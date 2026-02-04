飲酒運転の撲滅を誓う、10000人のライブ!!!!!!「LIVE SDD 2026」radikoオリジナルチャンネルでの当日限定生配信が決定！

大阪のラジオ局、FM大阪が「あなたには何ができますか︖飲酒運転をなくすために。」


をコンセプトに、飲酒運転撲滅を目指し活動している


「STOP! DRUNK DRIVING PROJECT」＝「SDD PROJECT」。


毎年、1年ごとの活動の集大成となるライブ、「LIVE SDD」を開催しています。



この度、radikoオリジナルチャンネルにて、2月14日(土)に大阪城ホールで開催する


「LIVE SDD 2026」の当日限定生配信が決定しました。



プロジェクト・リーダーに「STARDUST REVUE」「TRF」 を迎え、


SDD に賛同した豪華アーティストたちが出演するライブイベントの模様を会場の熱気と共にお届けします。ここでしか聴くことができないスペシャルなコラボレーションも予定。　　　　


今回、当日限りの完全生配信となります。


『LIVE SDD』初となるradiko生配信。あなたのスマホやPCがアリーナに！


大阪城ホールのステージからお届けする、アーティストのライブやメッセージを、


ぜひこの機会にリアルタイムで体感してください！



radikoオリジナルチャンネル生配信では、LIVE SDD 2026 のライブの模様はもちろん、


ライブが始まる前の15時から特別番組をお送りし、SDD（STOP! DRUNK DRIVING project）の紹介や、これまで18回開催されてきた『LIVE SDD』の軌跡を振り返ります。


【聴取方法：radikoオリジナルチャンネルへのアクセス】


「LIVE SDD 2026」は、radiko内のradikoオリジナルチャンネルで生配信されます。


以下の手順、またはURLから直接アクセスしてください。


STEP 1： スマートフォンやPCで「radiko」を開く


STEP 2： スマートフォンでは下部の「さがす」から、PCでは上部の検索窓から「LIVE SDD 2026」を検索


STEP 3： 配信時間に再生ボタンをタップ


▼配信URL（ワンタップで聴取画面へ）


https://radiko.jp/r_seasons/10031990(https://radiko.jp/r_seasons/10031990) （radikoオリジナルチャンネル 2026年2月5日開局予定）


【番組概要】


タイトル： radikoオリジナルチャンネル『LIVE SDD 2026』


　　　 （読み：ライブ・エスディーディー・ニセンニジュウロク）


配信日時：2026年2月14日(土) 15:00-19:30（予定）


　　出演：STARDUST REVUE / TRF / 渡辺美里 / ゴスペラーズ / ゆず / アンジュルム /


　　　 超ときめき(ハート)宣伝部 / FANTASTICS / CLASS SEVEN


　番組DJ：RIO


radikoオリジナルチャンネル： https://radiko.jp/r_seasons/10031990(https://radiko.jp/r_seasons/10031990)


（※2026年2月5日開局予定）