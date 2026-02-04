「第15回科学の甲子園全国大会」出場校が決定

国立研究開発法人 科学技術振興機構 理数学習推進部

JST（理事長 橋本 和仁）は、科学好きの裾野を広げるとともに、次世代の科学技術・イノベーションの創出を担う優れた人材の育成を目的として、全国の高校生が学校対抗で科学の力を競う「第15回科学の甲子園全国大会」を、2026年3月20日（金・祝）から3月23日（月）までつくば国際会議場およびつくばカピオで開催します。このたび、出場する全都道府県の代表校が決定しました。

各都道府県における代表選考には、697校から7,892人のエントリーがありました。選抜された47の代表校は、1、2年生の6～8人から成るチームで科学に関する知識とその活用能力を駆使し、さまざまな課題に挑戦して総合点を競い、栄冠を目指します。

本大会は、産学官が一体となった新たな科学技術系人材育成モデルとして、グローバル社会で主体的かつ創造的に問題を解決する人材の育成を推進します。この趣旨に賛同した21の企業・団体が、協賛または応援機関として支援することが決定しています。

JSTでは、発達段階に応じて児童・生徒の才能を伸ばせるよう体系的な人材育成に取り組んでいます。「科学の甲子園全国大会」を始めとする事業の実施を通じて、科学好きの裾野を広げ、児童・生徒が才能を十分に発揮し、切磋琢磨する機会を提供していきます。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/87268/table/35_1_3fcf9fa7997bd029e584fa7c30c307bb.jpg?v=202602040551 ]

「第15回科学の甲子園全国大会」都道府県代表校一覧

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/87268/table/35_2_c4c4ce4d41cb34f5156f279fcfa730de.jpg?v=202602040551 ]

「第15回科学の甲子園全国大会」協働パートナー一覧

（五十音順・予定を含む）

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/87268/table/35_3_c94252cd1c32ca72ac803ec3faf2e56e.jpg?v=202602040551 ][表4: https://prtimes.jp/data/corp/87268/table/35_4_57465fc28f1c06c95a8f3f29f683789f.jpg?v=202602040551 ]