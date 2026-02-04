アニメ『僕のヒーローアカデミア』より、出久たちが着用している「雄英高校体操服」が登場！設定に基づき再現した、こだわりの日本国内生産品！【株式会社コスパ】
アニメ『僕のヒーローアカデミア』より、
出久たちが着用している「雄英高校体操服」がCOSPA（コスパ）から登場！
「半袖」と「長袖」の2種類展開、設定に基づき再現した、こだわりの日本国内生産品です。
通販を含むコスパオフィシャルショップほかにてご予約受付中です。
発売日は＜2026年5月下旬＞予定です。
【COSPA（コスパ）】／アニメ『僕のヒーローアカデミア』商品情報はこちら
┗ https://www.cospa.com/cospa/itemlist/id/01511/mode/series
商品情報
■雄英高校体操服（半袖トラックジャケット）
発売日：2026年5月下旬
サイズ：Ladies FREE/Mens M/Mens L/Mens XL
価格：22,000円（税込）
・こちらの商品はトラックジャケットのみの販売となります。
■雄英高校体操服（半袖上下セット）
発売日：2026年5月下旬
サイズ：Ladies FREE/Mens M/Mens L/Mens XL
価格：35,750円（税込）
・こちらの商品は上下セットの販売となります。
■雄英高校体操服（長袖トラックジャケット）
発売日：2026年5月下旬
サイズ：Ladies FREE/Mens M/Mens L/Mens XL
価格：23,100円（税込）
・こちらの商品は上下セットの販売となります。
■雄英高校体操服（長袖上下セット）
発売日：2026年5月下旬
サイズ：Ladies FREE/Mens M/Mens L/Mens XL
価格：36,850円（税込）
・こちらの商品は上下セットの販売となります。
こだわりの国内生産品
出久たちが着用している体操服を設定に基づき再現
・生地の製造から縫製、仕上げまで国内生産で行いました。
・伸縮性と通気性に富んだポリエステルジャージー素材を採用しており、年間を通して快適にご着用いただけます。
・シワもつきにくく、速乾性にも優れ、お洗濯など日々のケアも簡単です。
・特徴的なラインのデザインは生地をたたきつけて表現。
・両側には便利なポケット付き。
【基本予約受付期間】～2026年3月1日（日）
※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。
----------------------------------------
(C)堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会
----------------------------------------
■関連リンク
発売元：株式会社コスパ
ブランド：COSPA(コスパ)
┗ 作品やキャラクターへの愛を表現できるグッズやアパレルを展開。Tシャツを中心に、幅広い世代に向けて多彩な商品を提供しています。
※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。
※画像・テキストの無断転載、及びそれに準ずる行為を一切禁止致します。
