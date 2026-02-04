【マーク ジェイコブス】RUNWAY COLLECTIONも展開する、特別なポップアップが伊勢丹新宿店にオープン。

マーク ジェイコブス ジャパン株式会社

この度「マーク ジェイコブス（MARC JACOBS）」は、2026年スプリングコレクションの展開に合わせ、伊勢丹新宿店本館2階 センターパークにて、2月4日（水）から2月17日（火）まで、ブランドの最新の世界観を体感できる特別なポップアップショップ「SPRING 2026 COLLECTION POP-UP SHOP」を開催いたします。

期間限定の会場を彩るのは、日本では伊勢丹新宿店限定での販売となるランウェイピースをはじめ、レディ・トゥ・ウェアやシューズ、ハンドバッグ、スモールレザーグッズ、ジュエリー、フレグランスの最新コレクションをお楽しみいただけます。

限定展開となるRUNWAY 2026のコレクションは、「BEAUTY」をテーマに、春を彩るレースや小花柄といった、懐かしさと甘さを感じるテキスタイルが登場。パフスリープのトップスやバブルフォルムのスカートなど、マークの真骨頂とも言える大胆なデフォルメが施された逸品たちは、ロマンティックなムードを最高潮に引き立てます。

また、バレンタインにもぴったりなイタリアのウエハースとスイーツの専門店BABBI（バビ）とのスペシャルコラボレーションが数量限定販売。さらに、税込220,000円以上お買い上げのお客様に先着で、ランウェイコレクションのアーカイブブローチをプレゼントいたします。詳しくは店舗へお問い合わせください。

伊勢丹新宿店にオープンした「SPRING 2026 COLLECTION POP-UP SHOP」にて、マーク・ジェイコブスの独創的なクリエイティビティ溢れる世界観をご体験ください。

MARC JACOBS X BABBI VIENNESI \4,860（税込み価格表記）

【SPRING 2026 COLLECTION POP-UP SHOP】

会期: 2026年2月4日（水）- 2月17日（火）

住所: 〒160-0022 東京都新宿区新宿3-14-1 伊勢丹新宿店本館2階 センターパーク

TEL: 03-3352-1111

MARC JACOBS JAPAN オフィシャル LINEID: @marcjacobs_jp

問合せ先

マーク ジェイコブス カスタマーセンター

TEL：03-4335-1711

URL： https://www.marcjacobs.jp