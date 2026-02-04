【100種類の生薬が入った薬膳スープカレー】老舗生薬メーカーが本気で挑んだ、京都発・通年メニュー

株式会社栄生薬

■ なぜ「100種類の生薬」なのか

― 老舗メーカーだからこそ伝えたい、生薬のちから

小川生薬は、長年にわたり生薬を見つめ、扱い続けてきた老舗生薬メーカーです。

生薬は、単体よりも組み合わせによって、さらに力を発揮する存在。

そこで本メニューでは、黒大豆、桑枝（そうし）など日本古来の生薬を中心に、100種類を厳選

配合。多様な生薬が調和し合うことで、ココロとカラダにやさしく寄り添う薬膳メニューを目指

しました。100種類以上を扱える生薬メーカーだからこそ実現できるメニューです。

■ なぜ「スープカレー」なのか

― 生薬を“おいしく続けられる形”に

生薬の魅力を伝えるために選んだのは、胃に重たくなく満足感が得られる「サラッとしたスープ

カレー」。

ほんのり和を感じる味わいに、甘辛のバランスがとれたスパイス感。生薬の風味を活かしながら

も、「初めてでも食べやすい」味に仕上げています。

■ 食べるたびに楽しい、重ねるほど深まる体験設計

カレーの中には、9種のごろごろ野菜（キャベツ、蓮根、ドライトマト、ズッキーニ、なす、ロマ

ネスコ、じゃがいも、パプリカ、かぼちゃ）が盛られ、食べ応え抜群。

さらに、

・秘伝の生薬チャツネ3種（甘・辛・酸）で味変！

・黒文字パウダー＆ヨーグルト を加えて、まろやかに！

・小川生薬オリジナルの国産はとむぎグラノーラでカリッとした食感をプラス！

と、一皿で何通りもの楽しみ方ができる“完成させていく薬膳スープカレー”です。

■ 秘伝の味変生薬チャツネ ― 生薬を「遊ぶ」ための3つのスイッチ

本メニューには、小川生薬が独自で考案した「秘伝の味変生薬チャツネ」3種類を添えています。

スープに少しずつ加えることで、味わいだけでなく、香りや余韻、体への感じ方まで変化。一皿の

中で、生薬の奥深さを“体験”できる仕掛けです。

甘｜余韻を深める

（配合生薬：キンモクセイ × シナモン × クローブ）

玉ねぎとデーツの自然な甘みが、スープにコクと重厚感をプラス。

ふわりと立ち上がる甘い香りが、生薬の余韻をゆっくりと深めてくれます。

辛｜巡りを高める

（配合生薬：生姜 × ヒハツ × カルダモン × 花椒）

生姜と玉ねぎの、舌にじんわり染みわたる辛味。

スパイスの立体感が加わり、食べ進めるほどにカラダの内側から温まるような感覚を楽しめま

す。

酸｜すっきりと整える

（配合生薬：柚子 × カモミール × 陳皮）

ゆずと梅肉の爽やかな酸味が、口の中をリセットするように軽やかに。

後味をキリッと整え、次のひと口をまた新鮮にしてくれるチャツネです。

■ 味を変える、気分を変える、体験を変える

甘・辛・酸。

その日の気分や体調に合わせて、自分だけの“整え方”を見つける楽しさも、このメニューの魅力。

「生薬は難しいもの」ではなく、おいしく、自由に、遊べるもの。

そんな小川生薬の想いを、チャツネに込めています。

■ 食事の前後まで含めて「一つの養生体験」

本メニューには、4種類の健康茶のペアリングが付きます。

・食前：国産有機桑の葉茶

・食中：有機レモングラスルイボスティー

有機タンポポ茶

・食後：国産烏龍茶（食後ティーは日によって変わります）

さらに、100種類の生薬が書かれたミニリーフレット付き。QRコードを読み込むと、

「辛夷（しんい）は、鼻がムズムズする季節におすすめ」

「油橄欖（ゆかんらん）は、実はオリーブ」

など、“生薬の豆知識”に出会える食体験を、知識のおみやげとして持ち帰っていただけます。

100種類生薬が入った薬膳スープカレー

価格：1,680円（税込）

提供開始日：2026年2月２日（月）

提供店舗：飲 京都小川生薬CAFE

提供形態：店内飲食のみ（予約不要）

通年メニュー

■店舗情報

自然派の複合施設「京都小川生薬」

住所：京都府京都市中京区油小路通押小路上る二条油小路町２７２

TEL：075-606-5565

HP：https://kyoto-ogawa.jp/

アクセス：二条城から徒歩3分、東西線二条城前駅から徒歩5分、京都市営地下鉄烏丸御池駅から

徒歩10分

営業時間：

1Fカフェ／飲 京都小川生薬 CAFE 10:00～17:00（L.O.16:30）

2Fレストラン／食 京都小川生薬 RESTAURANT 07:30～15:00／20席／完全予約制／半個

室あり

3F宿泊施設／住 京都小川生薬 VILLA チェックイン15:00 チェックアウト11:00