昨年約5.3万人が来場！東京の予約困難店や話題の人気店が大集結したグルメフェスティバル『Tokyo Tokyo Delicious Museum』

Tokyo Tokyo Delicious Museum

Tokyo Tokyo Delicious Museum実行委員会及び東京都は、東京の多彩な食の魅力を日本中・世界中の多くの方々に発信するため、東京の人気飲食店等が出店する大規模なグルメフェスティバル『Tokyo Tokyo Delicious Museum』を、2026年5月15日（金）～17日（日）の3日間、東京・有明にて開催いたします。

東京では、伝統的な江戸前料理をはじめ、日本中・世界中の様々な食文化を楽しむことができ、その多彩な食は、国内外の多くの人々を魅了しています。そんな東京の多彩な食の魅力を詰め込んだ、大規模なグルメフェスティバルが『Tokyo Tokyo Delicious Museum』。昨年は約5.3万人が来場し、「東京にはこんなにも多様な食があるとは知らなかった」「他のイベントでは見ないお店が多く、種類もバラエティに富んでいて味もおいしい」「おいしい料理と屋根付きの座席があって、ゆっくり音楽を聴きながら楽しめた」など、多くの反響をいただきました。

5回目の開催となる今年は、「メディアで話題のお店」や「東京の老舗」など、一度は訪れたい人気飲食店等が40店舗以上集結。普段はコースでしか味わえない人気店舗の料理をアラカルトで楽しめるほか、イベントオリジナルのメニューが登場するのも本イベントならではのポイント。東京の人気店・注目店による本格的な味を一度に楽しめ、まだ知らなかった“美味しい”との出会いや発見が待っています。

そして、東京の食の多様性を象徴するように、和食だけでなく世界各国の料理も登場します。イタリア料理、スペイン料理などなじみのあるものから、ジャマイカ料理など普段なかなか味わう機会の少ない世界各国の味をお楽しみいただけます。さらに、ヴィーガン、グルテンフリーなどのメニューに加え、お子様も食べやすい味付けや、ファミリーでシェアできるメニューもご用意予定。幅広い世代の方はもちろん、さまざまな食のスタイルに合わせて、お好みの味や料理との出会いをお楽しみいただけます。

食文化をテーマにした大人も子どもも楽しめるワークショップや音楽ステージなど、五感で“食”を楽しめるコンテンツも実施予定です。東京で作られる日本酒や焼酎等のお酒、東京産食材など、東京ならではの味わいを堪能することが出来る空間も登場。多様な食文化や新たな食の楽しみ方に出会える、本イベントならではの特別な時間をお届けします。

また、会場内には約1500席の座席をご用意。うち8割以上の座席には屋根が設置されているため、天候を気にせずゆったりと食事を楽しんでいただけます。さらに、お食事の際にベビーカーを横付けできる「ファミリー優先シート」や授乳室などもご用意しており、小さなお子様連れの方も安心してご来場いただけます。

年に一度の特別な3日間、東京の食の奥深さと楽しさを体感できる『Tokyo Tokyo Delicious Museum』。出店者の追加公開やイベントの詳細情報は、公式WEBサイトおよびSNSにて順次公開予定です。注目のメニュー紹介やお得なキャンペーン情報も随時更新していきますので、ぜひフォローのうえ、続報をお楽しみください。

■公式サイト：https://tokyotokyo-delicious-museum.jp/

■公式SNS：

Ｘ: https://x.com/tt_d_museum/

Instagram：https://www.instagram.com/tokyotokyo.delicious.museum/

昨年開催の様子

出店が決定した店舗のお知らせ

＜飲食ブース＞※以下五十音順、アルファベット順で記載

赤坂 四川飯店 / 中華料理

天野精肉店直営 甲州天山 / 山梨県甲州牛

オーベルジュ・エスポワール / 長野県産ジビエ料理

割烹 船生 / 蕎麦

精進料理 醍醐 / 精進料理

スペイン食堂石井 / スペイン料理

天婦羅くすのき / 天ぷら

名古屋コーチン 一鳳 銀座 / 焼き鳥

はちじょう 島の風 / 八丈島料理

はなれ 鮨 飛 / 寿司

BLUE ENTRANCE KITCHEN / タコス

Don Bravo / ピザ

GENEI.WAGAN / ラーメン

GOOD WOOD TERRACE / ジャマイカ料理

HAL YAMASHITA 東京本店 / 新和食

LA BETTOLA da Ochiai / イタリア料理

Piatto Suzuki / イタリア料理

SHIMA / ウェールズ料理/東京産野菜

TokyoShaveIce ネコゴオリ / かき氷

Toshi Yoroizuka / スイーツ

＜物販・体験ブース＞

石川 北市漆器店 / 北陸の伝統工芸品販売

鮨 東京 -Sushi TOKYO- / 鮨握り体験

新潟県 米粉スイーツ / 新潟県 米粉商品販売

nenokoku. / チーズケーキ

※2026年2月4日時点（今後随時出店者の追加を予定）

※出店者や店舗名等は今後、変更となる場合があります。

※このほか、東京産のお酒（日本酒や焼酎等）の販売を予定しています（お持ち帰りいただく商品としての販売となります）。

イベント開催概要

■名 称 ：Tokyo Tokyo Delicious Museum 2026

■日 程 ：2026 年 5 月 15 日(金)～17 日(日)各日 11:00～21:30（ラストオーダー 21:00）

※最終日のみ 20:30 まで（ラストオーダー20:00）

※花の広場（物販・体験）は各日19:00までを予定

■会場：東京都江東区有明 シンボルプロムナード公園 石と光の広場 / 花の広場

（住所：東京都江東区有明 3-7-7）

■アクセス：りんかい線 国際展示場駅 徒歩1分

ゆりかもめ 有明駅 徒歩 3 分

ゆりかもめ 東京ビッグサイト駅 徒歩 5 分

■入場料：無料（飲食代別途）

※会場内ではキャッシュレス決済のみご利用いただけます

※来場に関する事前予約は不要です

※雨天開催（荒天時は主催者の判断により中止となる可能性があります）

東京都では、東京ならではの食の魅力を発信するWEBサイト「Go Tokyo Gourmet」を新たに公開しました。詳しくはこちらからご確認ください。

GO TOKYO Gourmet - 東京の多彩な食の魅力を発信する公式サイト：

https://www.gourmet.gotokyo.org/jp/