ファナティクス・ジャパンオリジナル 2026 WORLD BASEBALL CLASSIC(TM)日本代表イラストTシャツが登場！
世界最大級のデジタルスポーツプラットフォームを運営するFanatics Inc.の日本法人、ファナティクス・ジャパン合同会社（東京都港区、マネジング・ディレクター：川名正憲、以下「ファナティクス・ジャパン」）は2026 WORLD BASEBALL CLASSIC(TM)のオフィシャルグッズを取りそろえる「World Baseball Classicオフィシャルストア（ファナティクス・ジャパン公式ストア内）」（https://www.fanatics.jp/）にて、日本代表への選出が発表された、大谷翔平選手など各選手のイラストTシャツなど、150以上のアイテムの販売を本日2月4日（金）18時頃より開始いたします。
今回のイラストTシャツは、イラストからすべて本企画のための完全描き下ろしとなります。既存素材を使わず、構図やタッチを一から設計し制作しました。日本代表を応援する文化やファンの想いを重視し、「日本だからこそ表現できるデザイン」を追求しています。表情など、「似ている」だけではなく“その選手らしさ”が伝わる表現にこだわっています。ファナティクス・ジャパン完全オリジナルのイラストTシャツを是非お楽しみください。
■WORLD BASEBALL CLASSICオフィシャルストア
ファナティクス・ジャパン公式ストア（https://www.fanatics.jp/）
MLB SHOP（https://www.mlbshop.jp/）
■商品ページ
https://www.fanatics.jp/ja/o-37(https://www.fanatics.jp/ja/o-37?utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=2026-02-04)
■主な商品情報
Fanatics 2026 World Baseball Classic 日本代表イラストTシャツ
サイズ｜S／M／L／XL／2XL／110／130／150
価格 ｜6,000円（税込）／キッズ4,500円（税込）
※2月4日時点で18選手分発売予定
【投手】
#1 松井裕樹
#14 伊藤大海
#15 大勢
#16 大谷翔平
#19 菅野智之
#26 種市篤暉
#61 平良海馬
#66 松本裕樹
#69 石井大智
【捕手】
#4 若月健矢
#12 坂本誠志郎
【内野手】
#2 牧秀悟
#5 牧原大成
#6 源田壮亮
#7 佐藤輝明
【外野手】
#8 近藤健介
#20 周東佑京
#23 森下翔太
■その他発売商品
2026 World Baseball Classic ビッグうちわ
価格｜1,540円（税込）
2026 World Baseball Classic 大谷翔平 キャンバストート
カラー｜ブラック、ホワイト
価格 ｜3,630円（税込）
など
※画像はイメージです。
※商品の販売方法やお届け時期の詳細は、各商品ページをご確認ください。
※価格は全て税込み表記です。
ファナティクスについて
【ファナティクス・ジャパン合同会社（英文表記：Fanatics Japan G.K.）】
本社：東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー 45階
代表（マネジング・ディレクター）：川名 正憲
事業内容：ファナティクスのアジア全体での事業展開を進める拠点として2018年に設立され、ファナティクス・ジャパンでは現在はプロ野球4球団、Jリーグ6クラブ、Bリーグ3クラブのパートナーとして、選手着用ユニフォームやファン向けのアパレル、各種グッズを傘下の「Majestic」並びに「Fanatics」ブランド等で展開。ファンの満足度を最大化することを第一に考えた独自のビジネスモデル「V-commerce（＝ファングッズの企画、製造、販売までを垂直統合的に行うモデル）」を強みとしています。
会社ホームページ：https://fanaticsinc.com/japan
採用サイト：https://hrmos.co/pages/fanatics-japan/jobs
公式note：https://note.com/fanatics_japan
Trademarks, copyrights, names, images and other proprietary materials are used with permission of World Baseball Classic, Inc.