愛知県で、「VANLIFE ROOMKIT」の取り扱いを開始

株式会社YURT

NTP名古屋トヨペット株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表：小林 剛、以下NTP名古屋トヨペット）と株式会社YURT（読み方：ユルト、本社：静岡県焼津市、共同代表：藁科 憲佑・上田 隼也、以下YURT）は、シエンタ専用車中泊キット「VANLIFE ROOMKIT」の愛知県内専売契約を締結し、2026年2月5日(木)から取り扱いを開始します。

愛知県内トヨタ販売店でのVANLIFE ROOMKITの展示・正規販売は、今回が初めてとなります。

※VANLIFE ROOMKIT単体での取り扱いはございません。 単品でのご購入をご希望の場合は、YURTまで直接お問い合わせください。

NTP名古屋トヨペットではデモ車両を6台用意し、愛知県内6拠点で実車を見ていただくことが可能となりました。販売についてはVANLIFE ROOMKIT装着済みの新車での販売となり、通常の新車と同じくグレードや仕様を決めてご注文をいただき、納車からアフターサービスまでNTP名古屋トヨペットの各店舗にてお任せいただくことができます。

VANLIFE ROOMKITは、乗用車の使い勝手はそのままに、いつでも簡単にバンライフスタイルに切り替えることができるシエンタ専用のルームキットです。2024年の発売以降、多くのお客様からご好評いただいています。2025年5月には、デザインを大幅にアップデートしたモデルを発売し、取り付け方法を簡素化し全国配送にも対応したことなどから、順次取扱店を拡大しており、今回のNTP名古屋トヨペットでの取り扱い開始によって5府県計100店舗でお求め・お試しいただくことができるようになりました。

NTP名古屋トヨペットでの取り扱いに関する詳細、VANLIFE ROOMKITの概要、両社の会社概要は別紙の通りです。

以 上

【別紙】

■NTP名古屋トヨペットでの取り扱いについて

取り扱い開始日：2026年2月5日(木)

取り扱い店舗：79店舗

デモ車両常設展示店舗：豊川店、トヨタ248店、上重原店、茶屋店、小牧・岩崎店、瀬戸店の6店舗

デモ車両の見学方法：各店舗へお問い合わせの上、ご来店ください

取扱商品：VANLIFE ROOMKIT

デモ車両常設展示店舗の所在地および電話番号：

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/167329/table/9_1_57eb0831a5af34e2d35d41d04239a4fc.jpg?v=202602040651 ]

■NTP 名古屋トヨペット会社概要

会社名：NTP名古屋トヨペット株式会社

事業：トヨタ車・レクサス車の販売、中古自動車の売買、自動車整備・修理、通信電話サービス 等

設立：1956年

代表取締役社長：小林 剛

所在地：〒456-8555 愛知県名古屋市熱田区尾頭町2-22

■VANLIFE ROOMKIT概要

トヨタ シエンタが部屋になるルームキット。走行時は通常の5 人乗り、くつろぐ時は大人2 人がゆったりくつろげる部屋へとシームレスに切り替えができます。室内、室外で使えるテーブル付きです。2025年11月に特許取得（7768517号）。

商品名：VANLIFE ROOMKIT（バンライフ ルームキット）

搭載可能車種：トヨタ シエンタ3代目（2022年8月～）

制作場所：静岡県焼津市坂本262-4 Classca工場

取扱店舗：

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/167329/table/9_2_d52a0bf01393a5f5c5924e280781f2df.jpg?v=202602040651 ]

※1 デモ車両がご確認いただけるのは、WOODY草津西店のみとなります

※2 デモ車両がご確認いただけるのは、6店舗のみとなります

■株式会社YURT 概要

YURTは「クルマ旅に遊び心と心地よさを吹き込むライフスタイルブランド」をコンセプトに、地域の文化や自然を体験できるクルマ旅をデザインしています。

車が“移動する空間”へと変わっていく時代に向けて、「移動しやすく、過ごしやすく、遊びやすい」クルマ旅の体験をより多くの方々へご提供します。日本の四季折々の自然、土地ごとの文化、奥深い歴史を肌で感じ、再発見できる最良の手段としてクルマ旅をデザインし、日本に暮らす人々にも、海外から訪れる人々にも、この国の豊かさにふれ、心が動く体験を届けていきたいと考えています。

会社名：株式会社YURT

事業：クルマ旅をテーマにした車両及びキットの企画・製造・販売、観光連携事業、物販・デジタル発信等

設立：2025年6月10日

共同代表：藁科 憲佑（Kensuke Warashina）、上田 隼也（Junya Ueda）

所在地：〒425-0004 静岡県焼津市坂本262-4

以 上