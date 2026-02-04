物価高の救世主！1人分50円からの厳選節約おかずを掲載した『Nadia人気料理家の大満足！節約おかずベストレシピ』が発売

Nadia株式会社

Nadia株式会社（東京都港区／代表取締役社長 葛城嘉紀）にて運営している料理メディア「Nadia（ナディア）」（URL：https://oceans-nadia.com/）で活躍するNadia ArtistのRINATY（りなてぃ）さん、今日のおうちごはん！さん、cotoさん、DOKINさん、あこさん、ラッコママさん、Akkaさんという豪華な7名が提案する、選りすぐりの節約おかずをまとめた『Nadia人気料理家の大満足！節約おかずベストレシピ』（宝島社、1,144円（税込））が1月17日（土）に発売となりました。

物価高でも“美味しい”の笑顔は守りたい！節約レシピ本

食品の値上げが相次ぎ、家計のやりくりが切実な悩みとなっている昨今。 毎日の食費を抑えつつ、家族には美味しい料理をお腹いっぱい食べさせたい…本書は、そんな物価高が続く毎日を力強く支える、まさに「食卓の救世主」となる一冊です。日々の献立に、安心と美味しさをお届けします。

掲載されているレシピは、驚きの「1人分50円・100円台」という低予算でありながら、家族全員がお腹いっぱい食べられる圧倒的なボリュームを実現しています。鶏むね肉や豚こま、卵、豆腐といった神コスパな食材をベースに、育ち盛りの子どもや男性も満足する肉おかずから、特売品・冷凍食品・缶詰をフル活用したおかず、あと一品にうれしい副菜まで幅広く網羅されています。

さらに、人気のNadia Artistたちが実際に実践している「冷蔵・冷凍保存のワザ」や、「旬の安い野菜への置き換え術」など、今日からすぐに真似できる節約テクニックも満載です。

「安くご飯が作れたときは、心の中でガッツポーズしています！」というRINATY（りなてぃ）さんの言葉通り、節約を楽しみながら家族の笑顔も守れる、暮らしに寄り添う一冊です。

安くて美味しい！神コスパな肉おかず

このパートでは、鶏むね肉や豚こま切れ肉など、節約食材のエースを使ったボリューム満点のおかずを集めています。食べ盛りの家族も満足する「肉感しっかり」なレシピや、もみ込んで焼くだけの時短ワザなど、難しい工程なしでパパッと作れる自信作がずらり。メイン食材ごとに掲載されているので、その日に安く手に入ったお肉から何を作るかすぐに決められます。

節約お助けレシピでひと品プラス！野菜・きのこの簡単副菜

旬の野菜やきのこをたっぷり使った、家計に優しい副菜レシピをご紹介しています。電子レンジを活用したり、フライパンひとつで作れたり、忙しい日でもパパッと作れるものばかり。素材のうま味を引き出す味付けで、あと一品欲しいときや、食卓に彩りを添えたいときに大活躍してくれます。特売で買った野菜をムダなく、美味しく食べ切るためのアイデアが満載です。

これだけで大満足♪パパッと作れる麺＆ご飯レシピ

忙しい日の夕食や休日ランチにぴったりの、丼ものやうどんのレシピを集めたパートです。冷蔵庫にある食材や買い置きの缶詰などをフル活用して、ひと皿でお腹もしっかり満たされるメニューが満載。時短でありながら「ガッツリ」食べられるので、腹ペコの家族を待たせることなく、美味しい料理を食卓に出すことができます。

10分でパパッと完成！「1人前100円以内！節約おかず」7選

本書に掲載されている、食材費が1人分100円以内という驚きの安さでありながら豪華に仕上がる「神コスパレシピ」をピックアップしてご紹介。手ごろな価格の食材をベースにしながらも、ちょっとしたひと手間と工夫で食べごたえのあるひと皿が完成します。

【93円】ぷりっと美味しい！鶏むね肉ときのこのおろしポン酢煮

鶏肉に片栗粉をまぶして煮ることで、「ぷりっと」した感動の食感に仕上がります。大根おろしの絞り汁と調味料で煮込み、最後におろしを合わせることで、さっぱりとしていながらもうま味あふれる一品になります。

▶RINATY（りなてぃ）さんの【鶏むね肉ときのこのおろしポン酢煮】とろ～り(ハート)10分おかず！(https://oceans-nadia.com/user/236306/recipe/470742)

【72円】家族大絶賛♪肉巻き豆腐のふわふわ角煮

水切りした木綿豆腐を豚ロース薄切り肉で巻き、ボリュームをアップさせたかさ増しレシピです。全体に片栗粉をまぶして焼き、甘辛いタレをしっかり煮絡めることで、まるで本物の角煮のような大満足の食べごたえを楽しめます。

▶今日のおうちごはん！さんの【家族大絶賛】悶絶必至(ハート)肉巻き豆腐のふわふわ角煮(https://oceans-nadia.com/user/361984/recipe/469242)

【85円】ご飯がすすむ！キャベツと卵の肉みそ炒め

豚ひき肉と豆板醤を炒めたピリ辛な味付けに、キャベツの甘みが絶妙にマッチします。あらかじめ作っておいたふわふわの半熟卵を最後にサッと合わせることで、彩りも良く、野菜もお肉もバランスよく摂れる優秀なメインおかずです。

▶cotoさんの【キャベツと卵の肉みそ炒め 】担々風☆ご飯が進むボリューム◎(https://oceans-nadia.com/user/484627/recipe/432452)

【58円】中はぷるぷるっ！厚揚げとそぼろの甘辛炒め

厚揚げに片栗粉をまぶしてこんがり焼くことで、外はカリッと、中は「ぷるぷる」とした揚げ出し豆腐のような食感が生まれます。ひき肉のうま味が溶け込んだ甘辛いタレがよく絡み、ひと口食べればお箸が止まらなくなる美味しさです。

▶DOKINさんの息子の大好物！ぷるぷる厚揚げとそぼろの甘辛炒め(https://oceans-nadia.com/user/593208/recipe/437805)

【26円】簡単すぎるのに箸が止まらない！かにかま大根サラダ

細切りにして塩もみした大根と、手軽なかにかまを合わせるだけのスピード副菜です。マヨネーズに少々の酢と白いりごまを加えたコクのある味付けは、野菜が苦手なお子さんでも喜んで食べてくれること間違いなしです。

▶あこさんの【カニカマ大根サラダ】簡単すぎるのに箸が止まらない！(https://oceans-nadia.com/user/1157527/recipe/493317)

【40円】白菜大量消費♪白菜とささみのさっぱり和え

塩もみしてカサを減らした白菜を主役に、電子レンジで加熱して手でほぐしたささみを加えたヘルシーな一品です。ごま油の香りと酢の酸味を効かせたタレで和えるので、お肉のメイン料理が続く日の箸休めとしても重宝します。

▶ラッコママさんの白菜大量消費♪白菜とささみのさっぱり和え(https://oceans-nadia.com/user/630446/recipe/452371)

【29円】混ぜてチンするだけ！ふわふわ豆腐お好み焼き

豆腐、卵、キャベツを耐熱容器で混ぜ合わせ、電子レンジでチンするだけの手軽さが魅力です。小麦粉を使わずに豆腐をベースにすることで、驚くほどふわふわで軽い食感になり、ダイエット中や夜食にもぴったりのひと皿になります。

▶Akka（あっか）さんの【ふわふわ豆腐お好み焼き】混ぜてチンするだけ！#電子レンジ(https://oceans-nadia.com/user/820944/recipe/453788)

この一冊があれば、物価高に負けず、無理なく簡単に美味しい「節約ご飯」を楽しむことができます。ぜひ手にとって、毎日の献立作りに役立ててみてはいかがでしょうか。

商品概要

『Nadia人気料理家の大満足！節約おかずベストレシピ』

定価：1,144円（税込）

発売日：2026年1月17日

出版社：宝島社

全国の書店、もしくはネット書店にてぜひお買い求めください。

料理メディア「Nadia」について

Nadiaはプロの料理家のおいしいレシピが集まる料理メディアです。現在月間2,000万人の方にご利用いただいています。Nadiaにレシピを投稿するのは、独自の審査を通過したテレビ・出版・Instagramなどで活躍する1,000名超の料理家、料理研究家、料理インフルエンサー（インスタグラマー）で、通称「Nadia Artist」たち。彼らの投稿するクオリティの高いレシピは、「つくりやすくておいしいレシピばかり」と人気を集めています。

尚、Nadia Artistの総フォロワー数は2026年2月時点で合計約7,000万人にのぼり、そのインフルエンサー力についても、さまざまな食品・調理器具・家電メーカーさま、出版社さまからご注目いただいております。

また、株式会社宝島社から「Nadia Artistシリーズ」、株式会社ワン・パブリッシングから「Nadia Books」、2023年からは株式会社KADOKAWAから「Nadia Collection」と3つのレーベルで出版も行っております。

弊社ではさまざまな広告メニューをご用意しております。ぜひお気軽にお問い合わせいただきますようお願いいたします。

