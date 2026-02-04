「筑波山ケーブルカー開業１００周年記念キャンペーン」第２弾を開催いたします！

ケーブルカー開業１００周年×ロープウェイ開業６０周年記念カードセット(台紙白バージョン,紺バージョン)


筑波山ケーブルカー

　京成グループの筑波観光鉄道（本社：茨城県つくば市、社長：枝村　誠）が運行する筑波山ケーブルカーでは、２０２５年１０月１２日（日）より開催している「筑波山ケーブルカー開業１００周年記念キャンペーン」の第２弾として「ケーブルカー開業１００周年×ロープウェイ開業６０周年記念カードセット」の販売と、「ケーブルカー１００周年ヒストリーパネル」を設置いたします。


　「ケーブルカー開業１００周年×ロープウェイ開業６０周年記念カードセット」は、ケーブルカー開業１００周年記念カードと、ロープウェイ開業６０周年記念カードがセットとなった商品です。


　「ケーブルカー１００周年ヒストリーパネル」では、１９２５年の開業当時から現在に至るまでの歩みを、写真や解説とともにご紹介いたします。車両や設備の変遷、時代ごとのエピソードを通じて、筑波山ケーブルカーが歩んできた１００年の歴史をご覧いただけます。


　本件の概要は次のとおりです。


「筑波山ケーブルカー開業１００周年キャンペーン 第２弾」概要

１．ケーブルカー開業１００周年×ロープウェイ開業６０周年記念カードセット

【販売開始日】２０２６年２月１４日(土)　※売り切れ次第終了


【販売個数】５００セット


【販売価格】３００円（税込）


【セット内容】ケーブルカー開業１００周年記念カード × １枚


　　　　　　　ロープウェイ開業６０周年記念カード × １枚 計２枚


【販売場所】ケーブルカー宮脇駅(台紙紺バージョン ２５０セット)


　　　　　　ロープウェイ山麓つつじヶ丘駅(台紙白バージョン ２５０セット)


　　　　　　※台紙の色のみ異なり、セット内容は共通となります。



ケーブルカー開業１００周年記念カード(表)

(裏)

ロープウェイ開業６０周年記念カード(表)

(裏)

2．ケーブルカー１００周年ヒストリーパネル

【設置日】２０２６年２月１４日(土)


【設置場所】ケーブルカー宮脇駅


【パネル仕様】A１サイズ 計３種類設置



ケーブルカー１００周年ヒストリーパネル(その１)

ケーブルカー１００周年ヒストリーパネル(その２)

ケーブルカー１００周年ヒストリーパネル(その３)