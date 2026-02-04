視聴登録1,200名超記録のTikTok Shop大人気カンファレンスが進化。studio15が「Discovery to Commerce 2026」に登壇

studio15株式会社

TikTokを中心としたショートムービー（短尺動画）領域で広告代理店事業・プロダクション事業を展開するstudio15株式会社（スタジオフィフティーン、本社：東京都世田谷区、代表取締役：岩佐 琢磨、以下 studio15）は、2026年2月18日（水）に開催される株式会社マイクロアド主催のオンラインカンファレンス「Discovery to Commerce 2026～TikTok Shopが変えるEコマースの未来と成功事例～」に登壇いたします。

本イベント唯一のクリエイターとの登壇でTikTok Shopを攻略

セミナーの詳細・お申込みはこちら :https://na2.hubs.ly/H035Pd-0?utm_source=press&utm_medium=news&utm_campaign=20260202newsstudio15がTikTok Shopの大型カンファレンスに登壇

本イベントは、前回開催時に1,200名を超える視聴登録があった大好評のBtoCマーケター向けカンファレンスをさらにバージョンアップさせたものです。

TikTok Shopの日本上陸から時間が経過し、SNSが単なる認知の場から直接購買に繋がるプラットフォームへと激変する中、最新の市場トレンドや「買われ続けるブランド」の設計方法について、業界のトップランナーが具体的なノウハウを公開します。

studio15のセッションでは、メディア事業部 / 責任者の畠山と、実際にTikTok Shopで活躍するクリエイターの2名で登壇します。今回で唯一、クリエイター自身も登壇するので、ビジネス/クリエイティブの両側面でTikTok Shop攻略の道筋を解説します。

これまでにTikTokで培った5,700件以上の案件実績を基に、TikTok Shop攻略の鍵となる「クリエイター視点での商品設計」や「UGC」、ユーザーの購買意欲を刺激するコミュニケーション術について詳しくお伝えします。

開催概要

イベント名：Discovery to Commerce 2026～TikTok Shopが変えるEコマースの未来と成功事例～

開催日時：2026年2月18日（水）11:00～17:30

形式：オンライン配信（Zoomを予定）

参加費：無料（事前登録制）

対象：BtoC企業のマーケティング担当者、EC責任者、ブランドマネージャー

studio15登壇内容メディア事業部 責任者 畠山と現場で活躍するトップクリエイターが登壇

・TikTok Shop日本市場の現状と今後の予測

・クリエイターから支持され、バズを最大化する商品設計

・購買データを活用したファン獲得戦略

登壇者情報

畠山 翔畠山 翔

studio15株式会社 メディア事業部 責任者

クリエイティブの担当者として大企業から中小企業まで様々な企業のTikTok活用に携わり、メディア事業部の責任者に就任。 企業のTikTokアカウント運用や動画制作を支援するとともに、講演や企業向けセミナー等も行い、TikTokにおけるクリエイティブ面に関して幅広くサポートを行なっている。 studio15入社以前は、中小企業にてTikTok活用により事業成長に貢献し、企業アカウントNo.1のフォロワーをもつTikTokアカウントを運用、2023年にstudio15ジョイン。

セミナーの詳細・お申込みはこちら :https://na2.hubs.ly/H035Pd-0?utm_source=press&utm_medium=news&utm_campaign=20260202news

＜studio15事業概要＞

TikTokを中心としたショートムービー（短尺動画）領域で広告代理店事業・プロダクション（事務所）事業を展開。2019年設立、所属クリエイターは300組、総フォロワー数は約1.4億人。これまでに美容・コスメ、ファッション、食品など300社超のTikTokプロモーションを支援。自社ショートドラマ「ドラマみたいだ」は累計5億回再生を記録するなど、Z世代に刺さるコンテンツ制作も得意としています。

また、TikTok Shopの公式パートナープログラムにおいて、「TikTok Shop Partner（TSP）」、「TikTok Affiliate Partner（TAP）」、そして「Creator Agency Partner（CAP）」「Independent Software Vendor（ISV）」の4種に認定されています。

■取材実績一覧

・テレビ：NHK総合、TBSテレビ、日本テレビ、毎日放送、朝日放送テレビ

・新聞（全国紙）：日経新聞、毎日新聞、朝日新聞、読売新聞

・業界誌・業界メディア：文化通信、電氣新聞、DG LAB HAUS

・マーケティングメディア・ECメディア・専門誌：宣伝会議、販促会議、MarkeZine、TikTok for Business、ECのミカタ、日本ネット経済新聞、日経クロストレンド、日流ウェブ

・エンタメメディア・雑誌：週刊プレイボーイ、Popteen、モデルプレス、オリコンニュース、日刊SPA!、マイナビ学生の窓口、日経エンタテイメント！、渋谷トレンドリサーチ

その他、共同通信やYahoo!ニュースほかWEBメディアなど多数掲載！

TikTok Media Buying Professional取得済み

TikTok製品に精通した専門家に与えられる、TikTokメディアバイイング認定資格「Media Buying Professional」を、10名以上のメンバーが取得済み。TikTok運用に不可欠な専門知識を備え、成果に直結する提案・支援を行っています。

■studio15会社概要

所在地：〒154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-23 サンタワーズB棟 8階

会社URL：https://studio15.co.jp/

設立：2019年1月23日

代表者：代表取締役 岩佐 琢磨

親会社：株式会社セレス（東証プライム市場上場：3696）https://ceres-inc.jp/

Wantedly：https://www.wantedly.com/companies/studio15

Instagram：https://www.instagram.com/studio15inc/

TikTok：https://www.tiktok.com/@studio15.inc

X：https://twitter.com/studio15inc

podcast番組『SNSクリエイターズ』：https://podcastranking.jp/1737166286

ドラマみたいだTikTok：https://www.tiktok.com/@doramamitaida01

ドラマみたいだYouTube：https://www.youtube.com/@doramamitaida