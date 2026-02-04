【サラダショップ｜Salad Cafe】旬の菜の花を使った春限定サラダ新発売『半熟ゆで卵と菜の花のチーズタルタルソースサラダ』

ケンコーマヨネーズ株式会社

ケンコーマヨネーズ株式会社（所在地：東京都杉並区、代表取締役社長：島本 国一）の100％子会社であるサラダカフェ株式会社（所在地：大阪府吹田市、代表取締役社長：石井 健夫、以下「サラダカフェ」）は、百貨店やショッピングモールを中心に展開するサラダショップにて、春の代表的な食材である菜の花を使用した『半熟ゆで卵と菜の花のチーズタルタルソースサラダ』を2月4日（水）に発売します。

『半熟ゆで卵と菜の花のチーズタルタルソースサラダ』は、まろやかな半熟ゆで卵と独特なほろ苦さを持つ菜の花を特製タルタルソースで味わう季節限定のタマゴマカロニサラダです。やや甘めのタルタルソースにはソースがよく絡むフジッリマカロニを合わせ、ツナの旨味とほんのり香るカレー風味を隠し味に加えました。きゅうりとたまねぎのピクルスが、シャキシャキとした食感とほどよい酸味のアクセントになっています。さらに、タマゴサラダにシーザーサラダドレッシングやチーズ、コーンを加えて仕上げたコクのある味わいが菜の花のほろ苦さと絶妙に調和し、その味わいを引き立てます。

見た目にもこだわり、緑色の菜の花、黄色の半熟ゆで卵、紫たまねぎといった色とりどりの具材が映えるよう盛り付けました。春らしい彩りが食卓を明るく演出し、季節の訪れを感じさせます。副菜としての一品や、パンと合わせてサンドイッチの具材などにもおすすめです。

サラダカフェは今後も、旬の野菜を通じて季節感あふれる魅力的な商品をお届けし、楽しく豊かな食卓づくりを目指してまいります。

■半熟ゆで卵と菜の花のチーズタルタルソースサラダ 448円／100g（税込）半熟ゆで卵と菜の花のチーズタルタルソースサラダ

販売店舗:

Salad Cafe 東武百貨店池袋店

Salad Cafe 京王百貨店新宿店

Salad Cafe 小田急百貨店町田店

Salad Cafe 青葉台東急フードショー店

皿多屋 イトーヨーカドー武蔵境

Salad Cafe あべのハルカス店

Salad Cafe SALA PARA 阪急百貨店うめだ本店

Salad Cafe SALA PARA 千里阪急店

WORLD SALAD Chef’s DELI 阪急百貨店うめだ本店

■Salad CafeとはSalad Cafe 青葉台東急フードショー店

サラダカフェは、ケンコーマヨネーズが展開するサラダのトータルブランドです。

「サラダのある毎日でお客様の笑顔と健康をサポートする」ことをテーマにショップやWebを通じ、“こころ”も“からだ”も満たされるサラダと役立つ情報をお届けします。

＜店舗一覧＞https://www.salad-cafe.com/shops/

＜公式SNS＞X（＠Salad_Cafe_plus(https://x.com/Salad_Cafe_plus)） ／ Instagram（＠salad.cafe_official(https://www.instagram.com/salad.cafe_official/)）

■会社概要

社名 ： サラダカフェ株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 石井 健夫

所在地 ： 大阪府吹田市広芝町10-35

創立年月 ： 2005年8月

資本金 ： 1,000万円

主な事業内容： 加工食品及び総菜類の販売（調理）

URL : https://www.salad-cafe.com/

ケンコーマヨネーズ株式会社

社名 ：ケンコーマヨネーズ株式会社

代表者 ：代表取締役社長 島本国一

所在地 ：東京都杉並区高井戸東3-8-13（東京本社）

創立年月 ：1958年3月

資本金 ：54億2,403万円（2025年3月末時点）

主な事業内容：サラダ・総菜類、マヨネーズ・ドレッシング類、タマゴ加工品等の食品製造販売

URL ：https://www.kenkomayo.co.jp/