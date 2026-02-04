【東京マリオットホテル】桜の名所・御殿山で麗らかな春を堪能する「GOTENYAMA SAKURA BOX」発売

東京マリオットホテル（東京都品川区、総支配人:佐藤 巨輔(なおすけ)）では、2026年3月15日(日)～ 4月15日(水)の期間、ホテル1階レストラン「Lounge＆DiningG(ラウンジアンドダイニングジー)」の屋外テラス席にて、お重スタイルのランチメニュー「GOTENYAMA SAKURA BOX」を提供します。


毎年ご好評を頂いている「GOTENYAMA SAKURA BOX」が、今年も咲き誇る御殿山の桜とともに登場します。和モダンな三段のお重には、ハマグリのマリニエールや鮮やかなパプリカピューレの赤色が目をひく帆立のマリネなどの海の幸。さらに、いちごをふんだんに使用したタルトやジュレなどのデザートが並び、見た目も味わいも春を感じる華やかなお花見弁当に仕上げました。また、三段のお重のほかにもメインディッシュとして和牛と旬の野菜のグリルをミニブロシェットスタイルで堪能する特別感あふれる一品もご用意いたします。


葛飾北斎の浮世絵にも描かれてきた風光明媚な桜の名所御殿山で、春の行楽気分高まるお花見ランチを東京マリオットホテルでお楽しみください。


GOTENYAMA SAKURA BOXについて

咲き誇る桜を愛でながらご堪能いただく特別なランチメニュー。心地よい春の風を感じられる御殿山庭園の豊かな緑と桜を望む屋外テラス席で、麗らかな季節を五感で愉しむ料理の数々をご堪能ください。


<メニュー>


一の重

・ハマグリのマリニエール　フィヨルドルビー添え


・ハモンセラーノとそら豆のキッシュ


・スモークサーモンと筍のピクルス


・北海道産帆立貝柱のマリネ　オマール香る赤パプリカピューレ


・大山鶏のプレッセ　エストラゴンマスタードのアクセント






二の重

・ロブスターロール


・真鯛のポワレ　ウニ風味パン粉焼き


・タラバガニのグラタン


・BBQポークのあられ焼き


・フォアグラのポワレ　トリュフ香るペリグーソース





メイン・スープ

メイン


・黒毛和牛のロースト　グリル野菜添え


スープ


・クラムチャウダー





三の重

・いちごタルト


・いちごの琥珀糖


・いちごのブランマンジェと桜のジュレ


・いちごのシュークリーム


・フロマージュブランムース


・ホワイトチョコのボンボンショコラ





期間：2026年3月15日(日)～ 4月15日(水)


時間：12:00～15:00（L.O.14:30）


料金：1名様 \7,500（2名様よりご予約制）


場所：ホテル1階「Lounge & Dining G」


※悪天候時は室内でのご提供となります。


※記載の内容は変更になる場合がございます。


※表記の料金には消費税・サービス料が含まれております。



＜お問い合わせ先＞


東京マリオットホテル Lounge & Dining G　


TEL：03-5488-3929 URL：https://g.tokyomarriotthotel.com/(https://g.tokyomarriotthotel.com/)




御殿山テラス

「Lounge ＆ Dining G」の屋外スペースとして、例年賑わいをみせる「御殿山テラス」。ホテルが立地する御殿山は、江戸時代より桜の名所として親しまれた風光明媚な地で、その様子は葛飾北斎や歌川広重の浮世絵の題材にも多く取り上げられています。歴史ある御殿山の桜を愛でながら、春の味覚を余すところなくご堪能ください。





