブルカー１００周年ヒストリーパネル

【設置日】２０２６年２月１４日(土)

【設置場所】ケーブルカー宮脇駅

【パネル仕様】A１サイズ 計３種類設置

ケーブルカー１００周年ヒストリーパネル(その１)ケーブルカー１００周年ヒストリーパネル(その２)ケーブルカー１００周年ヒストリーパネル(その３)