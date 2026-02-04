セレクションアンドバリエーション株式会社

組織・人事コンサルティングファームであるセレクションアンドバリエーション株式会社（以下、当社、東京都千代田区丸の内、大阪市西区、名古屋市西区 / 代表取締役社長：平康慶浩/ URL：https://sele-vari.co.jp/ ）は『今の管理職は、本当にマネジメントできていますか？ ― 感覚に頼らない管理職の見極めと育成の考え方 ―』セミナーを2026年3月4日（水）12:10～12:50に開催することをお知らせいたします。

概要

自社の管理職に対して、

・評価や育成が上司の主観に左右されている

・管理職対象の研修をしても、何も変わらない

・「誰を管理職にするか」が、客観的な判断ではなく、感覚論になっている

こんな課題を感じていませんか。



多くの企業では、こうした課題の背景として、管理職を評価・育成しているつもりでも、その判断の根拠が十分に可視化されていないという共通点があります。



本セミナーでは、

・なぜ管理職の育成が属人的になってしまうのか

・マネジメント適性はどこまで「測れる」のか

・マネジメントアセスメント（マネジメント人材の適性判断調査）を、評価・育成・配置にどうつなげるのか

について、多くの企業でマネジメント人材の適性分析や育成支援を行ってきた人事コンサルタントが、実際の分析例・活用シーンを交えながら解説します。



「管理職の見極め・育成に、そろそろ再現性を持たせたい」とお考えの経営者・人事責任者の方におすすめの内容です。

【お申し込みはこちらから】

https://sele-vari.co.jp/seminar/202603041/

プログラム

１.なぜ管理職育成はうまくいかないのか

・「分かってくれているはずなのに、行動が変わらない」管理職

・現場経験や成功体験が、自己認識のズレを生んでいる

・行動変革の出発点は「指導」ではなく「気づき」



２.上司評価だけでは見えない「マネジメントの盲点」

・マネジメント適性を構成する要素とは何か

・上司評価だけでは把握しきれない傾向

・多面評価（マネジメントアセスメント）が有効な理由



３.マネジメントアセスメントで分かること

・感覚的な「良い」「悪い」からの脱却

・個別分析で分かる、行動の癖や強み・弱み

・全体分析で見える、組織としてのマネジメント構造



４.さらなる組織力強化につなげるための活用ポイント

・分析はゴールではなく、スタート

・評価・育成・配置へ具体的な接続方法

・実際の支援事例のご紹介



※一部内容変更の可能性があります

開催概要

開催日程： 2026年3月4日（水）12:10～12:50

開催形式： Zoomによるオンライン開催

参加費用： 無料

【お申し込みはこちらから】

https://sele-vari.co.jp/seminar/202603041/

＜ご注意事項＞

※同業他社様、学生の方、個人事業主様にはお申込みをご遠慮頂いております。

※本セミナーは「Zoom」にて実施いたします。事前にZoomアプリのダウンロードおよび、接続をご確認ください。

※視聴URLのご本人様以外への共有は固くお断りいたします。

※本セミナーの録画・録音・撮影、セミナー資料等の無断転用は固くお断りいたします。

登壇者

山田 沙樹

大阪大学大学院人間科学研究科修了。

学生時代は、行動分析学や発達心理学を専攻。

人間の行動背景や発達過程について研究。

未就学児から高齢者に至るまで様々な発達段階の人が持つ

生きづらさに触れ、個人を取り巻く環境の重要性に気づく。

現在はセレクションアンドバリエーションにて、「組織・人事制度設計を通じて、個人と組織の成長を支援したい」と志し、クライアントの風土改革に日々奮闘している。（国家資格 公認心理師 保有）

セレクションアンドバリエーション株式会社について

「組織・人事領域」に特化した高い専門性を持つ人事コンサルティングファーム。東証一部上場企業から従業員数数十名規模の中小企業まで多様な業種、規模の企業に対して戦略実現と業績向上に資する変革を支援。

企業の人事戦略策定、人事制度設計、人事制度運用、組織風土改善、その他経営幹部教育など、人と組織にかかる変革を促進している。

■「ジョブ型雇用」にいち早く対応した実績をもとに改革を支援

代表の平康は、90年代の成果主義人事制度が広がっていた時代にいち早く大手電機メーカーに対し、ジョブ型雇用に対応した人事制度導入を実現しました。以来、新卒一括採用、年功序列昇格、定期昇給、終身雇用に対し「本当に企業は成長できるか」「事業を伸ばし利益を出すために人事にできることは何か」を問いかけつつ200社以上の変革を支援してきました。

今私たちはコロナショックによる働き方の変化、ライフスタイルの変化をもとに、ピンチをチャンスとして伸ばすためのマネジメント変革を支援しています。

■2020年度以降のご支援実績企業の一部

製薬業（東証プライム上場）

ITプラットフォーマー（東証プライム上場）

専門商社（東証プライム上場）

システム開発業（東証プライム上場）

監査法人系コンサルティングファーム

通信建設業（東証プライム上場）

その他非上場企業（製造業、サービス業等）

【会社概要】

ミッション： 企業と個人の成長をあたりまえにする

会社名： セレクションアンドバリエーション株式会社

本社所在地： 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町1丁目2-17 本町グランドビル 7F

事業内容： 組織・人事コンサルティング

設立： 2006年3月有限会社として設立（2011年6月株式会社化）

会社HP： https://sele-vari.co.jp/