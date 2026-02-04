GiRLS by PEACH JOHNから春の新作ブラセットが登場！人気シリーズの盛りブラやノンワイヤーブラなどがラインナップ。
株式会社ピーチ・ジョン（本社：東京都港区／代表取締役社長：西澤 恒地）のPEACH JOHNの妹ブランド、GiRLS by PEACH JOHN（ガールズバイ ピーチ・ジョン）は、2026年春の新作を発売しました。
春らしい色合いのレースやガーリーで華やかな印象の刺しゅうなどディティールにこだわったトレンド感のあるデザインのブラセットや、人気シリーズ「もりこれ」から盛りブラが登場！
公式通販サイト :
https://www.peachjohn.co.jp/shop/c/cgirls/
新作一覧ページ :
https://www.peachjohn.co.jp/shop/e/eal-girlsbypj-all/
公式Instagram :
https://www.instagram.com/girlsbypj/
＠girlsbypj
SPRING NEW COLLECTION 商品ラインナップ
合わせる服を選ばない、毎日迷わず使えるブラ＆ショーツセット。カップ表面にはダーツ１本だけでアウターに凹凸が映りにくいデザイン。軽い着け心地でほどよく寄せ上げ、自然な高さと丸みのバストに整えます。
なちゅこれシンプルレースブラセット
価格：\2,178（本体価格\1,980）
サイズ：B～Eカップ、UB65/70/75
https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10248192306/
カラー：アンティークピンク（新色）
大柄のレースを贅沢に使用。中厚手パッドとセンターが低いL字型ワイヤー、脇肉逃げ防止パネルで、寄せ上げ、美しくボリュームのあるバストをメイクします。別売りのマッチングのショーツもラインナップしています。
もりこれ脇高レーシィブラ
価格：\2,178（本体価格\1,980）
サイズ：A～Eカップ、UB65/70/75
※AカップのみUB70/75
https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10261051510/
もりこれ脇高レーシィショーツ
価格：\1,200（本体価格\1,091）
サイズ：S、M、L
https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10261061503/
カラー: アッシュピンク（新色）
中央のレースアップで、谷間の寄せ具合を調節することができます。中厚手パッドとセンターが低いL字型ワイヤー、脇肉逃げ防止パネルで、バストをボリュームアップしつつ寄せて、盛り感のある谷間をメイクする脇高ブラ。別売りのマッチングのショーツもラインナップ。
もりこれ脇高レースアップブラ
価格：\2,178（本体価格\1,980）
サイズ：A～Eカップ、UB65/70/75
※AカップのみUB70/75
https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10275001002/
もりこれ脇高レースアップショーツ
価格：\1,078（本体価格\980）
サイズ：S、M、L
https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10275011003/
カラー: ブルーグレー（新色）
ノンワイヤーならではのラクな着け心地。カップ下側にパワーネット二つ折りのサポートパネル付きで、カップとバストの広がりを抑え、自然な丸み＆高さに整えます。フロント全体に繊細なストレッチレースを使用したフェミニンなデザイン。
りらこれラインドレースノンワイヤーブラセット
価格：\2,178（本体価格\1,980）
サイズ：BC/DEカップ、UB65/70/75
https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10278521034/
カラー：モーヴピンク（新色）
ほど良い寄せ感で、デイリー使いしやすく、自然な高さと丸みのあるバストメイク。バスト下に長めにレースをあしらい透け感をプラスした、ロマンティックなルックス。取り外しできるパッド入りのカップでほどよくボリュームをプラスし自然に寄せ上げて整えます。
なちゅこれギャザーレースブラセット
価格：\2,178（本体価格\1,980）
サイズ：B～Eカップ、UB65/70/75
https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10324660310/
カラー：アイボリー、ピンク、ブルーグレー（全3色）
縦長のレースカップとラインストーンチャームをあしらったフェミニンな印象のブラセット。
中厚手パッドとセンターが低いL字型ワイヤー、脇肉逃げ防止パネルで、バストをボリュームアップしつつ寄せて、盛り感のある谷間をメイク。取り外しできる薄手のパッド入りでさらにボリューム感をプラスします。
もりこれロングレースブラセット
価格：\3,278（本体価格\2,980）
サイズ：A～Eカップ、UB65/70/75
※AカップのみUB70/75
https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10324670210/
カラー：ホワイト、チャコール、ブルーグレー（全3色）
取り外しできるパッド入りでボリュームをプラスし、自然な高さと丸みをメイク。ガーリーな印象のローズ柄を刺しゅうとカップの中央に大きめのリボンを配したデザイン。カップを支えるパネル付き＆ワイヤー入りで、安定感のある着け心地です。
なちゅこれローズエンブロイダリーブラセット
価格：\2,178（本体価格\1,980）
サイズ：B～Eカップ、UB65/70/75
https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10325300114/
カラー：ブルーグレー、ピンク、ミント（全3色）
